講談社が刊行する「FRaU(フラウ)」はワンテーマを特集するライフスタイルマガジン。2019年1月号で、世界で初めて「1冊まるごと」SDGsを特集した女性誌として話題に。その後、SDGsを特集したテーマで出版してきました。

3月23日に発売する『FRaU S-TRIP もっともっと、サステナブルな徳島へ』は今号で3冊目。大好評につき、早くも徳島県特集第2弾となりました。表紙と巻頭特集には白石麻衣さんを迎え、徳島県の魅力やSDGsの取り組みについて紹介します。





表紙には白石麻衣さんが登場! 徳島県鳴門市を旅する







徳島県・鳴門市を旅して撮影しました!3月23日(木)発売の『FRaU S-TRIP 4月号 もっともっと、サステナブルな「徳島」へ』の表紙と巻頭記事8ページに、モデル・女優の白石麻衣さんが登場します。



白石さんは、4月10日(月)から放送のフジテレビ系月9ドラマ「風間公親─教場0─」で、木村拓哉さん演じる刑事指導官のバディとして活躍する新人刑事・鐘羅路子役を務めるなど、まさに超多忙。そんななか、FRaU S-TRIP撮影のために時間を割いてくださいました。



撮影が行われたのは1月末の徳島県・鳴門市。早朝の飛行機で徳島に到着した白石さんが空港ターミナルビルを出るや感じたことは、「空が高くて、空気が澄んでいる!」。最初に訪れたのは、鳴門の渦潮で有名な鳴門海峡でした。高速観光船に乗り込み、最大直径20mにもなる渦潮を目の当たりにした白石さん、驚きつつも終始笑顔、笑顔。心から“自然の驚異”を楽しんでいることが、撮影隊にも伝わってきました。



そして、近くの浜辺を裸足になって散歩。少しハシャいだ後は、四国八十八ヵ所霊場の第一札所、霊山寺にお参りしました。白装束のお遍路さんとすれ違うと、いちだんと背筋がピンと伸びた白石さん、神妙な面持ちで手を合わせていました。



翌日の撮影は大塚国際美術館でスタート。じつは白石さん、2020年には、世界的に有名なこの美術館で、レオナルド・ダ・ヴィンチの絵画「白貂を抱く貴婦人」に扮してミューズを務めていたんです。そのときはじっくり見られなかったという作品群を鑑賞する白石さんの美しさ。まさに名画の一部のようでした!



その後、道の駅くるくる なるとを訪れスイーツを楽しんだ白石さんのご感想は、「徳島は海産物はもちろん、甘いものもラーメンも、食が豊かで旅先として理想的ですね」。その言葉どおり、撮影の合間には、海の幸も麺類も、しっかり楽しんでいました!



そんな白石さんからのメッセージ、鳴門トリップのようすは、本誌はもちろんのこと、FRaU公式Twitterでも動画などで随時お伝えします! お見逃しなく!





「FRaU S-TRIP 4月号」商品情報



【目次】

・白石麻衣、鳴門トリップでパワーチャージ!

・East 鳴門散歩 鳴門のニュークラシック

・West 西阿波 山あいに生きる人びとの知恵

・Central 神山町&上勝町 食をつなげる地産地食のまち

・Across吉野川 奇跡の川のものづくり

・BOOK in BOOK EXPO2025 THE GATEWAY to MARUGOTO TOKUSHIMA

・徳島珈琲文化体験旅

・徳島おやつAtoZ

・ようこそ「麺県」とくしまへ

・トクシマツウがオススメするトラベルプラン

・わたしのとくしまじまん

・多彩な「学び」のかたち 楽しい学校!

…など



発売日:2023年3月23日(木)発売

表紙:白石麻衣

定価:1000円(税込)

発行元:株式会社講談社



