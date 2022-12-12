［株式会社セガ］

有観客開催決定！！



株式会社セガは、配信中のPlayStation(R)4『Virtua Fighter esports』を採用タイトルとし、プロ選抜を行うセガ公式「VIRTUA FIGHTER esports CHALLENGE CUP SEASON_1【3rd】FREE FINAL／3on3 FINAL」を2023年2月5日（日）に東京・浅草橋ヒューリックホールにて、オフライン・有観客で開催することを決定いたしました。







本大会は、2022年12月17日（土）に開催される予選を勝ち上がった「FREE 部門」16名、「3on3 部門」2チームが進出し、優勝を決定する最終戦です。



「FREE 部門」では、ジャパン・e スポーツ・プロライセンス認定大会としてプロ選抜を行います。優勝者、準優勝者にJeSU（一般社団法人日本eスポーツ連合）による『Virtua Fighter esports』の「ジャパン・eスポーツ・プロライセンス」発行の権利を付与いたします。



「3on3部門」では、FINALの優勝チームの各選手に「VIRTUA FIGHTER esportsオリジナルアーケードコントローラー」を授与いたします。



会場での観覧方法や配信情報など大会の詳細については、後日お知らせしてまいりますので、続報にご期待ください。





「VIRTUA FIGHTER esports オリジナルアーケードコントローラー」





「VIRTUA FIGHTER esports CHALLENGE CUP SEASON_1【3rd】FREE FINAL／3on3 FINAL」概要

【開催日程】

2023年2月5日（日）



【会場】

浅草橋ヒューリックホール

〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-22-16 ヒューリック浅草橋ビル 2階

HULIC HALL［ヒューリックホール］

アクセス：http://hulic-hall.com/access/



【採用タイトル】

PlayStation(R)4『Virtua Fighter esports』最新バージョンを使用



【開催形式】

オフライン・有観客開催

＜FREE 部門＞

ファイナリスト全16名によるシングルイリミネーション形式のトーナメント戦を開催し、優勝者を決定。

＜3on3 部門＞

決勝進出2チームによる決勝戦を開催し、優勝チームを決定。



【ラウンドタイム／勝利条件】

＜FREE 部門＞

1ラウンド45秒／3ラウンド先取・3試合先取

＜3on3 部門＞

各試合、1ラウンド45秒／3ラウンド先取・2バトル先取



【表彰】

＜FREE部門＞

優勝者／「スタープレイヤー」の称号・トロフィーを授与、『Virtua Fighter esports』の「ジャパン・eスポーツ・プロライセンス」発行権利を付与

※すでに「スタープレイヤー」の称号をお持ちの方への称号授与はございません。

準優勝／トロフィーを授与、『Virtua Fighter esports』の「ジャパン・eスポーツ・プロライセンス」発行権利を付与

※「ジャパン・eスポーツ・プロライセンス」発行権利を行使した選手には「JeSU公認プロ」の称号を付与します。

＜3on3部門＞

優勝チームの各選手にトロフィー・「VIRTUA FIGHTER esportsオリジナルアーケードコントローラー」を授与

※機種は「Qanba Obsidian」となります。





■PlayStation(R)4『Virtua Fighter esports』好評配信中！





ゲーム本編と追加ダウンロードコンテンツ（DLC）がセットになった『Virtua Fighter esports ゲーム本編＆DLCパック』『Virtua Fighter esports ゲーム本編＆DLC「龍が如く」パック』をそれぞれ3,300円（税込）、キャラクターカスタマイズアイテムなどを収録した追加DLC第一弾「レジェンダリーパック」、第二弾「『龍が如く』シリーズコラボパック」をそれぞれ1,100円（税込）にて販売しております。





【商品概要】

商品名 ： Virtua Fighter esports

対応機種 ： PlayStation(R)4

発売日 ： 配信中（2021年6月1日（火）配信）

希望小売価格 ：

『Virtua Fighter esports ゲーム本編＆DLCパック』：3,300円（税込）

追加DLCコンテンツ『レジェンダリーパック』：1,100円（税込）

ジャンル： 対戦型格闘アクション

プレイ人数 ： 1～2人（最大16人のオンラインプレイ対応※）

※ルームマッチにて、ホストが観戦者としてルームを作成した時のみ17人（観戦者1人＋16人）のプレイとなります。

発売・販売 ： 株式会社セガ

CERO表記 ： B区分（12歳以上対象）

著作権表記 ： (C)SEGA

公式サイト ： https://www.virtuafighter.jp/

公式Twitter ： https://twitter.com/vf_official



【アーケード版概要】

商品名 ： Virtua Fighter esports

対応機種 ： ALL.Net P-ras MULTIバージョン3

稼働日 ： 全国稼働中

ジャンル： 対戦型格闘アクション

プレイ人数 ： 1～2人

発売・販売 ： 株式会社セガ

著作権表記 ： (C)SEGA

公式サイト ： https://www.virtuafighter.jp/

公式Twitter ： https://twitter.com/vf_official





■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



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