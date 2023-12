[株式会社アニメイトホールディングス]



■hololive 全人類兎化計画-アンコール- フェア&オンリーショップ in アニメイト

<フェア>

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=110212



<オンリーショップ>

https://www.animate.co.jp/onlyshop/502594/



株式会社アニメイトは、「hololive 全人類兎化計画-アンコール- フェア&オンリーショップ in アニメイト」を2023年12月23日より開催いたします。



兎田ぺこらさんは、VTuber事務所「ホロライブプロダクション」に所属する女性タレントグループ「ホロライブ」の3期生。チャンネル登録者数は234万人、動画総再生数は6億2千万回を超える大人気VTuberです。12月6日には1stソロライブ「うさぎ the MEGAMI!!」を有明アリーナにて開催するなど、かなりの盛り上がりを見せています。



全国アニメイト・アニメイト通販で2023年12月23日~2024年1月21日まで開催するフェアは、「ホロライブ」関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金1,500円(税込)毎、または書籍をご購入・ご予約(内金全額必須)1冊毎、あるいはCD・Blu-ray・DVDをご購入・ご予約(内金1,500円〈税込〉以上必須)1点毎に、特典「ブロマイド(全3種)」を1枚プレゼントいたします。特典の絵柄は3種すべて描き起こしで、それぞれ、宇宙にちなんだモチーフの衣装となっています。



オンリーショップは、アニメイト秋葉原2号館7Fにて12月23日~1月21日まで実施され、スタンディパネルなどを展示予定です。



さらに、描き起こしイラストを使ったキャラバッジコレクションやアクリルスタンドなどの新グッズを販売します。そのほか、アニメイト一部店舗でのスタンディ展示や、全国アニメイトでのポスター掲出といった施策を行いますので、お見逃しなく!





■フェア&オンリーショップ情報

hololive 全人類兎化計画-アンコール- フェア&オンリーショップ in アニメイト



<フェア>

開催期間:2023年12月23日~2024年1月21日

開催場所:全国アニメイト・アニメイト通販

開催内容:期間中、「ホロライブ」関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金1,500円(税込)毎、または書籍をご購入・ご予約(内金全額必須)1冊毎、あるいはCD・Blu-ray・DVDをご購入・ご予約(内金1,500円〈税込〉以上必須)1点毎に、特典「ブロマイド(全3種)」を1枚プレゼントいたします。

特典内容:ブロマイド(全3種)

※特典はお選びいただけません。

※今回のフェア対象は「ホロライブ」関連のため、「ホロスターズ」は対象外となります。



<オンリーショップ>

開催期間:2023年12月23日~2024年1月21日

開催場所:アニメイト秋葉原2号館7F

開催内容:スタンディパネル展示、PV上映などを実施予定





■商品情報

キャラバッジコレクション/vol.2 兎田ぺこら

発売日:2023年12月23日

価格:1パック440円(税込)

1BOX(6パック入り)2,640円(税込)

種類:全6種





アクリルスタンド/兎田ぺこら

発売日:2023年12月23日

価格:各1,980円(税込)

種類:3種(宇宙服うさぎ/惑星うさぎ/月の餅つきうさぎ)





クリアファイル/兎田ぺこら

発売日:2023年12月23日

価格:各440円(税込)

種類:3種(宇宙服うさぎ/惑星うさぎ/月の餅つきうさぎ)





トレーディングクリアブロマイド/vol.2 兎田ぺこら

発売日:2023年12月23日

価格:1パック220円(税込)

1BOX(9パック入り)1,980円(税込)

種類:全12種(9種+レア3種)











■関連施策情報

スタンディ展示

開催期間:2023年12月23日~2024年1月21日

開催場所:アニメイト仙台・横浜ビブレ・梅田(兎田ぺこら<宇宙服うさぎ>)、渋谷・名古屋・天王寺(兎田ぺこら<惑星うさぎ>)、福岡パルコ・大阪日本橋・新宿(兎田ぺこら<月の餅つきうさぎ>)



ポスター掲出

開催期間:2023年12月23日~2024年1月21日

開催場所:全国アニメイト





※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※特典「ブロマイド(全3種)」と「トレーディングクリアブロマイド」はデザインが異なります。





■権利表記

(C) 2016 COVER Corp.





■関連URL

hololive 全人類兎化計画-アンコール- フェア&オンリーショップ in アニメイト

<フェア>

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=110212



<オンリーショップ>

https://www.animate.co.jp/onlyshop/502594/



「ホロライブ」アニメイト通販関連商品ページ

https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/index.php?aid=17387



「ホロライブ」公式サイト

https://hololive.hololivepro.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/07-19:16)