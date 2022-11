[株式会社インプレスホールディングス]



インプレスグループで山岳・自然分野のメディア事業を手がける株式会社山と溪谷社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:二宮宏文)は、テントサウナの楽しみ方やノウハウ、ギアなどを紹介する書籍『All About TENT SAUNA テントサウナのすべてがわかる本』を2022年11月17日に発売しました。



【商品詳細】

書名: All About TENT SAUNA

テントサウナのすべてがわかる本

著者: 大西 洋(Sauna Camp.)

定価: 1,980円(本体1,800円+税10%)

発売日:2022年11月17日

仕様: A5版ソフトカバー・本文160ページ

https://www.yamakei.co.jp/products/2822150370.html



現在、サウナは第三次ブームといえる盛り上がりをみせています。そんななかで注目を集めている本場フィンランド式の野外サウナ。サウナと湖や海を行き来して、より自然と一体化して「ととのう」気持ちよさは、サウナの根源的な魅力が体験できるものです。

本書は日本初のテントサウナ専門書として、テントサウナの魅力や、テント&ストーブの紹介、テントサウナが楽しめる全国の施設、知っておくべき知識や安全対策などを網羅。テントサウナの入門書としてだけでなく、テントサウナの世界をより深く理解できる1冊です。



【著者プロフィール】

大西 洋(おおにし・ひろし)

日本初のテントサウナ専門ブランド「Sauna Camp.」代表。テントサウナを日本のカルチャーにするため日々活動している。世界初の3層式テントサウナ「MORZH」やフレグランスブランド「OSMIA」など、世界中の関連プロダクトを国内代理店として販売しながら、自身でもテントサウナ専用アパレルやギアを開発。

2019年には「森、道、市場」にてサカナクション率いるカルチャープログラム「NF」とコラボして話題となる。2022年には安全とマナーの啓蒙を目的に、同業者らと一般社団法人アウトドアサウナ協会を創設。ウィスキング集団「しらかばスポーツ」の代表も務めるなど、多面的に活動している。



【おもなコンテンツ】

PART1 テントサウナの魅力・・・自然の水風呂にダイブ/どこにでも持ち出せる手軽さ

PART2 テントサウナの基礎知識・・・テントサウナの仕組み/テントサウナの種類/ストーブの種類

PART3 テントサウナをやってみよう・・・計画を立てよう/準備しよう/設営しよう

PART4 テントサウナと楽しむ“サ飯”・・・スパイシーカレースペアリブ/サーモンのサウナ蒸し/オロポ/オロックス

PART5 テントサウナを楽しめる施設・・・アウトドアサウナが楽しめる全国版施設ガイド

巻末付録・・・サウナにまつわる専門用語辞典 など









