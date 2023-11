[株式会社アニメイトホールディングス]

OVA「テイルズ オブ シンフォ二ア THE ANIMATION」アニバーサリーBD-BOXの発売を記念し、マリオンクレープコラボの開催が決定しました!



ロイド、コレット、ゼロスをイメージしたコラボクレープのほか、オリジナル描き起こしイラストなどを使用したアクリルキーホルダーも販売!

開催店舗お近くの方はぜひ足を運んでみてくださいね。





【開催概要】

■開催期間

2023/11/17(金)~11/29(水)



■開催店舗

Club Marion ヨドバシAkiba店

ウィングキッチン京急川崎店

ジ アウトレット湘南平塚店

全3店舗



※情勢に応じて、予告なく内容の変更、中止または延期となる場合がございます。予めご了承下さい。



■コラボメニュー





■コラボグッズ



※コラボグッズは会期終了後、アソビストア(https://shop.asobistore.jp/)、カルコレ(https://culcolle.online)にて販売予定です。

販売開始時期等の詳細はマリオンクレープ公式サイトや公式Xにてお知らせいたします。



詳細は、マリオンクレープ公式サイトや公式Xをご確認ください。

公式サイト https://marion.co.jp

公式X @marion_japan(https://twitter.com/marion_japan)



皆様のお越しをお待ちしております。



※コラボクレープ・特典は数に限りがございます。予めご了承ください。

※コラボクレープを袋に入れてのお持ち帰りはお断りさせて頂きます。ご了承下さい。





商品情報







商品名:OVA「テイルズ オブ シンフォ二ア THE ANIMATION」アニバーサリーBD-BOX

発売日:2023年11月29日(水)

価格 :[通常版] 税込14,850円(税抜13,500円)/品番:FCXT-9008

[特装版] 税込 22,000円(税抜20,000円)/品番:FFXT-9005

仕様 :[組数] Blu-ray Disc1枚+特典CD1枚

[収録時間] 本編全11話 422分

発売元:フロンティアワークス

販売元:[通常版] NBCユニバーサル・エンターテイメント

[特装版] フロンティアワークス



<メモリアルソングCD 収録内容>

【シルヴァラント編】

1 オープニングテーマ「ALMATERIA」河井英里

2 エンディングテーマ「願い」引田香織

3 第2巻挿入歌「Fiat lux -光あれ-」コレット(CV:水樹奈々)

4 第3巻挿入歌、EDテーマ「うちへ帰ろう」コレット(CV:水樹奈々)

5 キャラクターソング「想いのゆくえ」コレット(CV:水樹奈々)

【テセアラ編】

6 オープニングテーマ「天空のカナリア」水樹奈々

7 エンディングテーマ「祈りの彼方」志方あきこ

8 第4巻エンディングテーマ「TETHE'ALLA ~対の子どもたち~」志方あきこ

【世界統合編】

9 オープニングテーマ「ホ・ン・ト・ウ・ソ」Me

10 第1巻エンディングテーマ「誰ガ為ノ世界」志方あきこ

11 第2巻エンディングテーマ「歪」志方あきこ

12 第3巻エンディングテーマ「光降る場所で ~Promesse~」志方あきこ

13 第3巻グランドエンディングテーマ「風は遥かな明日を知る」志方あきこ



<特装版記念グッズ>

・特製B5サイズアクリルプレート

・ミニスタンディ 9体セット



<店舗別特典>

(通常版)

■アニメイト:6PWブロマイド 2枚セット

■Amazon.co.jp:トートバッグ(Mサイズ)+アクリルキーホルダー

■楽天ブックス:キャラファイングラフ

(特装版)

■フロンティアワークス公式通販(アニメイトオンライン):ミニフォト9枚セット

■アソビストア:マウスパッド



【作品情報】

<あらすじ>

4000年前……。古代戦争の終結を期に、人々は苦しみから解放された。

それは、戦乱の元凶――ディザイアンの封印という形で得られた平穏であった。



時は流れ現代……。ディザイアンは復活を果たす。

その邪悪な影は、世界を支える命の源「マナ」を搾取してゆく。

世界は、衰退の一途を辿っていた。



絶望の中、人々は一人の少女に希望を託す。

神託を受けた「神子」。少女の名はコレット。

選ばれし少女は世界再生の旅へ。その時、少年は…。



世界再生の旅は始まろうとしている。

相反していく世界の中で、それぞれの想いを響かせ合いながら…。



<STAFF>

原作・監修:バンダイナムコエンターテインメント

シリーズ構成:金月龍之介

キャラクター原案:藤島康介

キャラクターデザイン:松島 晃

監督:外崎春雄

アニメーション制作:ufotable



<CAST>

ロイド・アーヴィング:小西克幸

コレット・ブルーネル:水樹奈々

ジーニアス・セイジ:折笠 愛

リフィル・セイジ:冬馬由美

クラトス・アウリオン:立木文彦

ゼロス・ワイルダー:小野坂昌也

藤林しいな:岡村明美

プレセア・コンバティール:桑島法子

リーガル・ブライアン:大塚明夫



▼商品詳細はこちら

https://www.fwinc.co.jp/ova-tos-20thbdbox/





【著作権表記】

(C)藤島康介 Tales of Symphonia(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)T.O.S.製作委員会



