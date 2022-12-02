12月11日（日）関西エリア初開催！！『Virtua Fig…
［株式会社セガ］
株式会社セガは、配信中の PlayStation(R)4『Virtua Fighter esports』のeスポーツ展開「SEASON_1」の定期企画で、2022年12月11日（日）に「esports stage EVOLVE 六甲道店（イースポーツ ステージ エボルヴ）」にて開催される組手配信イベント「オン／オフ参加型！セガ公式組手 DOJO #4 in KOBE」のインターネットライブ配信情報を公開いたしました。
本イベントは、オンライン・オフラインで、活躍中のeスポーツ選手をDOJO主とした「組手DOJO」に参加できる組手イベントで、今回が関西エリアでは初の開催となります。本イベントの模様に実況解説を加え、番組としてライブ配信いたします。
第4回目となる今回は、兵庫県のハイスペックeスポーツ施設「esports stage EVOLVE 六甲道店」をスタジオとして、『Virtua Fighter esports』の関西エリア在住プロ選手の「じゃんぬ」選手を DOJO主として開催いたします。組手に挑戦し、じゃんぬ選手に勝利した選手には特別称号「道場破り」をゲーム内にて配布いたします。
また、当日は会場にて組手に参加いただいた方を対象にオリジナルマスクとステッカーをプレゼントいたします。挑戦者としてのご参加もお待ちしております。
【番組視聴URL】
YouTube Live： https://youtu.be/E78qOjEFoaI
「オン／オフ参加型！セガ公式組手DOJO #4 in KOBE」イベント概要
＜番組名＞
オン／オフ参加型！セガ公式組手DOJO #4 in KOBE
＜放送日時＞
2022年12月11日（日）16:00～18:00（予定）
＜使用タイトル＞
PS4™『Virtua Fighter esports』
＜イベント／番組内容＞
活躍中のプレイヤーとオフライン・オンラインで対戦できる組手イベントで、その模様を「esports stage EVOLVE 六甲道店」をスタジオとしてライブ配信します。番組前半はオンラインで、後半は施設内の来場者とオフラインで組手を行います。
＜DOJO主＞
じゃんぬ選手（『Virtua Fighter esports』JeSU公認プロ選手）
＜出演＞
MC 石飛恵里花
実況・解説 組長
『Virtua Fighter esports』チーフプロデューサー 青木盛治
＜オフライン組手参加者プレゼント＞
オリジナルマスク
オリジナルステッカー
※イベント当日に施設にご来場いただき、オフラインで組手に参加いただいた方が対象となります。
※デザインはお選びいただけませんので、ご了承ください。
＜開催場所＞
esports stage EVOLVE 六甲道店
〒657-0027 兵庫県神戸市灘区永手町5-4-16 タツミビルディングII3F
https://evolve.jp/
＜スケジュール＞
16:00：番組開始／オンライン組手スタート
17:10（予定）：オンライン組手終了／オフライン組手スタート
18:00（予定）：オフライン組手終了／エンディング
＜オンライン組手参加方法＞
番組オープニング終了後～17:10（予定）
※12歳以上の方がご参加いただけます。
『Virtua Fighter esports』の「組手戦」を使用。
「メインメニュー」→「ルームマッチ」→「組手戦」→ 番組指定のルームIDを検索 → 番組指定のパスコードを入力しイベント開催中のルームに入室し、マッチングできた方が対戦可能です。
パスコードは放送中に番組内で発表いたします。
＜オフライン組手参加方法＞
17:10～18:00（予定）※18歳以上の方がご参加いただけます。
「esports stage EVOLVE 六甲道店」への来場者の方で、組手参加希望の方8名を15:15より当日会場で受付を行います。参加希望人数が上回った場合は抽選を行う事がございます。
当イベントでの「esports stage EVOLVE 六甲道店」へのご入場は無料となっております。
※店舗規定の収容人数に達した場合には、ご入場をお断りする事があります。
＜勝利条件＞
1ラウンド45秒／3ラウンド先取・1試合先取
＜称号＞
特別称号「道場破り」
＜その他＞
同日・同会場で「DOJO フリー対戦交流会」を開催いたします。
対戦スペースをご用意しておりますので、ぜひ会場にご来場いただき『Virtua Fighter esports』プレイヤー同士の対戦・交流をお楽しみください。
開催時間：14:00～18:00
※注意事項やイベント詳細は「VIRTUA FIGHTER esports eスポーツ特設サイト」をご確認ください。
VIRTUA FIGHTER esports eスポーツ特設サイト：https://esports.sega.jp/vf/
