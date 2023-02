[株式会社arma bianca]

株式会社アルマビアンカ(本社:東京都中野区、代表取締役:坂井智成)は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてテレビアニメ「ヤマノススメ Next Summit」の商品の受注を2月15日(水)より開始いたしました。



▼受注サイト:AMNIBUS(アムニバス)



https://amnibus.com/products/title/1036?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。





▼トレーディング Ani-Art 第2弾 アクリルスタンド



あおい、ひなた、かえで、ここな、ほのか、小春を新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



※「Ani-Artシリーズ」は、キャラクターイラストをアーティスティックな表現で描いたAMNIBUSのオリジナル商品です。



▽予約購入特典



当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「あおい&ひなた Ani-Art 第2弾 アクリルスタンド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様

価格 :単品 ¥880(税込), BOX ¥5,280(税込)

種類 :全6種

本体 :(約)高さ53mm×幅50mm 台座:(約)直径34mm

素材 :アクリル





▼トレーディング Ani-Art 第2弾 アクリルキーホルダー



あおい、ひなた、かえで、ここな、ほのか、小春を新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルキーホルダーに仕上げました。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典



当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「あおい&ひなた Ani-Art 第2弾 アクリルキーホルダー AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様

価格 :単品 ¥748(税込), BOX ¥4,488(税込)

種類 :全6種

サイズ :(約)縦56mm×横50mm

付属 :ナスカン(銀色)

素材 :アクリル





▼トレーディング Ani-Art 第2弾 缶バッジ



あおい、ひなた、かえで、ここな、ほのか、小春を新たなタッチで魅力的に表現し、缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典



当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「あおい&ひなた Ani-Art 第2弾 缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様

価格 :単品 ¥473(税込), BOX ¥2,838(税込)

種類 :全6種

サイズ :(約)直径56mm

素材 :紙、ブリキ





▼Ani-Art 第2弾 ドライTシャツ



あおい、ひなた、かえで、ここな、ほのか、小春を新たなタッチで魅力的に表現しました。

厚さと柔らかさが両立して着心地が良く、汗を素早く吸収して乾かし、快適な状態に保ちます。

スポーツやアウトドア、あなたの日常の様々なシーンでご活用ください。



※「Ani-Artシリーズ」は、キャラクターイラストをアーティスティックな表現で描いたAMNIBUSのオリジナル商品です。



▽仕様

価格 : ¥4,180(税込)

サイズ :メンズ S、M、L、XL、XXL、XXXL

レディース M、L、XL、XXL、XXXL

素材 :ポリエステル100%





▼Ani-Art 第2弾 A3マット加工ポスター



※画像は「あおい Ani-Art 第2弾 A3マット加工ポスター」を使用しております



あおい、ひなた、かえで、ここな、ほのか、小春を新たなタッチで魅力的に表現し、A3サイズのマット加工されたポスターに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様

価格 :各 ¥913(税込)

種類 :全6種(あおい、ひなた、かえで、ここな、ほのか、小春)

サイズ :A3

素材 :紙





▼BIGアクリルスタンド



※画像は「あおい BIGアクリルスタンド」を使用しております。



あおい、ひなた、かえで、ここな、ほのか、小春をBIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様

価格 :各 ¥1,980(税込)

種類 :全6種(あおい、ひなた、かえで、ここな、ほのか、小春)

本体 :(約)高さ15.1cm×幅11.1cm 台座:(約)縦3cm×横11.1cm

素材 :アクリル





▼A3マット加工ポスター



※画像は「あおい A3マット加工ポスター」を使用しております。



あおい、ひなた、かえで、ここな、ほのか、小春をA3サイズのマット加工されたポスターに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様

価格 :各 ¥880(税込)

種類 :全6種(あおい、ひなた、かえで、ここな、ほのか、小春)

サイズ :A3

素材 :紙





https://twitter.com/AMNIBUS

(C)しろ/アース・スター エンターテイメント/テレビアニメ「ヤマノススメ Next Summit」製作委員会



