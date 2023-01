[株式会社セガ]

株式会社セガは、ネットワーク対戦麻雀ゲーム『MJ』シリーズと、『アイドル雀士スーチーパイ』シリーズとのコラボイベント、“スーチーパイCUP”を本日、2023年1月16日(月)より開始しました。

『アイドル雀士スーチーパイ』のアガリ演出などの様々な限定アイテムをGETしながら、『MJ』シリーズをお楽しみください。





■全国大会“スーチーパイCUP”概要





アプリ版『MJ』とアーケード版『MJ』で開催する、『アイドル雀士スーチーパイ』とのコラボイベントです。

大会は、東風戦と三人打ちの2種目同時開催となり、スコア合計点を競います。予選で一定以上のスコアを獲得したプレイヤーが決勝に進出し、決勝期間中に最も高いスコアを獲得したプレイヤーが優勝となります。

大会に参加し、様々な条件を満たすことで『アイドル雀士スーチーパイ』をイメージしたアガリ演出や卓背景アイテムなど様々な限定アイテムが貰えます。



●『MJアプリ』(スマホ/PC版)

【予選】

開催期間:1月16日(月)~1月22日(日)

受付時間:24時間

(初日は1月16日(月)7:00~、最終日は~1月22日(日)29:59)

【決勝】

開催期間:1月23日(月)~1月29日(日)

受付時間:24時間

(初日は1月23日(月)7:00~、最終日は~1月29日(日)29:59)



◆特典に『アイドル雀士スーチーパイ』シリーズコラボアイテム多数登場!

『アイドル雀士スーチーパイ』のSPキャラ、卓背景、背景、アガリ演出アイテムがイベントpt特典や決勝進出特典として獲得できます。







●イベントpt特典

≪ボイス付キャラクター≫全2種

▲スーチーユキ

▲レモンパイ



≪卓背景アイテム≫全3種



▲スーチーパイ S&翔子

▲スーチーパイの卓背景 2

▲恭子&美優里



≪EX背景アイテム≫全2種



▲恭子シーンの背景

▲佑紀シーンの背景



≪BGM≫全2種

「スーチーパイ2(対局中3)」

「スーチーパイ4(他家リーチ)」



○決勝進出特典

≪アガリ演出≫全1種

▲チェリーボンバー



◆スーチーパイガチャ

進化型SPキャラ『スーチーパイ』をはじめとして、『アイドル雀士スーチーパイ』をイメージした、アガリ演出や卓背景、EX背景などコラボアイテム51種が期間限定で登場します。



開催期間:1月16日(月) 7:00~1月29日(日) 29:59

1回:400G





≪進化型SPキャラ≫全5種



▲スーチーパイ

▲御崎 恭子 1

▲御崎 恭子 2

▲スーチーパイ S

▲御崎 翔子



≪ボイス付キャラクター≫全14種

▲水野 佑紀

▲チェリーパイ

▲槙枝 早苗

▲一文字 つかさ

▲ミルキーパイ

▲ピーチパイ

▲篠原 ありす

▲天野 麻衣

▲桜井 美優里

▲索子 セイラ

▲早乙女 ちるる

▲早乙女 ななみ

▲春夏秋冬 薫

▲木之下 真里



≪卓背景アイテム≫全9種



▲スーチーパイの卓背景 1

▲スーチーパイ&美優里

▲ご褒美シーン(恭子)

▲ご褒美シーン(佑紀)

▲ご褒美シーン(麻衣)

▲ご褒美シーン(薫 1)

▲ご褒美シーン(薫 2)

▲ご褒美シーン(真里 1)

▲ご褒美シーン(真里 2)



