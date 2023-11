[株式会社アニメイトホールディングス]



本の街として多くの人が来訪する「神保町」で新しいイベントを開催します。その名も「アリエナイ本の街神保町」です。開催期間は、11月15日(水)~12月24日(日)まで。



大ヒットシリーズ『アリエナイ理科ノ大事典』や、人気YouTubeチャンネル「科学はすべてを解決する! [くられ with 薬理凶室]」で有名なヘルドクターくられさんと、神保町の7店舗がタッグを組みました。「魅力的な本にたくさん出会ってきた神保町のことをもっと多くの人に知ってもらいたい!」という、くられさんの熱意と、「まだ神保町に来たことのないお客さまに是非一度足を運んでほしい!」7店舗のノリが組み合わさった新しい試みです。



【参加店舗】

・三省堂書店 神保町本店仮店舗

・眞踏珈琲店

・書泉グランデ

・キッチンきらく

・PASSAGE by ALL REVIEW

・PASSAGE bis!

・ブックハウスカフェ





アリエナイ その1.: YouTubeチャンネル「科学はすべてを解決する! [くられ with 薬理凶室]」で神保町街ぶら動画を公開。既に1話目は6.6万回再生されています。

薬理凶室の人気キャラクター、くられ先生とレイユールさんがキャラクターそのままの恰好で神保町の本屋やお店を街ぶら&紹介している動画を制作。楽しそうに「あの本がよい、この本の中身が・・・」と語り合う2人の応酬は長く続き編集してコンパクトにするのにすごく苦労したそうです。

こちら随時公開していきますので、楽しみにみてください。

第一話:【書店だらけの町】神保町の魅力紹介!仮面怪人がリアルで街ブラしてみた!!

https://www.youtube.com/watch?v=WWs3ypjoQI4







アリエナイ その2.: 参加7店舗を網羅したイラストマップを限定数無料で配布します。

このマップをもって全店舗に是非いらしていただきたい!と「薬理凶室」キャラクターを配したイラストマップを作製しました。各店舗限定数での配布なのでお早めにゲットしてください!各店の魅力的なポイントを“ヘルドクターくられさん”からのコメントで紹介しています。







アリエナイ その3.: 参加各店には、コラボ店ポスター、さらに薬理凶室開発アイテムの展示も!

参加各店には、そのお店と薬理凶室がコラボしたキャラクターポスターを設置。あまり大きくできないのでこっそり設置してます。是非お店で探してみてください。また、いくつかのお店には薬理凶室が開発したアイテムを特別に展示してあります。どのお店にいくとみられるのか?は神保町に来ないとわかりません。











アリエナイ その4.: 「ブックハウスカフェ」「PASSAGE bis!」「キッチンきらく」では限定コラボメニューも展開!

期間中は「ブックハウスカフェ」では、薬理凶室のキャラクターをかわいいアイコンにしたクッキー6個入りセットを(なくなり次第終了)。「PASSAGE bis!」では、アリエナイ理科ポータルでもレシピ紹介されている「アップルローズタルト」を1日限定5食で提供。「キッチンきらく」では謎の「くられ!?焼き」が1日限定5本食べられるというスペシャルな1か月です!













※デザインは変わる事があります。











アリエナイ その5.: くられ先生の私物が当たるかも!?「アリエナイ薬理凶室 書籍フェア」

11月15日(水)より書泉グランデ4階で開催!

→ アリエナイ薬理凶室の人気書籍をずらりとそろえたフェアを11月15日(水)~2024年 1月10日(水)まで開催。対象商品お買い上げの方に、くられ先生の私物のグッズなどが当たるという太っ腹なフェアです。プレゼントはなくなり次第終了ですのでお急ぎください!



アリエナイ その6.: トークイベント&サイン会「アリエナイ理科年表:薬理凶室vs.理科年表編集部」を12月22日(金)に書泉グランデにて開催!

→ 神保町にある丸善出版の『理科年表』と薬理凶室が今年はコラボレーションというすばらしいタイミングで、更に薬理凶室が神保町ともコラボ!くられ先生with薬理凶室で理科年表の秘密に迫ります!



