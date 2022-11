[株式会社セガ]

株式会社セガは、PlayStation(TM)Storeにて販売中の一部PlayStation(R)5/PlayStation(R)4用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「セガ ブラックフライデーセール2022」を開催中です。







今回のセールでは、本格リーガルサスペンスアクション「ジャッジアイズ」シリーズ最新作『LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶』や、最新グラフィックと充実の新機能を備えた「バーチャファイター」シリーズ最新作『Virtua Fighter esports ゲーム本編&DLCパック』など、全40タイトル以上が対象となります。

さらに、アトラスから8月に発売したばかりの『ソウルハッカーズ2』など、人気タイトルも特別価格にて販売中です。ぜひこの機会にお楽しみください。



■LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶

通常版:¥9,119(税込)→¥4,559(税込)/50%OFF

デジタルデラックス:¥13,519(税込)→¥6,759(税込)/50%OFF







(C)SEGA





■Virtua Fighter esports

ゲーム本編&DLCパック:¥3,300(税込)→¥1,650(税込)/50%OFF

ゲーム本編&DLC「鉄拳7」パック:¥3,300(税込)→¥2,310(税込)/30%OFF

ゲーム本編&DLC「龍が如く」パック:¥3,300(税込)→¥1,650(税込)/50%OFF







(C)SEGA





■ソウルハッカーズ2

通常版:¥9,878(税込)→¥6,914(税込)/30%OFF

25thアニバーサリーエディション:¥15,378(税込)→¥10,764(税込)/30%OFF







(C)ATLUS (C)SEGA All rights reserved.





●セガ セール対象タイトル一覧

PlayStation™Store

【実施期間】2022年11月18日(金)~2022年11月28日(月) 23:59 まで

▼PlayStation(R)5用タイトル▼

【タイトル名/通常価格/セール価格/割引率】

LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶/ ¥9,119/ ¥4,559/ 50%

LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶 デジタルデラックス/ ¥13,519/ ¥6,759/ 50%

JUDGE EYES:死神の遺言 Remastered/ ¥1,980/ ¥1,386/ 30%

JUDGE EYES:死神の遺言 Remastered デジタルデラックス/ ¥3,630/ ¥2,541/ 30%

龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル/ ¥6,589/ ¥3,953/ 40%

龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル ヒーローエディション/ ¥7,689/ ¥4,613/ 40%

龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル レジェンダリーヒーローエディション/ ¥9,889/ ¥5,933/ 40%

ソニックオリジンズ/ ¥4,389/ ¥3,072/ 30%

ソニックオリジンズ -デジタルデラックス/ ¥4,939/ ¥3,457/ 30%

たべごろ!スーパーモンキーボール 1&2 リメイク/ ¥4,389/ ¥2,194/ 50%

たべごろ!スーパーモンキーボール 1&2 リメイク デジタルデラックス版/ ¥5,489/ ¥2,744/ 50%



▼PlayStation(R)4用タイトル▼

【タイトル名/通常価格/セール価格/割引率】

LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶/ ¥9,119/ ¥4,559/ 50%

LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶 デジタルデラックス/ ¥13,519/ ¥6,759/ 50%

