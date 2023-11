[株式会社アニメイトホールディングス]

株式会社ムービックは『幼馴染じゃ我慢できない』『可愛いだけじゃ満足できない』より、新商品のキャラクターグッズを、全国のアニメイト、アニメイトオンラインショップ、ムービック通信販売等にて発売いたします。





百瀬あん先生による長編BL漫画『幼馴染じゃ我慢できない』。フロンティアワークス「ダリアコミックスe」にて2020年10月から2022年7月まで配信され、BLアワード2022 BESTコミック部門第2位に選ばれた。また、2人がルームシェアする部屋の隣人カップルの馴れ初め編スピンオフ『可愛いだけじゃ満足できない』。両作品より、新商品が登場いたします。









それぞれをイメージして投稿したフレグランス全4種が登場!百瀬あん先生により描かれた幸せいっぱいのパッケージデザインにもご注目下さい。

こちらの商品の受注期間は2023年11月22日~12月20日まで。全国のアニメイト、アニメイトオンラインショップ、ムービック通信販売等でご予約受付中!





■ご予約:https://www.movic.jp/shop/r/r100558/

https://www.movic.jp/shop/r/r100615/



■新商品情報(発売元:ムービック)

【商品名】

フレグランス

【価格】

5,500円(税込)

【サイズ】

箱:約13.7×10.5×3.5cm本体ビン:約9.3×4.5×2.2cm

内容量:30ml

【成分】

エタノール、香料、水、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、BHT、(+/-)青1、黄4、赤227

【素材】

本体:ガラス、1色印刷

キャップ:アルミ、PE(LDPE)

箱:紙、PET、緩衝材

【受注期間】

2023年11月22日 (水) 10:00~2023年12月20日(水)

【発売日】

2024年3月15日頃予定



■諒太

【フレグランスタイプ:ウッディースパイシー】

香り高いスパイスとフレッシュなシトラス。そこへレモンフラワーのシトラスフローラルが舞い上がり、優しく爽やかな香りを漂わせます。インセンスがマイルドに広がり、レモンフラワーの花びらがふわりと揺らぐ香調です。





Top note:ベルガモット カルダモン クローブ

Middle note:クミン シダーウッド レモンフラワー インセンス オリバナム

Last note:ラブダナム アンバー ベチバー



■蒼衣

【フレグランスタイプ:シトラスムスク】

水々しくフレッシュなビターオレンジと紅茶のような上品さを感じさせるベルガモットから始まるトップ。徐々にホワイトリリーやフリージアなど清潔感と華やかさを感じさせる花々に包まれてゆく。ラストはほのかなアンバーとパウダリーなムスクが静かに余韻を残してくれる香調です。





Top note:ベルガモット ビターオレンジ

Middle note:ホワイトリリー フリージア ミュゲ ローズ

Last note:ホワイトムスク アンバー





■光一郎

【フレグランスタイプ:アロマティックフローラル】

ミンティーな涼しさを想起させるローズマリーやユーカリなどのハーブから気品あるローズと優雅なグリーンティーが瞬く間に広がる香調。ローズガーデンの上品さやローズティーのゴージャスなニュアンスを広げる香調です。





Top note:ユーカリ ローズマリー ベルガモット

Middle note:ゼラニウム ローズ グリーンティー

Last note:アンバー ホワイトムスク オリバナム オークモス



■樹里

【フレグランスタイプ:グリーンフローラル】

甘酸っぱいプラムと爽やかな酸味のベルガモットが織りなすフレッシュなトップからグリーンティーとローズの繊細で品のあるウォータリーフローラルが踊るミドル。ラストはホワイトムスクの清らかな優しさに包まれる香調です。





Top note:ベルガモット グリーンアップル プラム

Middle note:ローズ ゼラニウム ジャスミン マグノリア グリーンティー

Last note:ムスク アンバー





※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。



■原作コミックス情報

ダリアコミックス

「幼馴染じゃ我慢できない」(全3巻)

https://www.fwinc.jp/daria/special/osananajimi/





「可愛いだけじゃ満足できない」

https://www.fwinc.jp/daria/special/kawaman/



著:百瀬あん

発行:フロンティアワークス





■オンリーショップ情報

『幼馴染じゃ我慢できない』『可愛いだけじゃ満足できない』シリーズ完結記念アニメイトオンリーショップ





百瀬あん先生描き下ろしの「ウェディング」をテーマにしたイラストを使用した新作グッズや

ドラマCDおすすめシーンの複製原画や、フォトスポットも!





▽詳細

https://www.animate.co.jp/onlyshop/502420/





■権利表記:(C)AN MOMOSE/Frontier Works Inc.

■ムービック:https://www.movic.jp



