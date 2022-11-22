［パナソニックグループ］





パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社（代表取締役社長：山田 昌司 本社：大阪府門真市 以下パナソニック ハウジングソリューションズ）は2022年11月26日（土）に「パナソニック ショウルーム 鹿児島」を『「鹿児島にくらす。」を共に考える。』を新コンセプトにリニューアルオープンします。



【名称】パナソニック ショウルーム 鹿児島

【オープン日】2022年11月26日（土）

【住所】〒891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町 8-58

【展示スペース】255平方メートル（77坪）

【駐車場スペース】約20台

【主な展示製品】システムキッチン、バスルーム、洗面、トイレ、内装、収納、蓄電池、外まわりなど

【開館時間】10:00～17:00

【休館日】毎週水曜日木曜日（ただし、祝日は開館）GW、夏季、年末年始



【アクセス】

■電車でお越しの方

鹿児島市電 上塩屋駅よりイオンモール鹿児島横

■車でお越しの方

県道217号線から「南警察署前」の交差点をイオンモール鹿児島方面へ



新ショウルームは総面積255平米のスペースを有し、住宅設備・建材をはじめとするパナソニック ハウジングソリューションズ製品を多数展示。『「鹿児島にくらす。」を共に考える。』をコンセプトに、鹿児島ならではの製品展示を行っています。例えば、降灰対策で部屋干しすることの多い地域特性を考慮して、洗濯・畳む・収納するまでの導線を考えたランドリースペースや、いざという時の蓄電池などレジリエンス対応製品を展示。また、在宅ワークなど働き方にも多様性が求められる昨今、家の中に仕事をするスペースを設ける方が増えています。そこで、パナソニック ハウジングソリューションズ建材製品を取り入れたワークスペースの提案も行っています。



今回、新たにキッチンの扉柄、カウンターの色柄、床の色柄をコーディネイトしてシミュレーションできる機器を設置。その場でキッチン空間全体をイメージいただけます。その他、2022年8月に発売したシステムバスの新ブランド「BEVAS（ビバス）」を展示。通常のシャワーにパワフルなお掃除水流モードを追加した「ビームシャワー」を体感いただけます。

館内には次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 「天井埋込形ジアイーノ」を設置・常時可動しており、除菌対策および加湿効果により当ショウルーム内で快適にお過ごしいただけます。

安心して、選びやすく、イメージしやすいショウルームとして年間1.2万人の来場を見込みます。



「パナソニック ショウルーム 鹿児島」は、パナソニック ハウジングソリューションズの掲げる「Green Housing」のブランドスローガンのもと鹿児島にお住まいのお客様の理想のくらしに寄り添った住宅設備のご提案をこれからも続けていきます。



■ パナソニック ショウルーム 鹿児島

お問い合わせ先：TEL：0800-170-3886

サイト：https://sumai.panasonic.jp/sr/kagoshima/



企業プレスリリース詳細へ （2022/11/22-14:16）