アリエナイ その7.: 「アリエナイ本の街神保町」限定コラボグッズを3種販売します。

限定コラボグッズは以下の3種類で展開。それぞれ限定300個ずつでの販売です。

販売場所は、書泉グランデ、キッチンきらく、PASSAGE bis!、眞踏珈琲店になります。

(※ 缶バッチガチャは書泉グランデのみになります)



・「アリエナイ本の街神保町」ポストカード12枚セット:1,100円(税込)

→ 薬理凶室の最新イラストを大胆にデザインしたカードと、今回の参加店6店舗とキャラクター

を組み合わせた今回限りのポストカードセットです。



































・「アリエナイ本の街神保町」ホログラム★キラステッカー:1,100円(税込)

→ 薬理凶室の10キャラクターをホログラムステッカーにしました。

そのままコレクションにするもよし、スマホやキャリーケースなどに貼って目立つもヨシの一品です。







・「薬理凶室」顔アイコン缶バッチガチャ:400円(税込)

→ 「ブックハウスカフェ」のクッキーや、ポストカードセットのパッケージにも使用したかわいい顔アイコンの缶バッチです。今回特別にガチャガチャを設置して販売します!全コンプ目指して書泉グランデに回しにきてください。







【参加店舗からのコメント】

■ 三省堂書店 神保町本店仮店舗 杉浦店長

『アリエナイ本の街神保町』は神保町の魅力を最大限に引き出す新たな試みです。

三省堂書店 神保町本店仮店舗はこの素晴らしいコラボ企画で参加店舗様とともに多彩な本の世界を提供します。イベント限定街ぶら動画やヘルドクターくられさんのコメント付きイラストマップを元に神保町でお宝を発見してみてください。本好きならずとも誰もが楽しめる神保町の新たな一面をお楽しみいただけることを心より願っています。





■ 眞踏珈琲店 大山さん

薬理凶室コラボォォォォォォォオオオオオオオオオオオオオッッッ!!!是非ィィィィィィィィィイイイイイイイイイイッッッ!!!お待ち申し上げておりまァァァァァァアアアアアアアアアッッッ!!!





■ キッチンきらく 月舘さん

こんにちは。「きらく焼き」を筆頭に「きいろいカレーライス」、「稲庭中華そば」等自分達が大好きなものをお出ししているキッチンです。普段はおいていない、一風変わった「きらく焼き」ならぬ「くられ!?︎焼き」をご用意してお待ちしています!





■ PASSAGE、 PASSAGE bis! 由井さん

1棚1棚に店主のいる”推し本”の宝庫・共同書店PASSAGE、その2号店・同ビル3Fにあるカフェ併設のPASSAGE bis!、ともに参加させていただきます。PASSAGEはパリのアーケードのような、bis!はパリの隠れ家のような雰囲気のお店です。皆様のお帰りをお待ちしております。





■ ブックハウスカフェ 今本さん

ブックハウスカフェは絵本専門店。子どもも大人も楽しめる絵本のワンダーランドです。1万冊以上の絵本が賑やかに皆さまをお迎えしますが、左側の書棚を奥に進むと、そこは「かがく絵本」のコーナー。絵やイラストが楽しいかがく絵本や図鑑を取り揃えております。他にも赤ちゃん絵本、昔話、しかけ絵本などなど。手に取って懐かしい時間を味わってください。「アリエナイ本の街神保町」とのコラボも楽しみにしています。絵本に囲まれたカフェスペースでコラボ・クッキーとコーヒーはいかがでしょう?夜になると、ブックハウスカフェは絵本バーに大変身。バータイムの閉店までコラボします!ぜひ遊びにいらしてください~





■ 書泉グランデ 布川さん

マッドサイエンティストくられ先生率いる薬理凶室のメンバーが神保町を全面的に応援!?

アリエナイ!!信じられませんが、本当の話です。期間中は、薬理凶室とのコラボイベントや、グッズの当たるフェアも開催!この機会に、マニアックな書泉グランデというディープな書店に足を運んでいただき、ディープな街神保町の楽しさ、面白さを体感してください!



【本件に関するお問合せ先】





■ 株式会社書泉

「書泉」「芳林堂書店」の2つの屋号の書店を展開。「鉄道」「アイドル」「プロレス」をはじめ「数学」「占い」など様々なジャンルの本・雑貨を深く扱っています。著書にまつわるイベントも多数実施。



企業プレスリリース詳細へ