■セガ公式「VIRTUA FIGHTER esports CHALLENGE CUP SEASON_1【3rd】FREE予選／3on3予選」エントリー受付中！
2022年12月17日（土）にオンラインにてセガ公式「VIRTUA FIGHTER esports CHALLENGE CUP SEASON_1【3rd】FREE予選／3on3予選」をオンラインにて開催いたします。
FREE部門では、予選を勝ち抜いた上位16名にセガ公式「VIRTUA FIGHTER esports CHALLENGE CUP SEASON_1【3rd】FREE FINAL」への出場権が与えられます。FINALの優勝者、準優勝者には日本eスポーツ連合（以下JeSU）による『Virtua Fighter esports』の「ジャパン・eスポーツ・プロライセンス」発行権利を付与します。
3on3部門は、「VIRTUA FIGHTER esports CHALLENGE CUP SEASON_1【2nd】」から新設された部門で、出場資格を満たし、規約を遵守いただけるJeSU公認プロ選手や一般選手が、定められたチーム編成をすることで出場できる3対3のチーム戦による大会です。
本部門は、U22選手が様々な世代の選手と交流し、各世代が実力を高め合いながら、チームで対戦を行える機会の創出を目的として新設されました。
予選を勝ち抜いた上位2チームにセガ公式「VIRTUA FIGHTER esports CHALLENGE CUP SEASON_1【3rd】3on3 FINAL」への出場権が与えられます。
FINALの優勝チームの各選手には、「VIRTUA FIGHTER esportsオリジナルアーケードコントローラー」を授与いたします。
本大会は、「VIRTUA FIGHTER esports コミュニティサイト＜VIRTUA FIGHTER CAMP＞」にてエントリーいただけます。エントリー締切は12月8日（木）23:59までとなっておりますので、ぜひ奮ってご応募ください。
【「VIRTUA FIGHTER esports コミュニティサイト＜VIRTUA FIGHTER CAMP＞」エントリーページURL】
FREE部門：https://vf-camp.jp/events/11871
3on3部門： https://vf-camp.jp/events/11870
なお、「VIRTUA FIGHTER esports CHALLENGE CUP SEASON_1【3rd】FREE FINAL／3on3 FINAL」は2023年2月5日（日）東京都内にてオフライン開催予定となっております。
詳細については、続報をお待ちください。
■PlayStation(R)4『Virtua Fighter esports』好評配信中！
ゲーム本編と追加ダウンロードコンテンツ（DLC）がセットになった『Virtua Fighter esports ゲーム本編＆DLCパック』『Virtua Fighter esports ゲーム本編＆DLC「龍が如く」パック』をそれぞれ3,300円（税込）、キャラクターカスタマイズアイテムなどを収録した追加DLC第一弾「レジェンダリーパック」、第二弾「『龍が如く』シリーズコラボパック」をそれぞれ1,100円（税込）にて販売しております。
【商品概要】
商品名 ： Virtua Fighter esports
対応機種 ： PlayStation(R)4
発売日 ： 配信中（2021年6月1日（火）配信）
希望小売価格 ：
『Virtua Fighter esports ゲーム本編＆DLCパック』：3,300円（税込）
追加DLCコンテンツ『レジェンダリーパック』：1,100円（税込）
ジャンル ： 対戦型格闘アクション
プレイ人数 ： 1～2人（最大16人のオンラインプレイ対応※）
※ルームマッチにて、ホストが観戦者としてルームを作成した時のみ17人（観戦者1人＋16人）のプレイとなります。
発売・販売 ： 株式会社セガ
CERO表記 ： B区分（12歳以上対象）
著作権表記 ： (C)SEGA
公式サイト ： https://www.virtuafighter.jp/
公式Twitter ： https://twitter.com/vf_official
【アーケード版概要】
商品名 ： Virtua Fighter esports
対応機種 ： ALL.Net P-ras MULTIバージョン3
稼働日 ： 全国稼働中
ジャンル ： 対戦型格闘アクション
プレイ人数 ： 1～2人
発売・販売 ： 株式会社セガ
著作権表記 ： (C)SEGA
公式サイト ： https://www.virtuafighter.jp/
公式Twitter ： https://twitter.com/vf_official
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企業プレスリリース詳細へ （2022/12/02-21:16）
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