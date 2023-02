[株式会社arma bianca]

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「聖剣伝説 Legend of Mana -The Teardrop Crystal-」の商品の受注を開始いたします。





株式会社アルマビアンカ(本社:東京都中野区、代表取締役:坂井智成)は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「聖剣伝説 Legend of Mana -The Teardrop Crystal-」の商品の受注を2月13日(月)より開始いたしました。



https://amnibus.com/products/title/952?utm_source=press

▼キービジュアル キャンバスボード



キービジュアルをキャンバスボードに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様

価格 :¥5,500(税込)

サイズ :F3号(W220mm×H273mm)

素材 :木材、化繊





(C) SQUARE ENIX / サボテン君観察組合



