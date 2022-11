[株式会社セガ]

株式会社セガは、Steamにて販売中の一部PC用セガ・アトラスタイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「Steam Autumn Sale」を開催中です。







今回のセールでは、『LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶』、『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』が初セールになるほか、『初音ミク Project DIVA MEGA39’s+ VIP Edition』、『龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル』など、人気タイトルを特別価格で販売しております。

セールは2022年11月28日(木)26:59までの期間限定開催となります。ぜひこの機会にお楽しみください。











(C)SEGA

(C)ATLUS (C)SEGA All rights reserved.

(C) SEGA / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net



「Steam Autumn Sale」

https://store.steampowered.com/curator/36333614/sale/segaautumnsale.



■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



