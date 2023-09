[ヴィレッジヴァンガード]

これはもはやダサいんじゃなくて可愛いとまで思います。





株式会社ニットファクトリーより、大人気『銀魂』よりダサすぎるセーターがリリース。

『ヴィレッジヴァンガードオンラインストア』にて、本日よりお取り扱いを開始いたしました。



" あなたの日常に寄り添う" をコンセプトにアニメ・ゲーム作品のニット製品や雑貨を展開をするブランド「Palude」と『銀魂 』とのコラボアイテム。

キャラクターラインナップは、『万事屋』『ハタ皇子』『銀さんのいちご牛乳』『トッシー』の4種。

クリスマスや記念日など、ここぞ!という時に着たい一着となっております。



♦予約受付期間♦

2023年9月1日(金)10:00 ~ 2023年9月27日(水)13:00

♦お客様お届け予定日♦

2023年12月下旬~2024年1月中旬



是非この機会にダサすぎるセーターを楽しんでみてはいかがでしょうか。



---------------------------------------



〇● 。販売ページ。 ●〇

https://vvstore.jp/feature/detail/20433/?utm_source=press



---------------------------------------

♦商品紹介♦

【銀魂】〈万事屋〉『銀魂』ダサセーター 価格:14,300円(税込)







『銀魂』より、万事屋の仲間たちをイメージしたダサセーターが登場!

銀時、新八、神楽、定春モチーフがポイント◎

誰よりも銀魂好きをアピールできちゃう一着。





〈素材〉

アクリル 100%

〈サイズ〉

ユニセックス:着丈68cm 身幅54cm 袖丈57.5cm

モデル身長:男性180cm 女性165cm

〈生産国〉

MADE IN CHINA



【銀魂】〈ハタ皇子〉『銀魂』ダサセーター 価格:14,300円(税込)







『銀魂』より、ハタ皇子のダサセーターが登場!

ラメ感強めの 「LOVE&PEACE」ロゴとまるまるとしたハタ皇子のお顔が特徴!

首元にはハタ皇子衣装風の衿が◎

ハタ皇子と一緒に素敵なクリスマスをお過ごしください。





〈素材〉

アクリル 100%

〈サイズ〉

ユニセックス:着丈68cm 身幅54cm 袖丈57.5cm

モデル身長:男性180cm 女性165cm

〈生産国〉

MADE IN CHINA



【銀魂】〈銀さんのいちご牛乳〉『銀魂』ダサセーター 価格:14,300円(税込)







『銀魂』より、銀さんの大好きないちご牛乳柄のダサセーターが登場!

いちご牛乳をイメージした真っピンクのセーターはいちご牛乳好きにはたまらない一着。

これさえ着れば、人生は大抵うまくいく!





〈素材〉

アクリル 100%

〈サイズ〉

ユニセックス:着丈68cm 身幅54cm 袖丈57.5cm

モデル身長:男性180cm 女性165cm

〈生産国〉

MADE IN CHINA



【銀魂】〈トッシー〉『銀魂』ダサセーター 価格:14,300円(税込)







『銀魂』より、トッシー柄のダサセーターが登場!

『プススススッ…』ヘタレオタクトッシーがでかでかと編み込まれた、まさに銀魂オタクのためのダサセーター!

保存用、観賞用、そして実用用に三着ほど揃えてはいかがでしょうか。





〈素材〉

アクリル 100%

〈サイズ〉

ユニセックス:着丈68cm 身幅54cm 袖丈57.5cm

モデル身長:男性180cm 女性165cm

〈生産国〉

MADE IN CHINA



※画像の商品は監修中のものです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。予めご了承ください。

(C)空知英秋/集英社・テレビ東京・電通・BNP・アニプレックス

〇● 。販売ページ。 ●〇

https://vvstore.jp/feature/detail/20433/?utm_source=press



