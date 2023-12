[株式会社アニメイトホールディングス]



■『ディズニー ツイステッドワンダーランド』 おめかしバースデー フェア in アニメイト

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=110374



株式会社アニメイトは、「『ディズニー ツイステッドワンダーランド』 おめかしバースデー フェア in アニメイト」を2024年3月22日から開催いたします。



『ディズニー ツイステッドワンダーランド』は、ディズニー作品に登場するディズニー・ヴィランズの魅力にインスパイアされたキャラクターたちが織りなす、リズムとバトルで紡ぐヴィランズ学園アドベンチャーゲームです。



全国アニメイト・アニメイト通販で2024年3月22日~4月21日まで開催する「『ディズニー ツイステッドワンダーランド』 おめかしバースデー フェア in アニメイト」では、『ディズニー ツイステッドワンダーランド』関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金1,100円(税込)毎に、特典「ランダムホログラムポストカード(全22種)」を1枚プレゼントいたします。特典には、初出しの公式イベントイラストを使用しており、ホログラム加工が華やかなポストカードとなっています(ホログラム加工はランダム仕様です)。



また、フェアに合わせてアニメイト限定発売となる「トレーディング75mm缶バッジ」や、「トレーディングアクリルキーホルダー」などの新作グッズを取り扱いいたしますので、お見逃しなく!



■フェア情報

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』 おめかしバースデー フェア in アニメイト

開催期間:2024年3月22日~4月21日

開催場所:全国アニメイト・アニメイト通販

開催内容:『ディズニー ツイステッドワンダーランド』関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金1,100円(税込)毎に、特典「ランダムホログラムポストカード(全22種)」を1枚プレゼントいたします。

特典内容:ランダムホログラムポストカード(全22種)

※特典はお選びいただけません。





■商品情報

【アニメイト限定】

トレーディング75mm缶バッジ

vol.1 おめかしバースデーver./vol.2 おめかしバースデーver.

発売日:2024年3月22日

価格:1パック594円(税込)

1BOX(11パック入り)6,534円(税込)

種類:各全11種







トレーディングアクリルキーホルダー

vol.1 おめかしバースデーver./vol.2 おめかしバースデーver.

発売日:2024年3月22日

価格:1パック825円(税込)

1BOX(11パック入り)9,075円(税込)

種類:各全11種







アクリルスタンド/おめかしバースデーver.

発売日:2024年3月22日

価格:各2,200円(税込)

種類:22種





集合タペストリー おめかしバースデーver.

発売日:2024年3月22日

価格:9,900円(税込)





※内容は諸般の事情により変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。



■権利表記

(C) Disney



■関連URL

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』 おめかしバースデー フェア in アニメイト

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=110374



『ディズニー ツイステッドワンダーランド』アニメイト通販関連商品ページ

https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=13444



『ディズニー ツイステッドワンダーランド』公式サイト

https://twisted-wonderland.aniplex.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/22-16:17)