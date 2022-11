[株式会社セガ]

株式会社セガは、大好評配信中のパズルRPG『ぷよぷよ!!クエスト(以下、『ぷよクエ』)』にて、アニメ『TIGER & BUNNY 2』とのコラボレーションイベントを2022年11月11日(金)から11月21日(月)まで開催します。







本コラボイベントでは、虎徹&バーナビーをはじめとしたアニメ『TIGER & BUNNY 2』主要キャラクターたちがゲーム内に登場するほか、『TIGER & BUNNY 2』のコラボ衣装をまとった『ぷよクエ』キャラクターも登場。また、ここでしか読むことのできない書き下ろしのオリジナルストーリーが無料で楽しめるほか、さまざまなアイテムがもらえる限定イベントを多数開催します。



『TIGER & BUNNY 2』×『ぷよぷよ!!クエスト』コラボ特設サイト

https://puyopuyoquest.sega-net.com/collabo/tigerandbunny2_puyo/



◆「『TIGER & BUNNY 2』コラボ スペシャルプレゼント」開催





開催期間:2022年11月11日(金)15:00~11月22日(火)3:59

内容:コラボ期間中に『ぷよクエ』にログインすると、「スペシャルプレゼント」として1回限定で「[★6]シェゾ&ブラックタイガー ver.タイバニ2」がもらえます。



[★6]シェゾ&ブラックタイガー ver.タイバニ2



スキル:ハンドレッドダークネス

効果:このスキル発動中、味方全体の攻撃力と回復力を1.2倍にし、フィールド上の色ぷよとハートBOXをあかぷよとみどりぷよに変える

その後色ぷよをランダムで3個チャンスぷよに変える

発動条件:あかぷよを35個消す

リーダースキル:ダークブラックなぷよヒーロー Lv.1

効果:味方全体の全能力値を2.3倍にし、体力が0になっても1回のみ「体力1」で踏みとどまる



◆ストーリーに『TIGER & BUNNY 2』コラボ専用ワールドが出現





開催期間:2022年11月11日(金)15:00~11月21日(月)23:59

内容:コラボ期間中、「ストーリー」に期間限定で専用ワールド「TIGER & BUNNY 2 コラボの世界」が出現。『TIGER & BUNNY 2』のキャラクターたちが登場するコラボ限定ストーリーを楽しめます。

<あらすじ>

HERO TV「特別出張編」で「プワープアイランド」にやってきたヒーローたち。

そこはNEXT能力ではなく馴染みのない「ぷよ勝負」で戦う世界だった!

どこまでも平和な島で、ヒーローたちの悪戦苦闘が始まる!



◆収集イベント「HERO TV祭り」開催





開催期間:2022年11月11日(金)15:00~11月20日(日)23:59

内容:収集アイテム「ヒーローカード」を集めるイベントです。限定クエストで「ヒーローカード」を集めて「[★6]シェゾ&ブラックタイガー ver.タイバニ2」を「[★7]シェゾバーナビー&ワイルドブラックタイガー」にへんしんさせよう! イベントに関する「期間限定ミッション」も開催します。



[★7] シェゾバーナビー&ワイルドブラックタイガー



スキル:ハンドレッドダークネス Lv.2

効果:このスキル発動中、味方全体の攻撃力と回復力を1.6倍にし、フィールド上の色ぷよとハートBOXをあかぷよとみどりぷよに変える

その後色ぷよをランダムで5個チャンスぷよに変える

発動条件:あかぷよを30個消す

リーダースキル:ダークブラックなぷよヒーロー Lv.2

効果: 味方全体の全能力値を2.8倍にし、体力が0になっても1回のみ「体力1」で踏みとどまる



◆「TIGER & BUNNY 2 コラボガチャ」開催





開催期間:2022年11月11日(金)15:00~11月21日(月)23:59

内容:コラボ期間中、「TIGER & BUNNY 2 シリーズ」「TIGER & BUNNY 2 コラボシリーズ」のキャラクターが登場する「TIGER & BUNNY 2 コラボガチャ」を開催。「TIGER & BUNNY 2 シリーズ」「TIGER & BUNNY 2 コラボシリーズ」のキャラクターは、★7へんしんが可能なキャラクターです。また、ガチャを引くごとに貯まる「ガチャパワー」を貯めると、貯めた「ガチャパワー」に応じて対象の★6キャラクターを追加で獲得できる、「ガチャパワー」機能対応のガチャです。



<TIGER & BUNNY 2 シリーズ>





(画像左)[★6] 虎徹&バーナビー

(画像右)[★7] ワイルドタイガー&バーナビー・ブルックス Jr.





