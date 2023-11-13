［株式会社アニメイトホールディングス］

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！











大人気アプリゲーム『あんさんぶるスターズ！！』から、あんさんぶるスターズ！！アルバムシリーズ 『TRIP』 UNDEADの発売が1月24日（水）に決定！！

第8弾は『UNDEAD』！シングル曲4曲に加え、新たなユニットソング2曲と各アイドルのソロ歌唱曲を収録。



CDの発売を記念して、アニメイト池袋本店 屋外看板にて広告を掲載中です♪

アニメイト池袋本店を見上げると、アイドル達の姿が！是非チェックしてくださいね。









※撮影時には周辺の安全を確認し、人・車等の通行の妨げにならないようにご注意ください。

※周辺の通行人・お客様が映り込まないように注意しながらご撮影ください。

※店舗スタッフへのお問い合わせはご遠慮下さい。







【CD情報】

[タイトル]：

あんさんぶるスターズ！！アルバムシリーズ 『TRIP』 UNDEAD



[キャスト]：

【UNDEAD】

朔間 零 (CV：増田 俊樹)、羽風 薫 (CV：細貝 圭)、大神 晃牙 (CV：小野 友樹)、乙狩 アドニス (CV：羽多野 渉)



[発売日]：2024/1/24（水）



[価格]：

初回限定生産盤 5,830円(税込)

通常盤価格 3,630円(税込)



[初回生産限定盤仕様]：

・スリーブケース付き・トランク風BOX

・デジパック

・メインディスク

・スペシャルディスク

・メインブックレット

・パスポート風ブックレット（スペシャルディスク用）

・アイドルID風カード（全2枚）



[通常盤仕様]：

・ジャケットイラストカード（PET仕様）

・メインブックレット

・メインディスク



[収録予定]：

01. 罪の底

作詞：マオ（シド） 作曲：Shinji（シド） 編曲：シド

02. Resurrection of Soul

作詞：松井 洋平 作曲 / 編曲：要田 健（Relic Lyric, inc.）

03. Nightless World

作詞：松井 洋平 作曲 / 編曲：永井 正道

04. Savage Love Affair

作詞：こだま さおり 作曲 / 編曲：佐藤 厚仁（Dream Monster）

05. No one knows… (Instrumental)

06. FORBIDDEN RAIN

作詞：こだま さおり 作曲 / 編曲：栗原 暁（Jazzin’park）

07. Sustain Memories

作詞：こだま さおり 作曲 / 編曲：永井 正道

08. Fiery Scream (朔間 零 Solo)

作詞：松井 洋平 作曲 / 編曲：玉木 千尋

09. SURF ON SMILE (羽風 薫 Solo)

作詞：松井 洋平 作曲：堤 功太（Dream Monster） 編曲：アッシュ井上（Dream Monster）

10. ENGRAVE LIVES (大神 晃牙 Solo)

作詞：松井 洋平 作曲 / 編曲：本多 友紀（Arte Refact）

11. BURNING BODY (乙狩 アドニス Solo)

作詞：こだま さおり 作曲 / 編曲：山本 玲史



[初回限定生産盤封入CD]

01. BRAND NEW STARS!! (UNDEAD ver.)

作詞：こだま さおり 作曲：桑原 聖 (Arte Refact) 編曲：脇 眞富 (Arte Refact)

02. Walk with your smile (UNDEAD ver.)

作詞：松井 洋平 作曲 / 編曲：中土 智博 (APDREAM)

03. FUSIONIC STARS!! (UNDEAD ver.)

作詞：こだま さおり 作曲：大熊 淳生 (Arte Refact) 編曲：大熊 淳生 & 原田 篤（Arte Refact）

04. Surprising Thanks!! (UNDEAD ver.)

作詞：松井 洋平 作曲 / 編曲：伊藤 和馬 (Arte Refact)

05. One with One (UNDEAD ver.)

作詞：こだま さおり 作曲 / 編曲：佐藤 厚仁 (Dream Monster)



[初回封入特典]：

『あんさんぶるスターズ！！DREAM LIVE -8th Tour "Praesepe #Cancer"-』アルバム先行 一般チケット抽選申込券



●出演ユニット

Trickstar／ALKALOID／Crazy:B／UNDEAD／Ra*bits／紅月／Double Face／MaM



イベントの詳細は

『あんさんぶるスターズ！！DREAM LIVE -8th Tour "Praesepe #Cancer"-』公式HPを

ご確認ください

https://stars-dreamlive.com/



●応募期間

2024年1月24日(水) 12：00～2024年2月27日(火) 23：59



●当選発表 & 入金期間

2024年3月2日(土)15：00～2024年3月5日(火) 23：00



※一般チケットのみの販売となります。

※アルバム先行は共通先行となりますので、予めご了承ください。

※こちらの抽選申込券は、初回限定生産盤と通常盤の初回プレス分に封入されます。

※商品入荷時期によって申込期間終了に伴い封入が終了している場合がございます。

ご利用予定の店舗様へ、初回封入特典付きの商品が購入できるかご確認ください。



[店舗特典]：

【アニメイト全店（通販含む）・あんさんぶるスターズ！！ストア】

●購入者特典

A3クリアポスター（ジャケットイラスト使用）

●有償特典

『UNDEAD』アイドルスクエア缶バッジセット（ジャケットイラスト使用／58mm）

税込：￥1,760（税抜：￥1,600）

※ユニットに所属するアイドル全員分（全4個）の缶バッジセットです



【Amazon.co.jp】

長方形缶バッジ（ジャケットイラスト使用）



【タワーレコード（※一部店舗除く）】

レプリカ・トラベルチケット（ジャケットイラスト使用）



【TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）/TSUTAYAオンラインショッピング】

2L版ブロマイド（ジャケットイラスト使用）



【楽天ブックス】

ポストカード（ジャケットイラスト使用）



【HMV,HMV&BOOKS online】

L版ブロマイド（ジャケットイラスト使用）



【ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)】

マルチクロス（ジャケットイラスト使用／縦15cm×横18cm）



※特典はなくなり次第終了となります。特典の在庫状況等、詳細は各販売店へお問い合わせください。



[商品コード]

初回限定生産盤 FFCG-0253・JAN：4589644785864

通常盤 FFCG-0254・JAN：4589644785871



[発売元]フロンティアワークス・Happy Elements



[販売元]フロンティアワークス







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『あんさんぶるスターズ！！』DISC LINEUP ポータルサイト（https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/）

『あんさんぶるスターズ！！』Disc Information（https://X.com/ES_Disc_info）

『あんさんぶるスターズ！！』公式サイト（https://ensemble-stars.jp/）

『あんさんぶるスターズ！！』公式X（https://X.com/ensemble_stars）





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