≪EX背景アイテム≫全3種



▲ありすシーンの背景

▲つかさシーンの背景

▲早苗シーンの背景



≪アガリ演出≫全2種



▲スーチースティック

▲ライトニングブレード



≪BGM≫全18種

「World Birthday」

「あいうえoh my god ー涙は風にー」

「純情LOVE遊戯(GAME)」

「女神はショート!来る者拒まず」

「Please change me now」

「肉球みゃーみゃ」

「再見(ツァイチェン)」

「スーチーパイ1(対局中1)」

「スーチーパイ1(対局中2)」

「スーチーパイ2(対局中1)」

「スーチーパイ2(対局中2)」

「スーチーパイ2(リーチ中)」

「スーチーパイ3(対局中)」

「スーチーパイ3(リーチ中)」

「スーチーパイ4(対局中1)」

「スーチーパイ4(対局中2)」

「スーチーパイ4(対局中3)」

「スーチーパイ4(自家リーチ)」





●『MJAC』(アーケード版)





【予選】

開催期間:1月16日(月)~1月22日(日)

受付時間:10:00~24:00

【決勝】

開催期間:1月23日(月)~1月29日(日)

受付時間:10:00~24:00



◆特典に『アイドル雀士スーチーパイ』シリーズのコラボアイテム多数登場!

対局順位に応じたポイントを集める「チャレンジ」やスーチーメダルを集めてMJ . NETで抽選器を回す「イベントメダル」などで「アイドル雀士スーチーパイ」のボイス付キャラ、卓背景、BGM、背景アイテムなどを獲得できます。







≪ボイス付きSPキャラ≫全2種



▲御崎 恭子 1

▲桜井 美優里



≪卓背景アイテム≫全10種

▲スーチーパイの卓背景 1

▲スーチーパイの卓背景 2

▲恭子&美優里

▲スーチーパイ S&翔子

▲ご褒美シーン(佑紀)

▲ご褒美シーン(麻衣)

▲ご褒美シーン(薫 1)

▲ご褒美シーン(薫 2)

▲ご褒美シーン(真里 1)

▲ご褒美シーン(真里 2)



≪アガリ点灯SE≫全3種

「スーチースティック」

「チェリーボンバー」

「ライトニングブレード」



≪EX背景アイテム≫全5種

▲恭子シーンの背景

▲佑紀シーンの背景

▲ありすシーンの背景

▲つかさシーンの背景

▲早苗シーンの背景



≪BGM≫全13種

「World Birthday」

「あいうえoh my god ー涙は風にー」

「純情LOVE遊戯(GAME)」

「女神はショート!来る者拒まず」

「Please change me now」

「肉球みゃーみゃ」

「再見(ツァイチェン)」

「スーチーパイBGM1」

「スーチーパイBGM2」

「スーチーパイBGM3」

「スーチーパイBGM4」

「スーチーパイBGM5」

「スーチーパイBGM6」



◆『アイドル雀士スーチーパイ』SPキャラガチャ

ボイス付SPキャラ「スーチーパイ」をはじめとする『アイドル雀士スーチーパイ』の人気キャラクター全19種が期間限定で登場します。



1回:600GP

開催期間:1月16日(月)~1月29日(日)



≪ボイス付SPキャラ≫全19種



▲スーチーパイ

▲御崎 恭子 2

▲スーチーパイ S

▲御崎 翔子

▲スーチーユキ

▲水野 佑紀

▲チェリーパイ

▲槙枝 早苗

▲レモンパイ

▲一文字 つかさ

▲ミルキーパイ

▲ピーチパイ

▲篠原 ありす

▲天野 麻衣

▲索子 セイラ

▲早乙女 ちるる

▲早乙女 ななみ

▲春夏秋冬 薫

▲木之下 真里





■本日1月16日(月)20時より「『アイドル雀士スーチーパイ』コラボ記念生配信」放送!







『アイドル雀士スーチーパイ』コラボ記念生配信

https://youtu.be/LDA3cHSxm14



本番組は、『MJ』のコラボ情報やキャンペーンなどの最新情報、ゲストとのトークやMJ対局企画などをお届けする番組です。

今回は、「ホロライブ」所属のVtuber・鷹嶺ルイさん、さらにプロ雀士の松嶋桃プロ、相川まりえプロをお迎えして、MJでの対局をお送りいたします。ぜひご視聴ください!



