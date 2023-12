[株式会社アニメイトホールディングス]

株式会社ムービックはTVアニメ『16bitセンセーション ANOTHER LAYER』の新商品キャラクターグッズを、全国のアニメイト、アニメイトオンラインショップ、ムービック通信販売等にて発売いたします。





『16bitセンセーション』(じゅうろくビットセンセーション)は、みつみ美里・甘露樹・若木民喜による同人漫画。2020年よりKADOKAWAから商業誌版単行本『16bitセンセーション 私とみんなが作った美少女ゲーム』が刊行中。2023年10月より、物語の設定を変更し、2023年から1992年にタイムスリップしたイラストレーターの秋里コノハが原作漫画に登場するゲーム制作会社にやってくる物語を描いたテレビアニメ『16bitセンセーション ANOTHER LAYER』(じゅうろくビットセンセーション アナザーレイヤー)が放送中。本作より新商品が登場します。



秋里コノハの抱き枕カバーが登場です!猫耳パーカー姿でくつろぐイラストは描き下ろし!表裏違ったポーズや表情をお楽しみください。また、生地には抱き枕カバーの為に作られた「Snow White」を採用。なめらかな肌触りや鮮やかな発色が特徴です。癒し効果抜群のアイテムをぜひ!

こちらの商品の受注期間は2023年12月22日~2024年1月14日まで。全国のアニメイト、アニメイトオンラインショップ、ムービック通信販売等でご予約受付中!



■ご予約:https://www.movic.jp/shop/g/g05297-00626-00001/



■新商品情報(発売元:ムービック)

【商品名】

抱き枕カバー

【価格】

13,200円(税込)

【サイズ】

約160×50cm

【仕様】

フルカラー印刷/Snow White(ポリエステル85%、ポリウレタン15%)

【受注期間】

2023年12月22日(金)~2024年1月14日(日)

【発売日】

2024年3月15日頃予定



※画像は実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。



■権利表記:(C)若木民喜/みつみ美里・甘露樹(アクアプラス)/16bitセンセーションAL PROJECT

■TVアニメ『16bitセンセーション ANOTHER LAYER』公式サイト:https://16bitsensation-al.com/

■ムービック:https://www.movic.jp



【株式会社ムービック 会社概要】

企業プレスリリース詳細へ (2023/12/23-10:47)