株式会社セガ(本社:東京都品川区、代表取締役社長COO:杉野行雄)と株式会社Colorful Palette(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:近藤裕一郎)は、iOS/Android向けリズム&アドベンチャー『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク(以下、プロジェクトセカイ)』について、新たな書き下ろし楽曲提供クリエイターとして、Heavenzさん、遼遼さんの参加など、新情報を多数発表いたしました。





■Heavenzさん、遼遼さんが、書き下ろし楽曲提供クリエイターとして参加決定!







『プロジェクトセカイ』書き下ろし楽曲提供クリエイターとして、Heavenzさん、遼遼さんが参加することが決定いたしました。

Heavenzさんには「MORE MORE JUMP!」のユニット楽曲、遼遼さんには「Vivid BAD SQUAD」のユニット楽曲を提供いただきます。

今後、リズムゲーム楽曲として追加予定です。詳細情報の公開をお楽しみに!



■リズムゲーム楽曲に新たな楽曲が追加!

新たなリズムゲーム楽曲として、以下4曲の追加が決定いたしました。

・「星屑ユートピア」(作詞・作曲:otetsu)

・「あったかいと」(作詞・作曲:halyosy)

・「ノンブレス・オブリージュ」(作詞・作曲:ピノキオピー)

・「ロンリーユニバース」(作詞・作曲:aqu3ra)











■リズムゲーム楽曲に「陽だまりのセツナ」追加!

新たなリズムゲーム楽曲として、「陽だまりのセツナ」(作詞・作曲:赤乃わい)の追加が決定いたしました。本楽曲は、「一緒に作ろう!第12回楽曲コンテストプロセカNEXT」の採用曲です。





■リズムゲーム楽曲に「フレー」追加!

新たなリズムゲーム楽曲として、「フレー」(作詞・作曲:HoneyWorks)の追加が決定いたしました。本楽曲は、「ポカリスエットコラボ」のコラボ楽曲です。





■「ボカセカ」採用作品発表!

「ボカコレ2022秋」と『プロジェクトセカイ』のコラボ企画「ボカセカ」にて、各ランキングから、リズムゲーム楽曲として「星界ちゃんと可不ちゃんのおつかい合騒曲」(作詞・作曲:南ノ南)と、「天使の翼。」(作詞・作曲:A4。)の追加が決定いたしました。

こちらの2曲の収録は2023年2月を予定しております。







■日野森雫の誕生日ライブ開催決定!

実施期間:2022年12月6日(火)0:00~23:00



日野森雫の誕生日を記念して、バーチャルライブの開催が決定いたしました。また、バーチャルショップにてペンライト「応援うちわ 雫」を販売予定です。



■ゲーム内アップデート情報公開!







ライブミッションの表示改善、「楽曲マイリスト」機能の追加、バーチャルライブ・コネクトライブに「フォーカスカメラ」機能の追加、「MV視聴」のメンバー確認画面でのライブ衣装の確認・変更が可能になるなど、アップデート情報を公開いたしました。

※詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。



■ZOZOTOWNコラボ続報公開!





ファッション通販サイト「ZOZOTOWN」とのコラボ商品の発売日が2022年12月23日(金)に決定しました。

また、12月の「ワンダショちゃんねる」では、描き下ろしイラストの公開も予定しております。



【コラボユニット・イラストレーター・ブランド】

・バーチャル・シンガー×~Mika Pikazo×~PUBLIC TOKYO

・Leo/need×~へちま×~coen

・MORE MORE JUMP!×~裕×~one after another NICE CLAUP

・Vivid BAD SQUAD×~風李たゆ×~MONO-MART

・ワンダーランズ×~ショウタイム×~赤倉×~HARE

・25時、ナイトコードで。×~tamimoon×~ZOZOTOWN



■「神山高校文化祭」事後通販情報公開!



2022年10月29日(土)、30日(日)、11月3日(木・祝)、5日(土)、6日(日)に開催されたイベント「神山高校文化祭」の事後通販を、12月11日(日)までColorful Paletteストア(https://store.colorfulpalette.jp/)にて完全受注生産で予約受付中です。

描き下ろしイラストのほかにも、当日販売されていたクラスTシャツやクリアファイルなども予約対象となります。



■「ワンダーランズ×ショウタイム」3rdシングル収録楽曲、ジャケット公開!





