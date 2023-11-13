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2024年1月19日発売infinit0「太極伝奇～金蘭之契～」本日より予約開始！　試聴動画も公開!!

［株式会社アニメイトホールディングス］





2022年に中止となった『2.5次元ダンスライブ　TSUKIPRO STAGE Episode2「月野奇譚 太極伝奇 -金蘭之契-」』にて劇中でラストを飾る予定であった楽曲「金蘭之契」が、満を持してリリース！　2024年1月19日（金）発売です。


人族と獄族の絆を謳う一曲が、『太極伝奇』の世界を彩ります。
物語の裏にある、太極伝奇世界の零と呂庵の絆にも想いを馳せてお楽しみください。


「AGF2023」にあわせて11月3日（金・祝）0時～11月4日（土）24時で配信された【ツキプロチャンネル48時間マジカルTV】内で1コーラス試聴が公開された本作。本日予約が開始しました！　また試聴動画も解禁となりましたので、ぜひチェックしてください。
試聴動画が公開
https://www.youtube.com/watch?v=-e6JLU2cmN0


商品情報・ご予約受付中
infinit0「太極伝奇～金蘭之契～」


＜発売日＞2024年1月19日(金)
＜価格＞1,320円（税込）
＜品番＞TKPR‐412
＜発売元・販売元＞株式会社ムービック
＜内容＞
【収録】
1. 金蘭之契
　作詞作曲：篠崎あやと、橘亮祐
　編曲：Powerless、篠崎あやと、橘亮祐
2. 金蘭之契 ～off vocal～
＜出演＞
数寄川零：田所陽向、御風呂庵：千葉瑞己
＜封入特典＞
●トレーディングカード2種（ランダムで1枚）
零、呂庵の太極伝奇ビジュアルを使用したカードです。


(C)TSUKIPRO

企業プレスリリース詳細へ （2023/11/13-18:16）

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