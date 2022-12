[株式会社インプレスホールディングス]



インプレスグループでデザイン分野のメディア事業を手がける株式会社エムディエヌコーポレーション(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:山口康夫、略称:MdN)は、『小さな会社のスクラム実践講座』を発売しました。



『小さな会社のスクラム実践講座』

https://books.mdn.co.jp/books/3222303028/



昨今はリモートワークが一般化していることから、ソフトウェア開発もその形が変わりつつあります。とくに「スクラム」は、コミュニケーション不足が解消され、少人数で進められることから、リモートワーク時代に適した開発形態といえるでしょう。

本書では「これからスクラムを始めたい」という方のために、基本的なルールから実践的なノウハウまで、常に傍らに置けるハンドブックとなるよう丁寧に解説しました。予算や人材が限られた小規模な会社やプロジェクトでも役立つように、理想的ではない状況での現実的な対応方法も含めて紹介しています。また、リモートワーク時代にあわせてオンラインでも完結できるよう、JiraやMiroなどのツールも導入から解説。実際にスクラムを始める際に必要な準備として、導入の説得材料の作り方や契約の整備の仕方など、具体的かつ実用的なアドバイスも満載です。ぜひ本書から、スクラムの正しい運用を始めていきましょう。



〈こんな方にオススメ〉

・これからスクラムを始めたい方

・まずは小規模なプロジェクトからスクラムを取り入れたい方

・現場の実践的なスクラムの運用を知りたい方



〈本書の内容〉

■Chapter1 スクラムの準備

■Chapter2 スクラムの基本

■Chapter3 小さな会社でスクラムを実践する

■Chapter4 スクラム実践の環境を整備する

■Chapter5 スクラムの実践事例



〈本書の特長〉

・リモートワーク時代に合わせてオンラインで完結する手法を解説

・Scrum Inc. Japanが監修した正統的なスクラムを紹介

・各イベントの実践的なノウハウも多様なフレームワークを交えて伝授

・どのような課題に直面するかがわかるように詳細な実践事例も掲載



〈プロフィール〉

柏岡秀男(かしおか・ひでお)(著)

有限会社アリウープ 代表取締役/明日の開発カンファレンス 実行委員長/PHPユーザ会 発起人の一人/Registered Scrum Master(RSM)/Registered Product Owner(RPO)/Registered Scrum@Scale Practitioner(RS@SP)

PHPを中心としたWebアプリケーション開発を通して、多くのプロジェクトを経験。近年は開発のみの案件よりも、スクラムの導入やアジャイルコーチを含めた案件が増えてきている。明日の開発カンファレンス(アスカン)の開催などを通して日本の開発が盛り上がり続けることを熱望している。



Scrum Inc. Japan(監修)

Scrum Inc. Japanは、KDDI、永和システムマネジメント、米国Scrum Inc.の合弁会社として、日本のビジネス文化の変革を目的に設立されました。設立以来、日本の製造業の働き方に着想を得たスクラムの普及を通じて、従業員のやりがいと持続的なイノベーションを両立する社会の実現に貢献しています。



【仕様】

柏岡秀男 著/Scrum Inc. Japan 監修

定価2,420円(本体2,200円+税10%)

A5判/216ページ

ISBN978-4-295-20406-0















【株式会社エムディエヌコーポレーション】

株式会社エムディエヌコーポレーション(MdN)は、デザインや各種表現の可能性とノウハウを伝える出版社です。1992年に創業し、デザインの考え方・学び方、PhotoshopやIllustratorを始めとするツールの使い方、Webと共に進化するテクノロジーの情報などを提供してきました。近年では、アニメーションや映像、ゲーム、芸能など、ビジュアル・カルチャー全般に渡るクリエイティブ情報にもテーマを広げ、デザインのおもしろさや魅力をさまざまな形でお届けしています。

URL:https://books.mdn.co.jp/



【インプレスグループ】

株式会社インプレスホールディングス(本社:東京都千代田区、代表取締役:松本大輔、証券コード:東証スタンダード市場9479)を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

URL:https://www.impressholdings.com/



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社エムディエヌコーポレーション

E-mail:info@MdN.co.jp

URL:https://books.mdn.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/16-16:16)