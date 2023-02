[株式会社セガ]

最大70連無料の“日本代表FREE SCOUT”や“日本代表ログインボーナス”も!



好評配信中のスポーツ育成シミュレーションゲーム『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』(以下 「サカつくRTW」)では、2023年2月8日(水)より、新バージョンの日本代表選手たちが登場する“日本代表LEVEL MAX SCOUT”を開催します。

また、新バージョンの日本代表選手たちが登場する1日1回10連無料、最大70連無料の“日本代表FREE SCOUT”や、新★6監督などが獲得できる“日本代表ログインボーナス”も開催中です。





日本代表LEVEL MAX SCOUT紹介PV:https://youtu.be/Pi-A9Ldt-k8



『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』ダウンロードはこちらから!

App Store:https://itunes.apple.com/jp/app/id1326707443

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.sakatsukurtw





◆【★5選手は覚醒&レベルMAXの日本代表のみ!】日本代表LEVEL MAX SCOUT

「遠藤航」「堂安律」「三笘薫」「久保建英」「守田英正」「伊東純也」「鎌田大地」「田中碧」「浅野拓磨」「前田大然」「谷口彰悟」「板倉滉」「長友佑都」「冨安健洋」「吉田麻也」「権田修一」といった新バージョンの日本代表選手たちが、得意戦術「カウンター」の新★5選手として登場する“日本代表LEVEL MAX SCOUT”を開催! 通常枠の★5確率が20%の、期間限定スカウトです。



なお、今回のスカウトでは、★5選手が「レベルMAX(Lv.50)/覚醒2段階達成/各スキル・各能力UP Lv.2達成」で登場します。



※★4、★3選手は初期状態で登場します。

※登場選手選出基準:2022年12月2日スペイン戦出場メンバー。



・特典付きスカウト

開催期間:2023年2月8日(水)~2月14日(火)23:59

新バージョンの日本代表選手たちが登場する、特典付きの特別なスカウトです。通常枠の★5確率は20%!

さらに、STEP1・3・5では、「★5選手1名確定」や「★5選手確率アップ」などの特別獲得枠が付きます。また、STEP2・4では特典アイテムが付きます。



・通常版スカウト

開催期間:2023年2月8日(水)~2月14日(火)23:59

新バージョンの日本代表選手たちが登場する特別なスカウトです。通常枠の★5確率は20%です。



<遠藤航>







<堂安律>







<三笘薫>







<久保建英>







<守田英正>







<伊東純也>







<鎌田大地>







<田中碧>







<浅野拓磨>







<前田大然>







<谷口彰悟>







<板倉滉>







<長友佑都>







<冨安健洋>







<吉田麻也>







<権田修一>









◆【1日1回10連無料】日本代表FREE SCOUT

開催期間:2023年2月8日(水)~2月14日(火)23:59





新バージョンの日本代表選手たちが登場する10連スカウトが無料で引ける“日本代表FREE SCOUT”を開催!

期間中、1日1回限定で無料で引くことができる10連スカウト “日本代表FREE SCOUT”が、最大70連無料となります。この機会をお見逃しなく!



■登場する新★5選手

「遠藤航」「堂安律」「三笘薫」「久保建英」「守田英正」「伊東純也」「鎌田大地」「田中碧」「浅野拓磨」「前田大然」「谷口彰悟」「板倉滉」「長友佑都」「冨安健洋」「吉田麻也」「権田修一」



※登場選手選出基準:2022年12月2日スペイン戦出場メンバー。

※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。





◆【ログインで新★6監督「毛利歩一」GET!】日本代表ログインボーナス

開催期間:2023年2月8日(水)~2月14日(火)23:59

期間中のログインで、1日目に日本の選手を編成すると強くなるフォーメーションコンボ「蒼鶴の歓喜」と、戦術得意度Lv8やポリシー特徴を持つ新★6監督「毛利歩一」が、2日目には「日本代表エンブレム&ユニフォームのセット(※)」がもれなく獲得できます。



(※)2022年11月16日より開催されたログインボーナスと同様のものです。すでに獲得済みの場合、そのままお使いいただけます。



<新★6「毛利歩一」監督>











◆【「スペシャルマーキングウェア」などのセットが当たる】LIMITED MATCH adidas CUP

開催期間:2023年2月8日(水)16:00~2月12日(日)21:30

特別ルールを設けたカップ戦イベント“LIMITED MATCH adidas CUP”が本日より開幕!

