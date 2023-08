[ヴィレッジヴァンガード]





2023年8月25日(金)より、AnimeFestaオリジナルBL【toridori】とヴィレッジヴァンガードの限定コラボグッズが発売決定!各先生の豪華描き下ろしイラストを使用したグッズが勢ぞろい!2023年8月25日(金)~2023年9月24日(日)の期間限定受注販売となっております!ここだけの限定アイテムをお見逃しなく!

海外のお客様向け通販もあります!!





海外在住のお客様も下記サイトより商品をご購入いただけます!!ぜひご利用ください!!

※This product will be listed from August 26

※海外向け通販は、日本時間の8/26(土)AM3:00以降よりご利用可能となります。

▼For overseas customers

https://shop.buyee.jp/vvstore/shopping/search/category/0?translationType=&query=toridori

【商品詳細】

















■ビッグシルエットTシャツ 全5種 各¥4,800(税込)



【素材】

綿100%

【サイズ】

M 身丈70cm/身幅58cm/肩幅53cm/袖丈25cm

L 身丈73cm/身幅61cm/肩幅55cm/袖丈26cm

XL 身丈76cm/身幅64cm/肩幅57cm/袖丈27cm



■トートバッグ 全5種 各¥2,900(税込)



【素材】

綿100%

【サイズ】

縦370mm×横240mm×マチ120mm、持ち手550mm



■ビニールポーチ 全5種 各¥2,400(税込)



【素材】

PVC

【サイズ】

W172mm×H140mm×D55mm



■マグカップ 全5種 各¥1,800(税込)





【素材】

陶器

【サイズ】

φ80mm(持ち手含む120mm)×H100mm



■アクリルバッジ 全10種 各¥1,200(税込)



【素材】

アクリル

【サイズ】

W80mm×H52mm



■缶バッジ 全10種 各¥500(税込)



【素材】

鉄/合成紙

【サイズ】

Φ57mm



■アクリルキーホルダー 全10種 各¥850(税込)



【素材】

アクリル

【サイズ】

成瀬圭壱・壱佳:W48mm×H69mm

阿澄皇哉:W45mm×H68mm

水樹晃一:W31mm×H59mm

カイウス・ラオ・ビステイル:W52mm×H70mm

千原獅音:W38mm×H69mm

千早瑠依:W42mm×H69mm

牛頭利晃:W49mm×H69mm

イブロギア:W49mm×H68mm

ノワ:W48mm×H62mm

アイリ:W38mm×H70mm



■キャラクタースタンド 全10種 各¥1,600(税込)



【素材】

アクリル

【サイズ】

成瀬圭壱・壱佳:W45mm×H120mm

阿澄皇哉:W45mm×H120mm

水樹晃一:W51mm×H120mm

カイウス・ラオ・ビステイル:W29mm×H89mm

千原獅音:W35mm×H120mm

千早瑠依:W38mm×H120mm

牛頭利晃:W63mm×H101mm

イブロギア:W62mm×H120mm

ノワ:W47mm×H106mm

アイリ:W47mm×H120mm

(台座共通:W65mm×H35mm)

【受注期間】





2023年8月25日(金)18:00~2023年9月24日(日)23:59

【お届け予定日】





2023年11月上旬~2023年11月中旬

【販売店舗】





オンラインストア



▼詳細

https://www.village-v.co.jp/news/item/16914

▼『パパだって、したい』販売ページ

https://vvstore.jp/feature/detail/20361

▼『巨人族の花嫁』販売ページ

https://vvstore.jp/feature/detail/20362

▼『黒ギャルになったから親友とヤってみた。』販売ページ

https://vvstore.jp/feature/detail/20364

▼『魔王イブロギアに身を捧げよ』販売ページ

https://vvstore.jp/feature/detail/20366

▼『森のくまさん、冬眠中。』販売ページ

https://vvstore.jp/feature/detail/20367

