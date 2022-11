[株式会社セガ]

株式会社セガは、配信中の人気テレビアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」公式スマートフォン向けゲーム『Re:ゼロから始める異世界生活 Lost in Memories(以下、『リゼロス』)』にて、本日2022年11月14日(月)より強力なフィールド効果を発動するスキル4を所持した[フェスキャラ]「【気だるさに身を任せ】セクメト★3」が初登場する「フェスガチャ【気だるさに身を任せ】」、「気だるさに身を任せ」セクメトがボスとして登場する限定クエスト「セクメトからの挑戦状」を開催します。









■「フェスガチャ【気だるさに身を任せ】」概要

開催期間:11月14日(月)12:00~12月15日(木)23:59

内容:「フェスガチャ【気だるさに身を任せ】」では、強力なフィールド効果を発動するスキル4を所持した[フェスキャラ]「【気だるさに身を任せ】セクメト★3」が初登場します。

また、フェスガチャでは★3キャラクターの出現率が、リゼロスガチャの2倍になります!



<スキル4「フィールドスキル」とは?>

「フィールドスキル」は、フィールド全体に効果を発揮し、その効果は一定時間、敵味方関係なく影響を受けるスキルです。【気だるさに身を任せ】セクメト★3」は、先制発動のフィールド効果で回復不能と継続ダメージを付与します。その際、セクメト自身は新規弱化効果「怠惰」によってターンを飛ばして継続ダメージを受ける回数を減らし、デメリットをメリットに変えることができます。また、非常に高い基礎ステータスや攻撃力永続減少効果といった、「怠惰」のデメリットを補いながら継続ダメージの有効性を高められる特徴を持っています。



【気だるさに身を任せ】セクメト★3

「はぁ、『怠惰の魔女』セクメトさね。ふぅ。一応、名乗っておくけどね」

CV:中原麻衣

属性:赤







▲スキル

「手間を取らすもんじゃないよ」



記憶結晶「ワタシの『見えざる手』を――★3」







※[フェスキャラ]「【気だるさに身を任せ】セクメト★3」は、フィールド全体に効果を発揮するフィールドスキル(スキル4)を持つキャラクターです。

※イベントやクエストでバトルエネミーとして登場する同名キャラクターとは、ステータスや能力が異なります。

※[フェスキャラ]「【気だるさに身を任せ】セクメト★3」の提供割合は他の★3キャラクターと異なります。



■「セクメトからの挑戦状」概要





開催期間:11月14日(月)12:00~12月15日(木)23:59

内容:「気だるさに身を任せ」セクメトがボスとして登場する限定クエスト「セクメトからの挑戦状」を開催します。各クエストの初回クリア報酬では、セクメトのイラストを使用した描き下ろし記憶結晶「あくまでお目付け役さね★3」が手に入ります。

また、ミッション報酬では、通常の記憶結晶「あくまでお目付け役さね★3」を4回覚醒した能力と同等の特別な記憶結晶「"あくまでお目付け役さね★"★3」も入手できますので、ミッションクリアを目指してセクメトに挑戦しましょう!

さらに、期間中は毎日「スタミナ」がもらえる「セクメトからの挑戦状ログインボーナス」も開催します。



描き下ろし記憶結晶「あくまでお目付け役さね★3」







■「新フェスキャラ登場記念ミッション」概要





開催期間:11月14日(月)12:00~12月15日(木)23:59

内容:新たなフェスキャラ「【気だるさに身を任せ】セクメト★3」の登場を記念して、最大「魔法石1,000個」が手に入るミッションを開催します。



■「【お姉ちゃんと】ヘータロー★3」の「超越再現」解放!





内容:11月14日(月)より、「【お姉ちゃんと】ヘータロー★3」の「超越再現」を解放しました。「超越再現」を行うと、実行時に特別な会話シーンを楽しめるほか、既存スキルおよびステータスが強化されます。



■ストーリーイベント「剣聖と決戦!?リゼロス大球宴!」後半開催中!





