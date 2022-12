[株式会社インプレスホールディングス]

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:小川 亨)は、Adobe After Effectsの初心者向け解説書『After Effects よくばり入門 CC対応(できるよくばり入門)』を2023年2月21日(火)に発売いたします。これに先駆けて2022年12月22日(木)~2023年2月20日(月)の間にオンライン書店またはお近くの書店にてご予約ただいた方を対象に、電子書籍(PDF版)をプレゼントする予約キャンペーンを実施します。







<予約キャンペーン特設ページ>

https://book.impress.co.jp/readers_entry/9784295015833yoyaku.html

キャンペーン対象期間:2022年12月22日(木)~2023年2月20日(月)お申込み分まで



■初心者の「やりたい!」を実現するテクニックが満載!

After Effectsは炎や雷といった効果、図形やロゴを使ったアニメーション、合成などさまざまな演出で動画を華やかに彩ることができるアプリです。その幅広い表現を可能とする機能性からハードルが高いと感じている人も多いのではないでしょうか。本書はAfter Effects初心者でも魅力的な動画が作れるように、1つひとつの操作をわかりやすく丁寧に解説しています。テキストや図形を使ってポップなアニメーションを作りたい、販促用に印象に残るPR動画を作りたい、稲妻を走らせたり、合成したりしてインパクトのある動画を作ってみたい、そんな「やりたい!」を実現するテクニックを魅力的な作例を使って解説しています。



■予約キャンペーンの概要

本書の発売に先駆けて、対象期間に本書を全国の書店(オンライン書店を含む)でご予約いただいたうえで、下記のキャンペーン特設ページでお申し込みいただいた方全員に、本書の電子書籍(PDF)ファイルをプレゼントいたします。パソコンやスマートフォンに保存して閲覧が可能なので、持ち運びや紙の書籍とあわせて活用したい場合にも便利です。



※12月22日より前にご予約いただいた方もお申し込みいただけます。



■本書は以下のような方におすすめです





After Effectsを学びたい人

既存の入門書に満足できない人

クオリティの高い動画を作りたい人

商品のPR動画を作りたい人

実写の合成や特殊加工を用いた動画を作りたい人

Premiere Proと併用して使いたい人

副業として動画編集を学びたい人





■書誌情報





書名:After Effects よくばり入門 CC対応(できるよくばり入門)

著者:TETERON

発売日:2023年2月21日(火)

ページ数:304ページ

サイズ:B5

予価:2,992円(本体2,720円+税10%)

電子版予価:2,992円(本体2,720円+税10%)※インプレス直販価格

ISBN:978-4-295-01583-3

◇Amazonの書籍情報ページ:https://www.amazon.co.jp/dp/4295015830

◇インプレスの書籍情報ページ:https://book.impress.co.jp/books/1121101014



■本書の構成

Chapter1 After Effectsを始めよう

Chapter2 After Effectsの基本操作を覚える

Chapter3 アニメーションを作ってみよう

Chapter4 さまざまな表現技法を学ぼう

Chapter5 プロに学ぶ!こだわりのアニメーション

Chapter6 ほかのアプリと連携してみよう

MORE ステップアップに役立つ知識



■著者プロフィール





TETERON(ててろん)

マルチクリエイター。明治大学政治経済学部を卒業と同時に開業し、モーショングラフィックを用いた企業広告の制作や著名人のYouTube撮影・ディレクション等、幅広く映像制作に携わる。

自身のスキルを活かし「After Effectsを学ぶキッカケになりたい」という思いで始めたYouTube「TETERON」は登録者2万人を超え、同ジャンルでは国内屈指の影響力を持つ。また、「大好きなAfter Effectsを仕事にしたい」そんな想いを持つ人たちの力になりたいとリリースしたAEオンラインスクール「onemotion」では、数多くのモーショングラフィックデザイナーを輩出している。現在は映像制作や教育事業を行う他、企業ブランディング、SNSマーケティングなども手がけている。



