［株式会社arma bianca］

「AMNIBUS」にて『バンドリ！ ガールズバンドパーティ！』の商品3種の受注を開始いたします。



株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『バンドリ！ ガールズバンドパーティ！』の商品3種の受注を開始いたします。





株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『バンドリ！ ガールズバンドパーティ！』の商品の受注を2月7日（火）より開始いたしました。



▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)



https://amnibus.com/products/title/191,408,484?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。





▼トレーディング Ani-Art 第4弾 アクリルスタンド ver.A



『バンドリ！ ガールズバンドパーティ！』より、トレーディング Ani-Art アクリルスタンドの登場です。

戸山 香澄、花園 たえ、牛込 りみ、山吹 沙綾、市ヶ谷 有咲、美竹 蘭、青葉 モカ、上原 ひまり、宇田川 巴、羽沢 つぐみを新たなタッチで魅力的に表現しました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、メンバーとの日常をお楽しみください。



※「Ani-Artシリーズ」は、キャラクターイラストをアーティスティックな表現で描いたAMNIBUSのオリジナル商品です。



▽予約購入特典



当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「戸山 香澄＆美竹 蘭 Ani-Art 第4弾 アクリルスタンド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様

価格 ：単品 ￥880(税込), BOX ￥8,800(税込)

種類 ：全10種

サイズ ：本体：（約）高さ70mm×幅45mm 台座：（約）縦25mm×横45mm

特典：本体：（約）高さ48mm×幅60mm 台座：（約）縦25mm×横60mm

素材 ：アクリル





▼トレーディング Ani-Art 第4弾 アクリルスタンド ver.B



丸山 彩、氷川 日菜、白鷺 千聖、大和 麻弥、若宮 イヴ、湊 友希那、氷川 紗夜、今井 リサ、宇田川 あこ、白金 燐子を新たなタッチで魅力的に表現しました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、メンバーとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典



当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「丸山 彩＆湊 友希那 Ani-Art 第4弾 アクリルスタンド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様

価格 ：単品 ￥880(税込), BOX ￥8,800(税込)

種類 ：全10種

サイズ ：本体：（約）高さ70mm×幅45mm 台座：（約）縦25mm×横45mm

特典：本体：（約）高さ48mm×幅60mm 台座：（約）縦25mm×横60mm

素材 ：アクリル





▼トレーディング Ani-Art 第4弾 アクリルスタンド ver.C



弦巻 こころ、瀬田 薫、北沢 はぐみ、松原 花音、ミッシェル、倉田 ましろ、桐ヶ谷 透子、広町 七深、二葉 つくし、八潮 瑠唯、レイヤ、ロック、マスキング、パレオ、チュチュを新たなタッチで魅力的に表現しました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、メンバーとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典



当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「弦巻 こころ＆倉田 ましろ＆レイヤ Ani-Art 第4弾 アクリルスタンド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様

価格 ：単品 ￥880(税込), BOX ￥13,200(税込)

種類 ：全15種

サイズ ：本体：（約）高さ70mm×幅45mm 台座：（約）縦25mm×横45mm

特典：本体：（約）高さ48mm×幅60mm 台座：（約）縦25mm×横60mm

素材 ：アクリル





▼Ani-Art 第4弾 ダブルアクリルパネル



※この画像は「戸山 香澄 Ani-Art 第4弾 ダブルアクリルパネル」を使用しております。



戸山 香澄、花園 たえ、牛込 りみ、山吹 沙綾、市ヶ谷 有咲、美竹 蘭、青葉 モカ、上原 ひまり、宇田川 巴、羽沢 つぐみ、丸山 彩、氷川 日菜、白鷺 千聖、大和 麻弥、若宮 イヴ、湊 友希那、氷川 紗夜、今井 リサ、宇田川 あこ、白金 燐子、弦巻 こころ、瀬田 薫、北沢 はぐみ、松原 花音、ミッシェル、倉田 ましろ、桐ヶ谷 透子、広町 七深、二葉 つくし、八潮 瑠唯、レイヤ、ロック、マスキング、パレオ、チュチュを新たなタッチで魅力的に表現しました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、メンバーとの日常をお楽しみください。



▽仕様

価格 ：各 ￥2,805(税込)

種類 ：全35種（戸山 香澄、花園 たえ、牛込 りみ、山吹 沙綾、市ヶ谷 有咲、美竹 蘭、青葉 モカ、上原 ひまり、宇田川 巴、羽沢 つぐみ、丸山 彩、氷川 日菜、白鷺 千聖、大和 麻弥、若宮 イヴ、湊 友希那、氷川 紗夜、今井 リサ、宇田川 あこ、白金 燐子、弦巻 こころ、瀬田 薫、北沢 はぐみ、松原 花音、ミッシェル、倉田 ましろ、桐ヶ谷 透子、広町 七深、二葉 つくし、八潮 瑠唯、レイヤ、ロック、マスキング、パレオ、チュチュ）

サイズ ：（約）長辺14.8cm×短辺10.5cm

付属 ：金属足

素材 ：アクリル





▼Ani-Art 第4弾 BIGアクリルスタンド



※この画像は「戸山 香澄 Ani-Art 第4弾 BIGアクリルスタンド」を使用しております。



戸山 香澄、花園 たえ、牛込 りみ、山吹 沙綾、市ヶ谷 有咲、美竹 蘭、青葉 モカ、上原 ひまり、宇田川 巴、羽沢 つぐみ、丸山 彩、氷川 日菜、白鷺 千聖、大和 麻弥、若宮 イヴ、湊 友希那、氷川 紗夜、今井 リサ、宇田川 あこ、白金 燐子、弦巻 こころ、瀬田 薫、北沢 はぐみ、松原 花音、ミッシェル、倉田 ましろ、桐ヶ谷 透子、広町 七深、二葉 つくし、八潮 瑠唯、レイヤ、ロック、マスキング、パレオ、チュチュを新たなタッチで魅力的に表現しました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、メンバーとの日常をお楽しみください。



▽仕様

価格 ：各 ￥1,980(税込)

種類 ：全35種（戸山 香澄、花園 たえ、牛込 りみ、山吹 沙綾、市ヶ谷 有咲、美竹 蘭、青葉 モカ、上原 ひまり、宇田川 巴、羽沢 つぐみ、丸山 彩、氷川 日菜、白鷺 千聖、大和 麻弥、若宮 イヴ、湊 友希那、氷川 紗夜、今井 リサ、宇田川 あこ、白金 燐子、弦巻 こころ、瀬田 薫、北沢 はぐみ、松原 花音、ミッシェル、倉田 ましろ、桐ヶ谷 透子、広町 七深、二葉 つくし、八潮 瑠唯、レイヤ、ロック、マスキング、パレオ、チュチュ）

サイズ ：本体：（約）高さ15.6cm×幅9.4cm 台座：（約）縦3cm×横10cm ※種類によって異なる

素材 ：アクリル





▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)



https://amnibus.com/products/title/191,408,484?utm_source=press

https://twitter.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。



【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

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住所： 〒164-0013 東京都中野区弥生町2-3-13 川本ビル

お問合せフォーム： https://armabianca.com/contact

担当： 齊藤直樹

Mail： support@amnibus.com

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