(画像左)[★6] カリーナ&ライアン

(画像右)[★7] ブルーローズ&ゴールデンライアン





(画像左)[★6] ネイサン&キース

(画像右)[★7] ファイヤーエンブレム&スカイハイ





(画像左)[★6] 昴&トーマス

(画像右)[★7] Mr. ブラック&ヒーイズトーマス



<TIGER & BUNNY 2 コラボシリーズ>





(画像左)[★6] ソラ&ギューラ ver.タイバニ2

(画像右)[★7] 折紙ソラ&ロックギューラ





(画像左)[★6] ピカリ&シトリ ver.タイバニ2

(画像右)[★7] ピカリキッド&シトリキャット



※ガチャからは「★7キャラクター」は出現しません。



◆「斎藤リスさん」がもらえる「TIGER & BUNNY 2 コラボマルチクエスト」開催





開催期間:2022年11月11日(金)15:00~11月21日(月)23:59

内容:コラボ期間中、「TIGER & BUNNY 2 コラボマルチクエスト」をクリアするといずれかの属性の「[★5]斎藤リスさん」がもらえます。限定クエストに参加して、ぜひゲットしてください。



◆「TIGER & BUNNY 2 コラボ ステップアップ10連ガチャ」開催





開催期間:2022年11月11日(金)15:00~11月21日(月)23:59

内容:コラボ期間中、各ステップがお得な回数限定の「10連ガチャ」を開催。通常魔導石50個を消費するところ、「10連ガチャ」の1回目(魔導石0個)と2回目(魔導石40個)には、お得にガチャを引くことができます。また、ステップ回数に応じて「TIGER & BUNNY 2 シリーズ」「TIGER & BUNNY 2 コラボシリーズ」の対象キャラクターいずれかが1枚以上必ず出現します。



◆「TIGER & BUNNY 2 コラボ」ログインボーナス開催





開催期間:2022年11月11日(金)15:00~11月22日(火)3:59

内容:コラボ限定のログインボーナスを実施します。「TIGER & BUNNY 2 コラボチケット」や「魔導石」がもらえるので、毎日ログインしてぜひ入手してください。



◆「TIGER & BUNNY 2 コラボ」1日1回クエスト





開催期間:2022年11月11日(金)4:00~11月21日(月)23:59

内容:コラボ期間中、1日1回のみ挑戦できる「TIGER & BUNNY 2 コラボ 1日1回クエスト」を開催。毎日挑戦して報酬をゲットしよう。最大11個の魔導石を獲得できます。



◆「TIGER & BUNNY 2 コラボ」ミッションビンゴ





開催期間:2022年11月11日(金)15:00~11月21日(月)23:59

内容:ミッション達成やビンゴした数に応じて報酬をゲット。すべてのミッションを達成すると、コンプリート報酬が獲得できます。



◆「TIGER & BUNNY 2 コラボ」の新しいパックが登場!





開催期間:2022年11月11日(金)15:00~11月21日(月)23:59

内容:コラボ期間中、新アイテムパックの「TIGER & BUNNY 2 コラボチケットパック」「TIGER & BUNNY 2 コラボ 特別魔導石パック」がショップに登場します。

「TIGER & BUNNY 2 コラボ」をよりお楽しみいただけるお得なサービスパックとなっていますので、ぜひチェックしてみてください!



◆コラボ開催記念Twitterキャンペーン開催中!

