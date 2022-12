[株式会社セガ]

株式会社セガは、ネットワーク対戦麻雀ゲーム『MJ』シリーズと、アパレルブランド「S〇XSOCKS」とのコラボグッズを本日2022年12月17日(土)より発売開始したことをお知らせいたします。







『セガNET麻雀 MJ』とアパレルブランド「S〇XSOCKS」コラボグッズが、本日2022年12月17日(土)よりMAGNET by SHIBUYA 109にて店頭販売、21時よりオンライン販売を開始されます。

また、本日16:00~18:00にMAGNET by SHIBUYA 109にて、インフルエンサーの岸野郎(10人兄弟)さんとピンクあちゃんさんによる店頭販売イベントも開催します。



【販売概要】

◆場所:MAGNET by SHIBUYA 109

東京都渋谷区神南1-23-10

https://magnetbyshibuya109.jp/



◆日程:

<2022年12月>

17日(土)、18日(日)、24日(土)、25日(日)、28日(水)、29日(木)、30日(金)、31日(土)

<2023年1月>

2日(月・祝)、3日(火)、7日(土)、8日(日)、9日(月・祝)



◆オンライン販売:12月17日(土)21:00~

https://soxsocks.shop/



◆インフルエンサー店頭販売日

2022年12月17日(土)16:00~18:00



※店頭、オンラインいずれも在庫がある限りの販売となります。



■「S◯XSOCKS」コラボグッズ発売記念RTキャンペーン開催!

開催期間:2022年12月17日(土)10:00~12月25日(日)23:59

「S◯XSOCKS」とのコラボを記念して、フォロー&RTキャンペーンを開催します。

本キャンペーンにご参加いただいた方の中から、抽選で2名様に「セガNET麻雀 MJ ロゴパーカー(白or黒) Lサイズ」をプレゼントします。ぜひご参加ください!

※「セガNET麻雀 MJ ロゴパーカー」は、黒または白のいずれかのプレゼントになります。色の指定はできませんのでご了承ください。



◆参加方法

『MJモバイル』公式Twitterアカウント(https://twitter.com/sega_MJ?s=20)をフォローの上、当キャンペーンのツイートをRT。

◆当選発表

当選者様へのご連絡は、Twitterダイレクトメッセージによる当選通知送付をもって、当選者の発表と代えさせていただきます。

※抽選時にフォローが外れている方は対象外となります。

※景品の発送先は日本国内のみとさせていただきます。

※当選通知送付後7日以内に当選DM内で指定する方法でのご連絡がない場合は当選を無効とさせていただきます。



◆対象アカウント

MJモバイル公式アカウント:https://twitter.com/sega_MJ?s=20



●コラボグッズ一覧







セガNET麻雀 MJ ロゴパーカー

(白・黒)<M/L/XL>

¥13,000







試合開始ロンT

(白・黒)<M/L/XL>

¥8,000







セガNET麻雀 MJ ロゴ◯ックス

(白・黒)

¥2,000







アガリメッシュキャップ

(緑・黒)

¥5,500





セガNET麻雀 MJ 総柄シャツ

<M/L/XL>

¥18,000





岸野郎(10人兄弟)

〇TikTok:https://www.tiktok.com/@kishiyarou

〇Instagram:https://www.instagram.com/kishiyarou







ピンクあちゃん

〇TikTok:https://www.tiktok.com/@akihochantamago

〇Instagram:https://www.instagram.com/akihochantamago

〇YouTube:https://youtube.com/@Rkidsland

〇LINEVOOM:

https://linevoom.line.me/user/_dT793i_XQVoNsNbyQR3AA91JrfAqwtWv6dyscq8







●S◯XSOCKSについて

ブランド

少しイキってるアメリカの太った小学生みたいな感じのソックスブランド ファッションアドバイザー、ハイパーメディアクリエイター、セレブ、読モ、キャバ嬢、supreme大好き女子、#でオシャレな人と繋がりたい人、等の数多くのアーティストが所属するクリエイター集団が手掛けている



公式サイト:https://soxsocks.shop/



Instagram

https://www.instagram.com/soxsocks_tokyo/



Twitter

https://twitter.com/soxsocks_tokyo



YouTube

https://www.youtube.com/channel/UC3rSpOtrr5L3rH9th6Tz5xQ





<『セガNET麻雀 MJ』とは>

牌や手の動きをリアルに再現した、圧倒的な臨場感と他の追随を許さない

熱い対局演出で人気のアーケード麻雀の最高峰が、スマホ・PCで遊べます。





【タイトル概要】

名称:セガNET麻雀 MJ

対応OS: iOS/Android/Windows PC

App Store URL:https://apps.apple.com/jp/app/id666206963

Google Play URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sega.am2.MJMobile

配信開始日: iOS:2013年7月25日、Android:2014年2月27日、PC:2013年11月19日

価格:基本無料(アイテム課金あり)

ジャンル:テーブルゲーム

メーカー:セガ

著作権表記:(C)SEGA

公式サイト:

『MJシリーズ』ポータルサイト http://sega-mj.com/portal/

『MJアプリ』公式HP http://sega-mj.com/

『MJアプリ』公式Twitter https://twitter.com/sega_MJ

『MJAC』公式HP http://www.sega-mj.com/





■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/17-17:46)