「リミテッドマッチ」は、決められた制限の中で編成したデッキで予選とトーナメントを戦うユーザーチーム同士の大会イベントです。今回の“LIMITED MATCH adidas CUP”では、監督に就任可能なレアリティが★4のみと制限がある「リミテッドディビジョン」と、制限のない「フリーディビジョン」の2種類があります。



なお、 “LIMITED MATCH adidas CUP”では、大会参加者の中から抽選で20名様に「スペシャルマーキングウェア」、「スペシャルマーキングジムサック」、「ソックス」のセットを贈呈します。



※各グッズのサイズはお選びいただけません。



※“LIMITED MATCH adidas CUP”へのご参加には、事前エントリーが必要です。

※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。



<“LIMITED MATCH adidas CUP”大会日程>

予選

【1次】

2月8日(水)16:00~2月9日(木)14:00

【最終】

2月9日(木)16:00~2月11日(土)20:00



決勝トーナメント

【デッキ編成】

2月11日(土)22:00~2月12日(日)18:35

【第1-3回戦】

2月12日(日)19:00~

【準々決勝/準決勝/決勝】

第1-3回戦終了後~2月12日(日)21:30



<大会レギュレーション>

予選

【1次】

10クラブ リーグ戦

上位8クラブが最終予選進出!

【最終】

1次予選を通過した全クラブとマッチング

50試合の成績を元に上位64クラブが決勝進出!



決勝トーナメント

【1~3回戦/準々決勝/準決勝/決勝】

最終予選上位64クラブによるトーナメント戦





◆“LIMITED MATCH adidas CUP”開催記念!Twitterキャンペーンを開催中

開催期間:2023年2月15日(水) 23:59まで

“LIMITED MATCH adidas CUP”の開催を記念して、Twitterキャンペーンを開催中です。奮ってご応募ください!



キャンペーン参加方法:

(1)「サカつくRTW(https://twitter.com/sakatsuku_com)」公式Twitterアカウントをフォロー

(2)対象ツイート(https://twitter.com/sakatsuku_com/status/1620708534232006658)をリツイート

(3)抽選で20名様に「スペシャルマーキングウェア」、「スペシャルマーキングジムサック」、「ソックス」のセットが当たります。



さらに、「#サカつくadidasCUP」をつけて、ゲーム内スクリーンショット投稿で当選確率UP!



※各グッズのサイズはお選びいただけません。





◆【リーグを戦って豪華報酬獲得!】リーグランキングイベント開催!

開催期間:2023年2月8日(水)~2月15日(水)10:59

リーグ戦の1シーズン(リーグ戦全34試合)の戦績を競う、期間限定のイベント“リーグランキングイベント”を開催します。また、ベストリーグポイントの達成報酬で「能力UP秘密練習」「覚醒特別コーチ」などが獲得できる限定ミッションも開催中です。



※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。





<adidas とは>

アディダスは、全てのアスリート達の最高のスポーツパフォーマンスのために設計・開発された、「不可能/目標」を達成するためにあるブランド。

象徴であるスリーストライプスは、未来へ向けてのチャレンジと目標の達成を表している。



(C)2023 adidas Japan K.K. adidas, the Performance Logo and the 3-Stripes mark are trademarks of the adidas.





<プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド とは>

『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』は、セガの大人気サッカーゲーム「サカつく」の面白さをスマートフォン向けに再現したゲームとなっています。クラブ運営や選手育成・補強、手に汗にぎる試合展開など正統派「サカつく」を踏襲したシステムを複雑な操作なく、手軽にお楽しみいただけるだけでなく、シリーズ初の世界同時展開により、世界の「サカつく」プレイヤーたちと競い「世界No.1サッカークラブ」を目指すことが可能となっています





<プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド 概要>

名称:プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド

ジャンル:スポーツ育成シミュレーションゲーム

対応OS:iOS / Android

価格:基本無料(アイテム課金)

メーカー:セガ

著作権表記:

(C) SEGA (公財)日本サッカー協会公認

The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV. FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV.



■公式サイト:https://sakatsuku-rtw.sega.com

■公式Twitter:https://twitter.com/sakatsuku_com





■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/08-20:46)