株式会社セガ(本社:東京都品川区、代表取締役社長COO:杉野行雄、以下 セガ)は、展開する好評配信中のスポーツ育成シミュレーションゲーム『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』(以下 「サカつくRTW」)において、これまでも学校法人滋慶学園COMグループとともに取り組んできた産学連携プロジェクトの一環として、同グループが運営する「東京コミュニケーションアート専門学校」「東京俳優・映画&放送専門学校」の在校生制作による、「サカつくRTW」のプロモーションムービーを2022年11月22日(火)に公開しました。

なお、今回のプロモーションムービーは、2022年11月22日(火)~11月23日(水・祝)に幕張メッセで開催される“2022 JIKEI COM Game & e-Sports SHOW - 若きクリエーター展 -”でも放映されます。







2022 JIKEI COM Game & e-Sports SHOW - 若きクリエーター展 - 公式サイト:

https://www.jikeicom.jp/gameshow/



『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』ダウンロードはこちらから!

App Store:https://itunes.apple.com/jp/app/id1326707443

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.sakatsukurtw



◆「サカつくRTW」プロモーションムービー概要



今回のプロモーションムービーでは、学校やオフィスなど日常の風景を舞台に、女性たちがサッカー用語をからめたガールズトークを繰り広げます。プロモーションムービーは「センターフォワード篇」「ミッドフィールダー篇」「ゴールキーパー篇」「オフサイド篇」「アディショナルタイム篇」の全5本あり、企画から制作、出演まですべて、滋慶学園COMグループ各校の在校生が担当しました。

なお、本プロモーションムービーは、滋慶学園COMグループに属する全9チームによる学内企画コンペを勝ち抜いた学生チームにより制作されたものです。若きクリエーターたちによる映像作品を、ぜひご視聴ください。



・センターフォワード篇

視聴URL:https://youtu.be/qJXcUOf2shI









・ミッドフィールダー篇

視聴URL:https://youtu.be/MFSDj2CdJSE









・ゴールキーパー篇

視聴URL:https://youtu.be/z68aCFu1zAA









・オフサイド篇

視聴URL:https://youtu.be/OojuMb0Njgw









・アディショナルタイム篇

視聴URL:https://youtu.be/x6Qp9TZ3sk4









<滋慶学園COMグループ とは>

滋慶学園COMグループは 1987年の開校以来、専門学校、高等専修学校など全国に40校を展開する教育機関。徹底した産学連携教育のもと、豊かな「創造力」で「夢」と「感動」を与えられる人材育成を目指しています。

ゲーム・アニメーション・テクノロジー・デザイン・イラスト・自動車デザイン・マンガ・音楽・ダンス・映画・動物・海洋・自然・健康・スポーツ・医療・製菓・観光・ホテル などのさまざまな業界とともに学び、業界に喜ばれる人づくりで多くのプロを育て社会に送り出しています。



滋慶学園COMグループ 公式サイト:https://www.jikeicom.jp

東京コミュニケーションアート専門学校 公式サイト:https://www.tca.ac.jp/creative/

東京俳優・映画&放送専門学校 公式サイト:https://www.movie.ac.jp/



@JIKEI GAKUEN. 2022



<セガとは>

株式会社セガでは家庭用ゲーム機、PC、スマートフォン向けゲームの企画・開発・販売・運営及びアーケード機器の企画・開発・販売を軸に事業を展開するほか、ゲーム事業で培ったノウハウを生かしたデジタルサービスやプライズをはじめとしたキャラクター商品の企画・開発・販売等を行っています。家庭用ゲーム機、PC、スマートフォン向けゲーム事業においては、日本国内、及び海外のスタジオにて開発したゲームコンテンツを、日本を始め世界各地に置く拠点を通して全世界にご提供しています。また、アーケードゲーム事業においては数々のビデオゲームをはじめ、プライズマシン、メダルゲームなど革新的な発想力とそれを具現化する高い開発力により時代を象徴する画期的な製品を多数生み出してきました。



<プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド とは>

『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』は、セガの大人気サッカーゲーム「サカつく」の面白さをスマートフォン向けに再現したゲームとなっています。クラブ運営や選手育成・補強、手に汗にぎる試合展開など正統派「サカつく」を踏襲したシステムを複雑な操作なく、手軽にお楽しみいただけるだけでなく、シリーズ初の世界同時展開により、世界の「サカつく」プレイヤーたちと競い「世界No.1サッカークラブ」を目指すことが可能となっています



<プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド 概要>

名称:プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド

ジャンル:スポーツ育成シミュレーションゲーム

対応OS:iOS / Android

価格:基本無料(アイテム課金)

メーカー:セガ

著作権表記:(C) SEGA (公財)日本サッカー協会公認

The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV.

FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV.



■公式サイト:https://sakatsuku-rtw.sega.com

■公式Twitter:https://twitter.com/sakatsuku_com



■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