【番組概要】

番組名:

『アイドル雀士スーチーパイ』コラボ記念生配信

放送日:

2023年1月16日(月)20:00~21:30(予定)

出演者:

鷹嶺ルイ(ホロライブ)

松嶋桃プロ(日本プロ麻雀協会)

相川まりえプロ(最高位戦日本プロ麻雀協会)

MC:

永野芹佳(AKB48)



■『アイドル雀士スーチーパイ』コラボ記念RTキャンペーン開催!





開催期間:2022年1月16日(月)11:00~1月23日(月)23:59

『アイドル雀士スーチーパイ』とのコラボイベント開催を記念して、コラボ記念フォロー&RTキャンペーンを開催します。

本キャンペーンにご参加いただいた方の中から、抽選で6名様に「『アイドル雀士スーチーパイ サターントリビュート』Nintendo Switch版」をプレゼントします。ぜひご参加ください!

※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。



◆プレゼント内容

『アイドル雀士スーチーパイ サターントリビュート』 Nintendo Switch版

超豪華版:1名様

特装版:2名様

通常版:3名様



◆参加方法

『CITY CONNECTION』公式Twitterアカウント(https://twitter.com/claricedisc)と、『MJモバイル』公式Twitterアカウント(https://twitter.com/sega_MJ?s=20)の両方をフォローの上、当キャンペーンのツイートをRT。

◆当選発表

当選者様へのご連絡は、Twitterダイレクトメッセージによる当選通知送付をもって、当選者の発表と代えさせていただきます。

※抽選時にフォローが外れている方は対象外となります。

※景品の発送先は日本国内のみとさせていただきます。

※当選通知送付後7日以内に当選DM内で指定する方法でのご連絡がない場合は当選を無効とさせていただきます。



◆対象アカウント

『CITY CONNECTION』公式アカウント:https://twitter.com/claricedisc

MJモバイル公式アカウント:https://twitter.com/sega_MJ?s=20

対象ツイート:

https://twitter.com/sega_MJ/status/1614805334396370946?s=20&t=3c95BNY14fXrf65OMUQxMQ





<『アイドル雀士スーチーパイ』とは>

1993年にジャレコより発売された、スーパーファミコン用ソフト『美少女雀士スーチーパイ』から始まる美少女×イカサマ麻雀ゲームシリーズ。

漫画家・園田健一が手掛けるキュートな美少女たちを、スーチーパイ役・かないみかを始め、豪華声優陣たちが熱演。

美少女たちの他愛ない日常とゆる~いかけあい…と思いきや「麻雀で勝負よ!」といきなり対局が始まる独特の世界は、一度ハマったら抜け出せない!?

2022年12月には、セガサターン版「スーチーパイ」シリーズを一挙収録した『アイドル雀士スーチーパイ サターントリビュート』がNintendo Switchにて発売。『アイドル雀士スーチーパイII』『スーチーパイアドベンチャー ドキドキナイトメア』など収録タイトルの個別ダウンロード版も配信中。



『アイドル雀士スーチーパイ サターントリビュート』公式サイト

https://city-connection.co.jp/s-tribute/suchie-pai/



著作権表記:

(C)CITY CONNECTION CO., LTD.





<セガNET麻雀『MJ』とは>

牌や手の動きをリアルに再現した、圧倒的な臨場感と他の追随を許さない

熱い対局演出で人気のアーケード麻雀の最高峰が、スマホ・PCで遊べます。





【タイトル概要】

名称:セガNET麻雀 MJ

対応OS: iOS/Android/Windows PC

App Store URL:https://apps.apple.com/jp/app/id666206963

Google Play URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sega.am2.MJMobile

配信開始日: iOS:2013年7月25日、Android:2014年2月27日、PC:2013年11月19日

価格:基本無料(アイテム課金あり)

ジャンル:テーブルゲーム

メーカー:セガ

著作権表記:(C)SEGA

公式サイト:

『MJシリーズ』ポータルサイト http://sega-mj.com/portal/

『MJアプリ』公式HP http://sega-mj.com/

『MJアプリ』公式Twitter https://twitter.com/sega_MJ

『MJAC』公式HP http://www.sega-mj.com/





■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/16-16:46)