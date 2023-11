[株式会社アニメイトホールディングス]



株式会社アニメイトは、2023年11月25日から「にじさんじ ROF-MAO 2nd Anniversary フェア&オンリーショップ」を開催いたします。



「ROF-MAO」とは、150名以上の多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクト「にじさんじ」から2021年10月に結成された、加賀美ハヤト、剣持刀也、不破湊、甲斐田晴の4人によるVTuberユニット。2024年4月21日には初のワンマンライブ「ROF-MAO 1st LIVE - New street, New world」の開催も決定している、今注目のユニットです。



全国アニメイト(通販除く)にて11月25日~12月10日まで開催される「にじさんじ ROF-MAO 2nd Anniversary フェア」では、期間中、「にじさんじ」「NIJISANJI EN」関連のグッズをご購入2,200円(税込)毎に、特典「ビジュアルカード(全4種)」を1枚プレゼントいたします。



また、フェアにあわせて撮りおろしビジュアルを使用した新グッズを販売するほか、アニメイト池袋本店7F・大阪日本橋では、フェアと同期間にオンリーショップも開催いたします。等身大&デフォルメイラストパネルやにじさんじ公式番組「ろふまお塾」で実際使用された小道具の展示(一部再現)などを実施いたします。





■フェア&オンリーショップ情報

にじさんじ ROF-MAO 2nd Anniversary フェア&オンリーショップ

<フェア>

開催期間:2023年11月25日~12月10日

開催場所:全国アニメイト(通販除く)

配布条件:期間中、「にじさんじ」「NIJISANJI EN」関連のグッズをご購入2,200円(税込)毎に、特典「ビジュアルカード(全4種)」を1枚プレゼントいたします。

特典内容:ビジュアルカード(全4種)



<オンリーショップ>

開催期間:2023年11月25日~12月10日

開催場所:アニメイト池袋本店7F、大阪日本橋

開催内容:ウェルカムスペース、等身大&デフォルメイラストのパネル展示、「ろふまお塾」小道具展示、MV上映、寄せ書きコーナー ※アニメイト池袋本店と、アニメイト大阪日本橋では、展示内容が異なります。

配布条件:期間中、「にじさんじ」「NIJISANJI EN」関連のグッズをご購入2,200円(税込)毎に、特典「ビジュアルカード(全4種)」を1枚プレゼントいたします。

特典内容:ビジュアルカード(全4種)



※特典はお選びいただけません。









■商品情報

【ROF-MAO 2nd Anniversary】アクリルスタンド

発売日:2023年11月25日

価格:各1,700円(税込)

種類:4種(加賀美ハヤト/剣持刀也/不破湊/甲斐田晴)







【ROF-MAO 2nd Anniversary】アクリルジオラマ

発売日:2023年11月25日

価格:3,000円(税込)







【ROF-MAO 2nd Anniversary】ホログラム缶バッジ

発売日:2023年11月25日

価格:各600円(税込)

種類:4種(加賀美ハヤト/剣持刀也/不破湊/甲斐田晴)







【ROF-MAO 2nd Anniversary】チェキ風カード&硬質カードケース

発売日:2023年11月25日

価格:各850円(税込)

種類:4種(加賀美ハヤト/剣持刀也/不破湊/甲斐田晴)







【ROF-MAO 2nd Anniversary】ラバ―キーホルダー

発売日:2023年11月25日

価格:各800円(税込)

種類:4種(加賀美ハヤト/剣持刀也/不破湊/甲斐田晴)







【ROF-MAO 2nd Anniversary】にじぱぺっと

発売日:2023年11月25日

価格:各1,400円(税込)

種類:4種(加賀美ハヤト/剣持刀也/不破湊/甲斐田晴)







【ROF-MAO 2nd Anniversary】スマホショルダーストラップ

発売日:2023年11月25日

価格:各2,200円(税込)

種類:4種(加賀美ハヤト/剣持刀也/不破湊/甲斐田晴)







【ROF-MAO 2nd Anniversary】リバーシブルバケットハット

発売日:2023年11月25日

価格:5,500円(税込)







※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。





■権利表記

(C)ANYCOLOR, Inc.





企業プレスリリース詳細へ (2023/11/09-20:16)