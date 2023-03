[株式会社arma bianca]

「AMNIBUS」にて『オンゲキ bright MEMORY』の商品7種の受注を開始いたします。



株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『オンゲキ bright MEMORY』の商品7種の受注を開始いたします。





株式会社アルマビアンカ(本社:東京都中野区、代表取締役:坂井智成)は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『オンゲキ bright MEMORY』の商品の受注を3月10日(金)より開始いたしました。



▼受注サイト:AMNIBUS(アムニバス)



https://amnibus.com/products/title/846,1042,848,847?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。



▼トレーディング オンゲキ アクリルスタンドパネル ver.A



Glitter-Glitter、Magical Panic Adventure、Mizutama-Tripster、Diamond Dust、Final Flash Flight、I got a gig tonight!、Catch Me If You Can、My precious holidayを手のひらサイズのアクリルパネルに仕上げました。

楽曲ジャケットを使用したデザインとなっております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典



当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「Transcend Lights アクリルスタンドパネル A AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様

価格 :単品 ¥715(税込), BOX ¥5,720(税込)

種類 :全8種

サイズ :(約)縦5.5cm×横5.5cm

付属 :スタンドパーツ

素材 :アクリル





▼トレーディング オンゲキ アクリルスタンドパネル ver.B



Happiness on the Table、Island Breeze、UTOPIA CRASH、Op.I《fear-TITΛN-》、涙隠しておんな道、MarbleBlue.、ランダムサンデー、Little Twinkle、Apolloを手のひらサイズのアクリルパネルに仕上げました。

楽曲ジャケットを使用したデザインとなっております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典



当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「Transcend Lights アクリルスタンドパネル B AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様

価格 :単品 ¥715(税込), BOX ¥6,435(税込)

種類 :全9種

サイズ :(約)縦5.5cm×横5.5cm

付属 :スタンドパーツ

素材 :アクリル





▼トレーディング オンゲキ スクエア缶バッジ vol.2



Glitter-Glitter、Magical Panic Adventure、Mizutama-Tripster、Diamond Dust、Final Flash Flight、I got a gig tonight!、Catch Me If You Can、My precious holiday、Happiness on the Table、Island Breeze、UTOPIA CRASH、Op.I《fear-TITΛN-》、涙隠しておんな道、MarbleBlue.、ランダムサンデー、Little Twinkle、Apolloをスクエア缶バッジに仕上げました。

楽曲ジャケットを使用したデザインとなっております。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典



当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「Transcend Lights スクエア缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様

価格 :単品 ¥550(税込), BOX ¥9,350(税込)

種類 :全17種

サイズ :(約)縦53mm×横53mm

素材 :紙、ブリキ





▼Tシャツ



※この画像は「ASTERISM Tシャツ」を使用しております。



星咲 あかり、藤沢 柚子、三角 葵、高瀬 梨緒、藍原 椿、結城 莉玖、早乙女 彩華、桜井 春菜、柏木 咲姫、井之原 小星、逢坂 茜、珠洲島 有栖、九條 楓、日向 千夏、柏木 美亜、東雲 つむぎ、皇城 セツナをTシャツに仕上げました。

カードデザインを参考にしたデザインとなっております。

スタンダードなスタイリングで、シーンを選ばずお使いいただけるシルエットです。

日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。



▽仕様

価格 :各 ¥4,180(税込)

種類 :全7種(ASTERISM、⊿TRiEDGE、bitter flavor、7EVENDAYS⇔HOLIDAYS、R.B.P.、マーチングポケッツ、刹那)

サイズ :メンズ S、M、L、XL、XXL、XXXL

レディース S、M、L、XL、XXL、XXXL

素材 :綿100%





▼1/7スケール 特大アクリルスタンド



※この画像は「星咲 あかり 1/7スケール 特大アクリルスタンド」を使用しております。



星咲 あかり、藤沢 柚子、三角 葵、高瀬 梨緒、藍原 椿、結城 莉玖、早乙女 彩華、桜井 春菜、柏木 咲姫、井之原 小星、逢坂 茜、珠洲島 有栖、九條 楓、日向 千夏、柏木 美亜、東雲 つむぎ、皇城 セツナを1//7スケールの特大サイズのアクリルスタンドに仕上げました。

台座はキャラクターカラーとキャラクター名をデザインしております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様

価格 :各 ¥3,300(税込)

種類 :全17種(星咲 あかり、藤沢 柚子、三角 葵、高瀬 梨緒、藍原 椿、結城 莉玖、早乙女 彩華、桜井 春菜、柏木 咲姫、井之原 小星、逢坂 茜、珠洲島 有栖、九條 楓、日向 千夏、柏木 美亜、東雲 つむぎ、皇城 セツナ)

サイズ :本体:(約)高さ24cm×幅11.1cm 台座:(約)直径9cm ※種類によって異なる

素材 :アクリル





▼キービジュアル プレイマット



キービジュアルとロゴをプレイマットに仕上げました。

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様

価格 :¥3,850(税込)

サイズ :(約)縦35cm×横60cm

素材 :表面:ポリエステル 裏地:ラバー





▼筐体アクリルスタンド



※この画像は「オンゲキ 筐体アクリルスタンド」を使用しております。



オンゲキ、オンゲキPLUS、オンゲキ SUMMER、オンゲキ SUMMER PLUS、オンゲキ R.E.D.、オンゲキ R.E.D. PLUS、オンゲキ bright MEMORYのゲーム機をそのままアクリルスタンドとして仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、オンゲキの世界観を感じる日常をお楽しみください。



▽仕様

価格 :各 ¥1,980(税込)

種類 :全7種(オンゲキ、オンゲキPLUS、オンゲキ SUMMER、オンゲキ SUMMER PLUS、オンゲキ R.E.D.、オンゲキ R.E.D. PLUS、オンゲキ bright MEMORY)

サイズ :本体:(約)高さ12.3cm×幅5.4cm 台座:(約)直径5cm ※種類によって異なる

素材 :アクリル





▼A3マット加工ポスター



※この画像は「ASTERISM A3マット加工ポスター」を使用しております。



星咲 あかり、藤沢 柚子、三角 葵、高瀬 梨緒、藍原 椿、結城 莉玖、早乙女 彩華、桜井 春菜、柏木 咲姫、井之原 小星、逢坂 茜、珠洲島 有栖、九條 楓、日向 千夏、柏木 美亜、東雲 つむぎ、皇城 セツナをA3サイズのマット加工されたポスターに仕上げました。

カードデザインを参考にしたデザインとなっております。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様

価格 :各 ¥880(税込)

種類 :全7種(ASTERISM、⊿TRiEDGE、bitter flavor、7EVENDAYS⇔HOLIDAYS、R.B.P.、マーチングポケッツ、刹那)

サイズ :A3

素材 :紙





▼受注サイト:AMNIBUS(アムニバス)



https://amnibus.com/products/title/846,1042,848,847?utm_source=press

https://twitter.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。



【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所: 〒164-0013 東京都中野区弥生町2-3-13 川本ビル

お問合せフォーム: https://armabianca.com/contact

担当: 齊藤直樹

Mail: support@amnibus.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行元 株式会社 arma bianca

Web http://armabianca.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(C)SEGA



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/16-16:46)