後半開催期間:11月14日(月)12:00~12月1日(木)11:59

内容:ストーリーイベント「剣聖と決戦!?リゼロス大球宴!」後半を開催中です。

ストーリーイベントでは、バトルクエストをクリアすることで専用マップのルートが開放、限定ストーリーが公開されていきます。

ストーリーイベント後半「剣聖と決戦!?リゼロス大球宴!」では、描き下ろしの「想い出記憶結晶」が、全体のクリア報酬としては「剣聖と決戦!?リゼロス大球宴!」シーズンキャラのうちいずれか1キャラが確定でゲットできる「★3キャラ確定大球宴チケット」が手に入ります。「想い出記憶結晶」は、ストーリーイベント内で手に入る「想い出ハンマー」を使用して、攻撃性重視や弱化効果重視など、様々な特性をつけることができる自分だけの特別な記憶結晶です。

また、イベント開催記念のログインボーナスや、ガチャチケットが手に入る特別ミッションも実施中です。



想い出記憶結晶「晴天の下、みんなにエールを!★3」











「剣聖と決戦!?リゼロス大球宴!」特設サイトはこちら!

https://re-zero-rezelos.jp/campaign/sports2022/



■剣聖と決戦!?リゼロス大球宴!後半開催記念キャンペーン開催





開催期間:11月20日(日)23:59まで

内容:『リゼロス』公式Twitter(https://twitter.com/re_zero_rezelos)をフォロー&キャンペーンツイートをRTすると、抽選で「オリジナルアクリルクリップ10種」を5名様に、「オリジナルステッカー10種」を5名様にプレゼントするキャンペーンを開催します。



■【気だるさに身を任せ】セクメト実装記念キャンペーン開催





開催期間:11月20日(日)23:59まで

内容:『リゼロス』公式Twitter(https://twitter.com/re_zero_rezelos)をフォローし、ハッシュタグ「#気だるさに身を任せ」をつけて、日常で「めんどくさい…」と感じることを投稿すると、抽選で豪華賞品をプレゼントするキャンペーンを開催します。





■『Re:ゼロから始める異世界生活 Lost in Memories』とは

『Re:ゼロから始める異世界生活 Lost in Memories』は、人気小説を原作としたテレビアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」公式スマートフォン向けゲームです。2020年9月9日にサービスを開始し、現在では300万ダウンロードを突破しています。

プレイヤーは主人公「スバル」となり、アニメのストーリーを追体験することが可能です。そこから「あの時、別の選択をしていたら…」と いう“IFのストーリー”への運命の分岐を体験できます。さらには“ゲームオリジナルの新作ストーリー”を制作。そのすべてを原作者・長月達平先生の完全監修のもとに制作しています。

また、好きな「Re:ゼロから始める異世界生活」登場キャラクターを編成し、バトルに挑み、育成する面白さもお楽しみいただけます。



■『Re:ゼロから始める異世界生活』とは

長月達平氏によるWeb小説からスタートし大人気を博した、MF文庫J(KADOKAWA)から刊行中の小説作品。

異世界召喚された主人公の持つ、死ぬと時間が巻き戻る『死に戻り』の能力で、絶望的な運命に抗ってゆくストーリーと魅力的なキャラクターが人気を呼び、原作小説は最新31巻まで発売中です。

2016年に全25話でテレビアニメ化され、2020年1月にはテレビアニメに新規カットを追加し、1時間番組として再編集した第1期新編集版が放送、7月からは第2期の前半クール、2021年1月より後半クールが放送されました。

また、月刊コミックアライブにてコミカライズ版第4章を連載中です。





【『Re:ゼロから始める異世界生活 Lost in Memories』 概要】

名称:Re:ゼロから始める異世界生活 Lost in Memories

対応OS:iOS/Android

価格:基本無料(アイテム課金あり)

ジャンル:アドベンチャーRPG

メーカー:セガ

著作権表記:

(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊/Re:ゼロから始める異世界生活2製作委員会 (C)SEGA

公式サイト:https://re-zero-rezelos.jp

公式Twitter:https://twitter.com/re_zero_rezelos





■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



