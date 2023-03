[株式会社arma bianca]

株式会社アルマビアンカ(本社:東京都中野区、代表取締役:坂井智成)は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「聖剣伝説 Legend of Mana -The Teardrop Crystal-」の商品の受注を2月27日(月)より開始いたしました。



https://amnibus.com/products/title/952?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。



▼トレーディング POPOON ミニアートフレーム



シャイロ、セラフィナ、瑠璃、真珠姫、レディパール、蛍姫、アレックス、サンドラ、ルーベンス、ディアナをお空に風船でぷかぷかと浮いたぬいぐるみをイメージして描き起こしました。

デザインにアクリルを載せ、立体感のある加工を施したアートフレームのようなアイテムです。

ミニアートフレーム1つにつき1個イーゼルが付属します。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



※「POPOONシリーズ」は、ポップ(POP)とバルーン(BALLOON)を組み合わせ、お空に風船でぷかぷかと浮いたぬいぐるみをイメージして描いたAMNIBUSのオリジナル商品です。



▽予約購入特典



当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「ディアナ&ルーベンス POPOON ミニアートフレーム AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様

価格 :単品 ¥715(税込), BOX ¥7,150(税込)

種類 :全10種

サイズ :(約)長辺55mm×短辺40mm

付属 :イーゼル

素材 :アクリル、ABS樹脂





▼トレーディング POPOON アクリルキーホルダー



シャイロ、セラフィナ、瑠璃、真珠姫、レディパール、蛍姫、アレックス、サンドラ、ルーベンス、ディアナをお空に風船でぷかぷかと浮いたぬいぐるみをイメージして描き起こしました。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典



当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「シャイロ&セラフィナ POPOON アクリルキーホルダー AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様

価格 :単品 ¥715(税込), BOX ¥7,150(税込)

種類 :全10種

サイズ :本体:(最大約)縦68mm×横49mm 特典:サイズ:(約)縦56mm×横66mm

付属 :ナスカン(銀色)

素材 :アクリル





▼トレーディング POPOON 缶バッジ



シャイロ、セラフィナ、瑠璃、真珠姫、レディパール、蛍姫、アレックス、サンドラ、ルーベンス、ディアナをお空に風船でぷかぷかと浮いたぬいぐるみをイメージして描き起こしました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典



当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「瑠璃&真珠姫 POPOON 缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様

価格 :単品 ¥440(税込), BOX ¥4,400(税込)

種類 :全10種

サイズ:(約)直径56mm

素材 :紙、ブリキ





▼キービジュアル アクリルジオラマ



キービジュアルをアクリルのジオラマに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様

価格 :¥3,300(税込)

サイズ :組み立て前:(約)縦21.5cm×横19cm 組み立て後:(約)高さ11cm×幅7.5cm×奥行き4.8cm

素材 :アクリル





