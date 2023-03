[株式会社講談社]

「1000万円でショートフィルムをつくりませんか?」。映像クリエイター支援プロジェクトに集まった1103本の応募企画から、一次面接を通過した12企画を発表します!





こんにちは。講談社シネマクリエイターズラボ運営事務局です。



講談社シネマクリエイターズラボは「1000万円でショートフィルムをつくりませんか?」という惹句で企画を募集。講談社と一緒に国内外の映画祭受賞を目指す「映像クリエイター支援プロジェクト」です。



2022年8月から募集を開始し、国内外から1103企画(国内:903、海外:200)のご応募をいただきました。



世界中の映像クリエイターさんから届いた独創性と熱意あふれる企画書に、大きな刺激を受けました。

選考結果にかかわらず、ご応募いただいたクリエイターの皆さまに感謝申し上げます。



米国アカデミー賞公認映画祭「ショートショートフィルムフェスティバル&アジア」事務局と共同で選考会議を行い、3回の書類選考を経て、一次面接に進出したのは24企画(国内:18企画、海外6企画)。



今回は一次面接を通過した12企画の応募者氏名(PN)・作品タイトルを発表いたします!







一次面接通過者 *並びは応募順・敬称略





山岡大祐『水曜日の夜は』

T-Jay Medina and Giant Atis『Kiriko』

Max Blustin『Sage』

瀬名亮『美食家あさちゃん』

Robert Findlay『Under the Fence』

MO『A Dream for My Son』

籔下雷太『VOICE(仮)』

井上優斗『標識』

崎村宙央『WARMTH IN THE MUD』

喜安浩平『私を描いて』

Reon『2.5次元ギャル』

坂部敬史『僕とミカコとミカコのパンツ』





「講談社シネマクリエイターズラボ」の受賞企画3本は、4月上旬に発表予定です。



第2回は本年8月1日からの募集を予定しております。

皆さまのご応募を、事務局一同お待ち申し上げております。