開催期間:2022年11月11日(金)~11月21日(月)23:59

内容:『ぷよクエ』公式アカウント(https://twitter.com/puyoquest)をフォローして、対象ツイートをリツイートすると、アクリルスタンドを抽選で10名様にプレゼントするキャンペーンを開催中です。



◆SNS用アイコンをプレゼント





ダウンロード期間:2022年11月11日(金)~11月21日(月)23:59

内容:コラボを記念して、『ぷよクエ』オリジナルデザインのキャラクターのSNS用アイコンをコラボ特設サイトにて配布中です。お好きなキャラクターのアイコンをダウンロードしてご使用ください。



◆『TIGER & BUNNY 2』コラボ記念キャンペーンを開催

開催期間:2022年11月12日(土)~11月21日(月)23:59

内容:『ぷよクエ』公式アカウント(https://twitter.com/puyoquest)をフォローして、対象ツイートをリツイートすると、抽選で3名様に画像内のすべてのキャラクターをセットでプレゼントするキャンペーンを開催します。ぜひご参加ください。





<アニメ『TIGER & BUNNY』について>

2011年4月から9月まで全25話がテレビ放送され、2012年9月に劇場版第1弾『劇場版 TIGER & BUNNY -The Beginning-』、2014年2月に劇場版第2弾『劇場版 TIGER & BUNNY -The Rising-』が公開されたオリジナルアニメーションシリーズ。 スポンサー企業のサポートで活躍するヒーローという設定の通り、実際の企業からスポンサーを募集し、その企業ロゴをつけたヒーローが劇中に登場したことでも話題を呼びました。 TVシリーズ放送から10年以上の時を経て、待望の新シリーズ『TIGER & BUNNY 2』がNetflixにて全世界独占配信中。

■『TIGER & BUNNY』公式HP: http://www.tigerandbunny.net

■『TIGER & BUNNY』公式Twitter: https://twitter.com/TIGERandBUNNY

■『TIGER & BUNNY 2』公式サイト: http://www.tigerandbunny.net/TB2/



アニメ公式サイト:http://www.tigerandbunny.net/



(C)BNP/T&B2 PARTNERS





<「ぷよぷよ」とは>

「ぷよぷよ」シリーズは、発売から30年以上愛される、国民的落ち物アクションパズルゲームです。1991 年に初代「ぷよぷよ」がMSX2 版とファミコンディスクシステム版にて発売され、1992 年にはセガよりアーケード版、メガドライブ版を発売。単純で分かりやすいゲームシステム、可愛らしいキャラクター、さらに落ち物アクションパズルゲームとして初めて対戦形式を導入したゲーム性により、爆発的なヒットを記録しました。以降、アクションパズルゲームの定番ゲームとして、さまざまなゲーム機や携帯電話、スマートフォンで展開され、年代を問わず幅広い層の皆様に遊んでいただき、現在に至っております。2018年3月にはJeSU(日本eスポーツ連合)公認タイトルとなり、プロ選手も誕生。eスポーツシーンでも盛り上がりを見せ、現在、多数の競技大会を実施しております。



<ぷよぷよ!!クエストとは>

『ぷよぷよ!!クエスト』は、「ぷよぷよ」の基本ルールはそのままに、従来の「ぷよぷよ」とは異なるスマートフォン向けに最適化された簡単な操作性と、誰でも味わえる「連鎖の爽快感」が楽しめるゲームとなっています。2013年4月24日にサービスを開始したiOS版『ぷよぷよ!!クエスト』は、App Store無料総合ランキングで1位を獲得し、10日間で100万ダウンロードを達成(2013年5月3日時点)しました。現在では、合計2,700万ダウンロードを超え(2022年11月現在)、多くの方に楽しんでいただいています。





名称: ぷよぷよ!!クエスト

対応OS:iOS 10.0 以降/Android6.0以上

App Store URL: https://itunes.apple.com/jp/app/id595291824

Google Play URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.PuyoQuest

配信開始日:2013年4月24日

価格:基本無料(アイテム課金あり)

ジャンル: パズルRPG

メーカー:セガ

著作権表記:(C) SEGA

公式サイト:

『ぷよぷよ!!クエスト』公式サイト: https://puyopuyoquest.sega-net.com/

『ぷよぷよ!!クエスト』公式Twitter: https://twitter.com/puyoquest

『ぷよぷよ!!クエスト』公式Instagram: https://www.instagram.com/puyoquest/

ぷよぷよポータルサイト:https://puyo.sega.jp/

「ぷよぷよ」公式Twitter: https://twitter.com/puyopuyo20th/

「ぷよぷよ」公式Facebook:https://www.facebook.com/puyosega/

「ぷよぷよ」公式ブログ:https://ameblo.jp/puyo-sega/

「ぷよぷよ」公式Facebook:https://www.facebook.com/puyosega/

「ぷよぷよ」公式ブログ:https://ameblo.jp/puyo-sega/