ALIEN: ISOLATION -エイリアン アイソレーション-/ ¥8,789/ ¥1,757/ 80%

蒼き革命のヴァルキュリア/ ¥2,970/ ¥980/ 67%

Empire of Sin エンパイア・オブ・シン/ ¥6,589/ ¥4,612/ 30%

シェンムーI&II/ ¥4,389/ ¥1,316/ 70%

シャイニング・レゾナンス リフレイン/ ¥3,289/ ¥1,315/ 60%

JUDGE EYES:死神の遺言 新価格版/ ¥1,980/ ¥1,386/ 30%

新サクラ大戦 新価格版/ ¥3,960/ ¥1,980/ 50%

戦場のヴァルキュリア リマスター/ ¥2,189/ ¥1,466/ 33%

戦場のヴァルキュリア4 新価格版/ ¥2,970/ ¥1,485/ 50%

ソニックオリジンズ/ ¥4,389/ ¥3,072/ 30%

ソニックオリジンズ -デジタルデラックス/ ¥4,939/ ¥3,457/ 30%

ソニックカラーズ アルティメット/ ¥4,389/ ¥2,194/ 50%

ソニックカラーズ アルティメット カラフルパック/ ¥4,939/ ¥2,469/ 50%

ソニックフォース 新価格版/ ¥3,289/ ¥986/ 70%

たべごろ!スーパーモンキーボール 1&2 リメイク/ ¥4,389/ ¥2,194/ 50%

たべごろ!スーパーモンキーボール 1&2 リメイク デジタルデラックス版/ ¥5,489/ ¥2,744/ 50%

たべごろ!スーパーモンキーボール/ ¥3,289/ ¥1,315/ 60%

チームソニックレーシング 新価格版/ ¥3,289/ ¥1,644/ 50%

ツーポイントホスピタル:ジャンボエディション/ ¥4,488/ ¥2,244/ 50%

電撃文庫 FIGHTING CLIMAX IGNITION PS4(R)版/ ¥7,689/ ¥1,537/ 80%

電脳戦機バーチャロン マスターピース 1995~2001/ ¥4,950/ ¥1,980/ 60%

東京2020 オリンピック The Official Video Game™ スペシャルプライス/ ¥2,970/ ¥1,782/ 40%

Virtua Fighter esports ゲーム本編&DLC パック/ ¥3,300/ ¥1,650/ 50%

Virtua Fighter esports ゲーム本編&DLC「鉄拳7」パック/ ¥3,300/ ¥2,310/ 30%

Virtua Fighter esports ゲーム本編&DLC「龍が如く」パック/ ¥3,300/ ¥1,650/ 50%

VR フィギュア from シャイニング -キリカ・トワ・アルマ-(※1)/ ¥2,384/ ¥977/ 59%

初音ミク Project DIVA Future Tone DX/ ¥4,290/ ¥2,960/ 31%

初音ミク -Project DIVA- X HD/ ¥8,789/ ¥4,394/ 50%

初音ミク VR フューチャーライブ All Stage Pack/ ¥3,850/ ¥1,925/ 50%

ブレードアークス from シャイニングEX/ ¥7,689/ ¥1,922/ 75%

BLADE ARCUS Rebellion from Shining/ ¥6,589/ ¥1,647/ 75%

ぷよぷよeスポーツ/ ¥2,036/ ¥1,425/ 30%

ぷよぷよ™テトリス(R)スペシャルプライス/ ¥3,839/ ¥2,687/ 30%

BAYONETTA&VANQUISH/ ¥4,389/ ¥2,633/ 40%

BORDER BREAK DX スターターパック/ ¥2,980/ ¥298/ 90%

北斗が如く/ ¥3,839/ ¥1,535/ 60%

龍が如く0 誓いの場所/ ¥4,180/ ¥2,090/ 50%

龍が如く 極/ ¥2,189/ ¥1,094/ 50%

龍が如く 極2/ ¥4,389/ ¥2,194/ 50%

龍が如く3/ ¥4,389/ ¥2,194/ 50%

龍が如く4 伝説を継ぐもの/ ¥4,389/ ¥2,194/ 50%

龍が如く5 夢、叶えし者/ ¥4,389/ ¥2,194/ 50%

龍が如く6 命の詩。/ ¥3,839/ ¥1,919/ 50%

龍が如く7 光と闇の行方/ ¥9,229/ ¥3,691/ 60%



※1 PlayStation(R)Plus加入者は更に10%の割引価格となります。2,384円⇒69%OFF 738円





●アトラス セール対象タイトル一覧

PlayStation™Store

【実施期間】2022年11月18日(金)~2022年11月28日(月) 23:59 まで

▼PlayStation(R)5用タイトル▼

【タイトル名/通常価格/セール価格/割引率】

ソウルハッカーズ2/ ¥9,878/ ¥6,914/ 30%

ソウルハッカーズ2 25th アニバーサリーエディション/ ¥15,378/ ¥10,764/ 30%



▼PlayStation(R)4用タイトル▼

【タイトル名/通常価格/セール価格/割引率】

ソウルハッカーズ2/ ¥9,878/ ¥6,914/ 30%

ソウルハッカーズ2 25th アニバーサリーエディション/ ¥15,378/ ¥10,764/ 30%

オーディンスフィア レイヴスラシル 新価格版/ ¥4,378/ ¥1,751/ 60%

キャサリン・フルボディ/ ¥8,778/ ¥3,511/ 60%

キャサリン・フルボディ PS Store グラマラス・エディション/ ¥14,278/ ¥5,711/ 60%

真・女神転生III NOCTURNE HD REMASTER/ ¥6,578/ ¥2,960/ 55%

ドラゴンズクラウン・プロ 新価格版/ ¥4,378/ ¥1,751/ 60%

ドラゴンズクラウン・プロ ロイヤルパッケージ/ ¥13,037/ ¥3,911/ 70%



★価格はすべて税込です。

★タイトル販売価格がセール価格になっているか、ご購入時に必ずご確認をお願いいたします。



「セガ ブラックフライデーセール2022」

https://sega.jp/special/sale/





■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/18-18:16)