『プロジェクトセカイ』に登場する各ユニットの、3rdシングルが順次発売されます。

第5弾は、「ワンダーランズ×ショウタイム」で、2023年2月15日(水)発売予定です。

収録楽曲は、「トンデモワンダーズ」(作詞・作曲:sasakure.UK)、「Glory Steady Go!」(作詞・作曲:キノシタ)で、ジャケットはたまさん(@tamak0)の描き下ろしになります。

また、3rdシングル5タイトルを連動購入すると「特製A4クリアポスター」をプレゼントするキャンペーンも実施いたします。



■「プロジェクトセカイ Championship 2022 Autumn」本戦11月26日(土)15時より開催!





『プロジェクトセカイ』の公式リズムゲーム大会、「プロジェクトセカイ Championship 2022 Autumn」本戦を11月26日(土)15時より、「プロジェクトセカイ公式YouTubeチャンネル」にて生配信いたします。

決勝戦では初披露となる楽曲が登場するのでお楽しみに!



■「セカイシンフォニー2022」発売記念トークイベント開催決定!





「セカイシンフォニー2022」のBlu-ray&CDの発売を記念して、トークイベント開催のほかに衣装展の開催も決定いたしました。

本イベントの詳細や参加方法についてはセカイシンフォニー公式ホームページ( https://sp.wmg.jp/sekaisymphony/ ) および、タワーレコード渋谷店イベントページ(https://tower.jp/store/kanto/Shibuya/event)をご確認ください。



■「セカイシンフォニー2023」開催決定!





2023年6月10日(土)、パシフィコ横浜 国立大ホールにて「セカイシンフォニー2023」の開催が決定いたしました。

詳細はセカイシンフォニー公式ホームページ(https://sp.wmg.jp/sekaisymphony/)および、公式Twitter(https://twitter.com/sekaisymphony)をご確認ください。



■「プロジェクトセカイ COLORFUL LIVE 2nd- Will -」有料オンライン配信決定!





2023年1月7日(土)~9日(月・祝)に幕張メッセ、2月25日(土)、26日(日)にインテックス大阪にて開催される、リアルライブ「プロジェクトセカイ COLORFUL LIVE 2nd- Will -」の有料オンライン配信の実施が決定いたしました。

配信の詳細や試聴チケットの受付については後日「プロジェクトセカイ COLORFUL LIVE 2nd- Will -」公式サイト(https://pjsekai.sega.jp/colorfullive/2nd-will/index.html)および、公式Twitter(https://twitter.com/pjsekai_live)で公開いたします。

さらに、ライブビューイングも11月27日(日)23:59までプレリザーブ受付中です。

また、ライブグッズも、会場受け取りの予約受付中です。



■参考:『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』について

「初音ミク Project DIVA」シリーズを手掛ける株式会社セガ(本社:東京都品川区、代表取締役社長COO:杉野行雄)と、サイバーエージェントグループの株式会社Colorful Palette(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:近藤裕一郎)との協業による、iOS/Android向けリズム&アドベンチャーゲームです。本タイトルには、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社(本社:北海道札幌市、代表取締役:伊藤博之)が開発した歌声合成ソフトウェアで、バーチャル・シンガーとしても活躍する「初音ミク」が登場いたします。



■参考:『初音ミク』について

『初音ミク』は、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャル・シンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。



【タイトル概要】

タイトル名称:プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク

対応OS:iOS/Android

App Store URL:https://itunes.apple.com/jp/app/id1489932710

Google Play URL:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.pjsekai

配信開始日:配信中(2020年9月30日(水)配信)

価格:基本無料(アイテム課金あり)

ジャンル:リズム&アドベンチャー

メーカー:セガ/ Colorful Palette

公式サイト:https://pjsekai.sega.jp

公式Twitter:https://twitter.com/pj_sekai

著作権表記:(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC.

www.piapro.net All rights reserved. / (C)Avogado6



■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



