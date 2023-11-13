［株式会社アニメイトホールディングス］









2022年に中止となった『2.5次元ダンスライブ TSUKIPRO STAGE Episode2「月野奇譚 太極伝奇 -金蘭之契-」』にて劇中でラストを飾る予定であった楽曲「金蘭之契」が、満を持してリリース！ 2024年1月19日（金）発売です。





人族と獄族の絆を謳う一曲が、『太極伝奇』の世界を彩ります。

物語の裏にある、太極伝奇世界の零と呂庵の絆にも想いを馳せてお楽しみください。





「AGF2023」にあわせて11月3日（金・祝）0時～11月4日（土）24時で配信された【ツキプロチャンネル48時間マジカルTV】内で1コーラス試聴が公開された本作。本日予約が開始しました！ また試聴動画も解禁となりましたので、ぜひチェックしてください。

試聴動画が公開

https://www.youtube.com/watch?v=-e6JLU2cmN0





商品情報・ご予約受付中

infinit0「太極伝奇～金蘭之契～」





＜発売日＞2024年1月19日(金)

＜価格＞1,320円（税込）

＜品番＞TKPR‐412

＜発売元・販売元＞株式会社ムービック

＜内容＞

【収録】

1. 金蘭之契

作詞作曲：篠崎あやと、橘亮祐

編曲：Powerless、篠崎あやと、橘亮祐

2. 金蘭之契 ～off vocal～

＜出演＞

数寄川零：田所陽向、御風呂庵：千葉瑞己

＜封入特典＞

●トレーディングカード2種（ランダムで1枚）

零、呂庵の太極伝奇ビジュアルを使用したカードです。





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