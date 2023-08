[ヴィレッジヴァンガード]

作品のリリース1周年を記念してスペシャルなグッズが登場♪



株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(所在地:愛知県名古屋市、代表取締役社長:白川篤典)は、

「2023年8月8日(火)18:00」から ヴィレッジヴァンガードオンラインストア他にて、

ADVゲーム『AI: ソムニウムファイル ニルヴァーナ イニシアチブ』とのコラボグッズを発売開始いたします。







2023年8月8日(火)18:00から ヴィレッジヴァンガードオンラインストア他にて『AI: ソムニウムファイル ニルヴァーナ イニシアチブ』コラボグッズが発売開始!





世界中のミステリーファンから高評価続出のADVゲーム『AI: ソムニウムファイル ニルヴァーナ イニシアチブ』のリリース1周年を記念して、ヴィレッジヴァンガードからコラボグッズが登場!



今回のコラボでは、人気イラストレーター「まのでまりな」さん(@MRN0093)が本企画のために描き下ろしたイラストグッズが多数ラインナップ♪



みずき&龍木の2人の主人公と、そのパートナーのAI-Ball・アイボゥ&タマを、作品の魅力と世界観が溢れるスペシャルなイラストで描き下ろした、コラボイラストは必見です!



更に、作品世界を彩る個性抜群のキャラクターたちの「アクリルキーホルダー」も登場・・・!

ぜひお気に入りのキャラクターをGetしてくださいね♪



期間限定販売&ECサイトでの受注販売となっておりますので、

ぜひこの機会をお見逃しなく・・・!





▽販売サイト:

https://vvstore.jp/feature/detail/19979/



<for overseas customers(※海外に在住のお客様へ)>

International customers are able to make purchases using the international shipping service Buyee. Please purchase from the following URL. (Available for purchase after 3:00 am on August 9, Japan time.)

https://shop.buyee.jp/vvstore/shopping/search/category/0?searchHis=1&query=AINI







『AI: ソムニウムファイル ニルヴァーナ イニシアチブ』コラボグッズ紹介











■ キャラクタースタンド(全4種)

・価格:各・1,870円(税込み)

・種類:全4種(アイボゥ、みずき、龍木、タマ)

・サイズ:

→ 本体:約 W:85mm×H:117mm

→ 台座:約 W:75mm×H:40mm<※共通サイズ>

・素材:アクリル









■ 缶バッジ/4種セット

・価格:2,090円(税込み)

・種類:全1種

・サイズ:Φ57mm

・素材:スチール/合成紙











■ タペストリー/B4サイズ(全4種)

・価格:各・4,180円(税込み)

・種類:全4種(アイボゥ、みずき、龍木、タマ)

・サイズ:B4(W:257mm×H:364mm)

・素材:塩化ビニル









■ ファブリックアートパネル/B4サイズ(全4種)

・価格:各・12,100円(税込み)

・種類:全4種(アイボゥ、みずき、龍木、タマ)

・サイズ:B4(W:257mm×H:364mm)

・素材:木/塩化ビニル









■ アクリルキーホルダー(全9種/ランダム1種入り)

・価格:990円(税込み)

・種類:全9種

・サイズ:約 W:65mm×H:45mm

・素材:アクリル

・仕様:全9種中1種入り

※本商品はランダムでのお届けとなりますので、絵柄のご指定をいただくことはできません。

※お求めではない商品でも返品・交換はお断りいたしますのでご了承の上、ご購入いただきますようお願いいたします。





『AI: ソムニウムファイル ニルヴァーナ イニシアチブ』コラボグッズ イラストレーター





まのでまりな 様(https://twitter.com/MRN0093)



販売概要





▽販売スケジュール:

2023年8月8日(火)18:00 ~ 9月24日(日)23:59まで(※受注販売)



▽お届け予定:

2023年11月上旬~中旬



▽販売サイト:

・ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/19979/



▽海外に在住のお客様向けの販売サイト:

・ヴィレッジヴァンガード Buyeeストア

https://shop.buyee.jp/vvstore/shopping/search/category/0?searchHis=1&query=AINI

(※日本時間の8月9日の午前3:00よりご購入が可能となります。)



各種リンク





■『AI: ソムニウムファイル ニルヴァーナ イニシアチブ』公式HP

https://www.spike-chunsoft.co.jp/ai-nirvana/



(C)Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.





【本件商品のお問い合わせ先】

株式会社ヴィレッジヴァンガード

電話:03-5453-8550

お問い合わせ:https://vvstore.jp/mypage/addition/ask



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/08-19:16)