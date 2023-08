[ヴィレッジヴァンガード]

キリト、アスナ、ミトの3 人をイメージしたルームウェア。





株式会社ニットファクトリーより、大人気『ソードアート・オンライン』の3キャラクターがルームウェアとしてリリース。

『ヴィレッジヴァンガードオンラインストア』にて、本日よりお取り扱いを開始いたしました。



" あなたの日常に寄り添う" をコンセプトにアニメ・ゲーム作品のニット製品や雑貨を展開をするブランド「Palude」と『ソードアート・オンライン 』とのコラボアイテム。

キャラクターラインナップは、『キリト』『アスナ』『ミト』の3人。

なめらかな手触りのルームウェアを、SAO の仲間たちと楽しいおうち時間を過ごしませんか?



♦予約受付期間♦

2023年8月30日(水)10:00 ~ 2023年9月25日(月)13:00

♦お客様お届け予定日♦

2023年12月中旬~下旬お届け予定



---------------------------------------



〇● 。販売ページ。 ●〇

https://vvstore.jp/feature/detail/20419/?utm_source=press



---------------------------------------

♦商品紹介♦

ルームウェアプルオーバー ユニセックス (キリト/アスナ/ミト) 価格:10,780円(税込)







袖にほどこされた武器モチーフの刺繍がかっこいい!バックの体力ゲージ柄もポイントです。

大きめサイズなので、男女共にゆったり着用頂けます。



〈キリト〉



〈アスナ〉



〈ミト〉



【商品詳細】

〈素材〉

ナイロン100%

〈サイズ〉

ユニセックス:着丈64cm 身幅58cm 袖丈58cm

〈生産国〉

MADE IN CHINA

ルームウエア ロングパンツ (キリト/アスナ/ミト)(レディース/メンズ)価格:8,580円(税込)







キャラクターの名前が入ったニットジャガード柄がポイント。

パーカーとセットで着用頂くのがオススメです!



〈キリト〉



〈アスナ〉



〈ミト〉



【商品詳細】

〈素材〉

ナイロン100%

〈サイズ〉

レディース:ウエスト64cm 股上27.5cm 股下72cm ヒップ101cm

メンズ:ウエスト72cm 股上37cm 股下74cm ヒップ120cm

〈生産国〉

MADE IN CHINA

ルームソックス キリト (キリト/アスナ/ミト)(レディース/メンズ)価格:3,300円(税込)







パーカーとおそろいの剣の刺繍がポイント◎

ゆったりサイズで足元を温めます。

〈キリト〉



〈アスナ〉



〈ミト〉



【商品詳細】

〈素材〉

ナイロン100%

〈サイズ〉

メンズ:約25~28cm レディース:約22~25cm

〈生産国〉

MADE IN CHINA

アクリルスタンド (キリト/アスナ/ミト) 価格:1,650円(税込)







『ソードアート・オンライン』よりPaludeルームウェアを着用した書き起こしのアクリルスタンドが登場!

おうちに飾っていつでもSAOの仲間たちと一緒に過ごせます◎

〈キリト/アスナ/ミト〉



【商品詳細】

〈素材〉

アクリル

〈サイズ〉

全高:9cm以内(キャラクターごとに異なります)

〈生産国〉

MADE IN JAPAN



―素材について―



落ち感のあるなめらかな肌触りが特徴のショートフェザーで編み上げました。

程よい毛足の素材なので、秋・冬・春のスリーシーズンはもちろん夏は冷房対策としてもご着用いただけます。



※画像の商品は監修中のものです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。予めご了承ください。

(C)2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project



---------------------------------------



---------------------------------------



