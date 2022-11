[パナソニックグループ]





パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社(以下、パナソニックEW社)では、「くらしインフラ」の変革を通じて、「いい今日と、いい未来」を創ることを目指し、優れた先進的技術やノウハウを有するスタートアップと共創し、新規事業を加速させる取組を推進しています。



その取組の一環として、 ReGACY Innovation Group株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:成瀬 功一)と共同でアクセラレータープログラム「Panasonic Accelerator by Electric Works Company」を開催、2022年度は2022年8月8日から9月26日の間、参加スタートアップを募集しました。



その結果、多数の応募があり、本プログラムに参加するスタートアップを9社を選出しましたので、お知らせします。



【Panasonic Accelerator by Electric Works Company ピッチコンテスト結果】

採択企業※50音順





【企業名】株式会社CyberneX

【URL】https://cybernex.co.jp

【採択テーマ】モビリティ内の顧客体験

【提案内容】脳情報を取得するEar Brain Interface技術を活用した非言語内面情報の活用







【企業名】株式会社ゼロボード

【URL】https://zeroboard.jp/

【採択テーマ】脱炭素の仕組み創出

【提案内容】GHG排出量可視化からの削減ソリューション提供による協業







【企業名】Tangerine株式会社

【URL】https://corporate.tangerine.io/

【採択テーマ】新たな働き方・ワーカー体験

【提案内容】LED照明ビーコンと当社Store360を融合したリアル店舗での来店施策DXソリューション







【企業名】株式会社DATAFLUCT

【URL】https://datafluct.com

【採択テーマ】脱炭素の仕組み創出

【提案内容】住宅のエネルギーを軸に、生活者の意識を変え、行動を変え、カーボンニュートラルな未来をともにつくるbecoz(ビコーズ be co2 zero)プラットフォーム







【企業名】株式会社ナイトレイ

【URL】https://nightley.jp

【採択テーマ】365日賑わいを育む街演出

【提案内容】「街演出ソリューション × 人流ビッグデータ分析(CITY INSIGHT)」によるまちづくり/賑わい創出手法スパイラルアップのご提案







【企業名】MAMORIO株式会社

【URL】https://mamorio.jp/

【採択テーマ】新たな働き方・ワーカー体験

【提案内容】パナソニックとMAMORIOの近接検知技術が実現する新たなオフィス向け位置履歴DX







【企業名】MODE, Inc.

【URL】https://www.tinkermode.jp/

【採択テーマ】365日賑わいを育む街演出

【提案内容】照明演出における観客の“感情”“にぎわい”の見える化 -MODE Cloud活用のご提案-







【企業名】株式会社Laspy

【URL】https://laspy.net/

【採択テーマ】新たな働き方・ワーカー体験

【提案内容】防災備蓄と非常用バッテリーが街の当たり前のインフラに







【企業名】株式会社レボーン

【URL】https://www.revorn.co.jp/

【採択テーマ】新たな働き方・ワーカー体験

【提案内容】個室ワークプレイス向けAIディフューザーのご提案





【ピッチコンテスト審査員(計12名)】



社外審査員(計2名)

・成瀬 功一氏(ReGACY Innovation Group株式会社 代表取締役社長)

・宿輪 大地氏(ReGACY Innovation Group株式会社 取締役)



パナソニックEW社審査員(計10名)

・大瀧 清(社長)

・稲継 哲章(副社長)

・丸山 英治(副社長)

・重田 光俊(副社長)

・藤谷 達(常務)

・井之川 裕一(常務)

・磯田 雅章(常務)

・神野 徹(常務)

・加藤 達也(常務)

・島岡 国康(常務)



【今後のスケジュール】

2022年11月~2023年3月:アクセラレータープログラム 共創期間

2023年3月:デモデイ(公開予定)



【ご参考】

「Panasonic Accelerator by Electric Works Company」 WEBサイト

http://panasonic.regacy-innovation.com



【2022年度の参考記事】プレスリリース

スタートアップ企業と共に新規事業を創出するアクセラレータープログラムをスタート

https://news.panasonic.com/jp/press/jn220808-1



【パナソニックEW社 第2期アクセラ始動】@TOMORUBAより

https://tomoruba.eiicon.net/articles/3666



【昨年度の参考記事】 URAGAWA Knowledge @パナソニック(note)より

「創業100年以上の企業がスタートアップとより明るい未来を創造していく」

https://note.com/uragawa_note/n/n8f0f51e5bf13



「電気工事の現場に“DX化”の波が到来!施工管理アプリ「KANNA」を推す理由」

https://note.com/uragawa_note/n/n8425273a9292



<ReGACY Innovation Group 株式会社について>

「もう一度、日本から世界の産業を変える」をビジョンに掲げ、“産業イノベーション”のリーディングカンパニーとして、大企業・大学の技術・ナレッジからの0-1の新事業・ベンチャー創出や、大企業・自治体とスタートアップとのオープンイノベーションによる産業変革といった実行面の支援を行うと共に、大企業のイノベーション経営の仕組み構築・共同運営も手がける。同社は、某ベンチャーキャピタルからのスピンアウトにより設立された企業であり、戦略策定やPoCや投資の支援で終わらず、“事業化・収益化”まで一気通貫で支援を行う成果コミットを独自の強みとしている。



【商号】ReGACY Innovation Group 株式会社

【代表者】成瀬功一

【所在地】東京都千代田区大手町2-7-1

【設立】2022年2月

【URL】https://regacy-innovation.com/

【事業内容】

・イノベーションコンサルティング(イノベーション戦略・組織・人材)

・インキュベーション(新事業開発、大企業発ベンチャー創出)

・オープンイノベーション(プログラム運営、共同開発、アライアンス支援)

・フィナンシャルサービス(ベンチャー投資、CVC、M&A、JV設立等の支援)

・プライベートエクイティ(スピンアウトベンチャー投資・育成)



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/15-19:16)