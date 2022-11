[株式会社セガ]

株式会社セガは、好評発売中のPlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Nintendo Switch(TM)/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)用ソフト『ソニックフロンティア』について、フロリダ産ポスト・ハードコア・アクト、Sleeping with Sirens(スリーピング・ウィズ・サイレンズ)のフロントマン Kellin Quinn(ケリン・クイン)をシンガーに起用した、第一の巨神:GIGANTO戦の楽曲「Undefeatable」のリリックビデオを公開しました。









■『ソニックフロンティア』BGM「Super Sonic - Lyric Video」

https://youtu.be/quTaybm4Tgs



『ソニックフロンティア』のゲーム内BGMを紹介する動画は今後も公開予定です。どうぞお楽しみに!



■『ソニックフロンティア』サウンドディレクター「大谷智哉」コメント





静と動のメリハリを重視して制作してきた今作のサウンドデザインにおいて、スーパーソニック戦はアクションのピークであり、遊びのサイクルにおけるクライマックスとも言える場面であることから、限界を超えたインパクトのある挿入歌を用いてバトルを盛り上げたいと考え、メタルコア、ポスト・ハードコア系の楽曲を作りました。リリックビデオと合わせてお楽しみください!



■オリジナルサウンドトラックCD「Sonic Frontiers Original Soundtrack Stillness & Motion」に収録される全150 曲のリストを公開!





2022年12月7日(水)に発売予定の『ソニックフロンティア』のゲーム内BGMを収録したオリジナルサウンドトラックCD「Sonic Frontiers Original Soundtrack Stillness & Motion」。メインテーマ「I’m Here」を含む、全150曲の収録曲リストを公開します。



また、パッケージ版発売と同時に、国内外主要コンテンツプロバイダより音楽配信サービスを開始することも予定しています。音楽配信サービスについての詳細は、随時公式サイトなどで告知いたしますので、続報をお楽しみに!





■商品概要

【商品名】Sonic Frontiers Original Soundtrack Stillness & Motion

【商品名カナ】ソニックフロンティア オリジナル サウンドトラック スティルネス アンド モーション

【発売元】株式会社ウェーブマスター

【品番】WWCE-31540~5

【発売日】2022年12月7日(水)

【価格】8,000円(税込)※配信価格未定

【内容】

・CD6枚組

※メインテーマ「I’m Here」含む、ゲーム中BGM全150曲収録

・DVDサイズクリア三方背ケース収納

・6枚組デジスタック仕様

・40ページブックレット

※作家陣による楽曲解説、プロデューサー、ディレクター陣によるコメンタリー掲載



【商品説明】

数多くの『ソニック』シリーズを手掛けてきた大谷智哉がサウンドディレクター、リードコンポーザーを担当。

オルタナティブ・メタル・バンド“To Octavia”(トゥ・オクタヴィア)のシンガー Merry Kirk-Holmes(メリー・カーク・ホームズ)を起用したメインテーマ“I’m Here”



フロリダ産ポスト・ハードコア・アクト、Sleeping with Sirens(スリーピング・ウィズ・サイレンズ)のフロントマンのKellin Quinn(ケリン・クイン)を起用した“Undefeatable” “Break Through It All” “Find Your Flame”



「Sonic 30th Anniversary Symphony」で共演を果たした Nathan Sharp(ネイサン・シャープ) を起用したエンディングテーマ “One Way Dream”



作曲陣にはセガの床井健一、Hiroらに加え、相馬琳太郎、水野健治、小国奏音が参加。編曲に、MEG、渡辺剛。劇伴の作編曲を江口貴勅が担当。



ポストクラシカルにも通じる、寂寥感溢れる島のBGM、広義のEDMをテーマに制作した電脳空間のBGM、ポスト・ハードコア、オルタナティブ・メタル的解釈の挿入歌、ナッシュビルOcean Wayで収録された劇伴の数々など、第三世代の『ソニック』ゲームの幕開けとなる、エモーショナルで壮大なサウンドスケープ!



【収録曲】

<Disc 1>

1. I’m Here (feat. Merry Kirk-Holmes)

2. Cutscene: Hidden Technology

3. Cutscene: Arriving on Starfall Islands

4. Cyber Space 1-1: Database

5. Cutscene: The Last Piece

6. Kronos Island: 1st Mvt.

7. Guardians: First Encounters

8. Cyber Space 1-2: Flowing

9. Jingle: Chaos Emerald Vault

10. Jingle: Create a Bridge

11. Jingle: Get Chaos Emeralds

12. Kronos Island: 2nd Mvt.

13. Cyber Space 1-3: Digital Cave

14. Guardian: ASURA

15. Cutscene: Trapped

16. Cutscene: Intangible Amy

17. Kronos Island: 3rd Mvt.

18. Cutscene: Mystery Girl

19. Cutscene: Sonic on the move

20. Jingle: Quest - Intro

21. Jingle: Quest - Start

22. Quest: SOS Backup

23. Jingle: Quest - Clear

24. Cutscene: Purification of Souls

25. Cyber Space 1-4: Genshi

26. Cyber Space: Result Screen



<Disc 2>

1. Kronos Island: 4th Mvt.

2. Cutscene: For Whom

3. Guardian: SQUID

4. Cyber Space 1-5: Dropaholic

5. Kronos Island: 5th Mvt.

6. Guardian: NINJA

7. Cyber Space 1-6: Go Back 2 Your Roots

8. Kronos Island: 6th Mvt.

9. Cyber Space 1-7: Time Flyer

10. Guardian: TOWER

11. Kronos Island: 7th Mvt.

12. Theme of Koco

13. Fishing Vibes

14. Jingle: Land a catch

15. Jingle: Land a new catch

16. Jingle: Get Vault Keys

17. Cutscene: Eggman's Notes

18. Cutscene: No Way Out

19. Cutscene: Premonition

20. Cutscene: One Last Wish

21. Cutscene: Keep your head up

22. Jingle: Achievement

23. Titan: GIGANTO

24. Undefeatable (feat. Kellin Quinn)

25. Cutscene: To the new frontier



<Disc 3>

1. Cutscene: Super Sonic fallen

2. Ares Island: 1st Mvt.

3. Cutscene: Intangible Knuckles

4. Cyber Space 2-1: Slice & Sway

5. Guardian: SHARK

6. Ares Island: 2nd Mvt.

7. Cutscene: Titan Puppeteer

8. Guardian: STRIDER

9. Cyber Space 2-2: Heavenly Sky

10. Cutscene: Rejection

11. Ares Island: 3rd Mvt.

12. Cyber Space 2-3: Nostalgic Sweep

13. Cutscene: The Vision

14. Cutscene: Builders of the Ancient Civilization

15. Ares Island: 4th Mvt.

16. Cyber Space 2-4: Hype Street

17. Guardian: TANK

18. Ares Island: 5th Mvt.

19. Cyber Space 2-5: Déjà vu

20. Cyber Space: Result Screen - Complete

21. Cutscene: Visions of Home

22. Quest: The Best Defense

23. Jingle: Quest - Fail

24. Jingle: Quest - Result

25. Cutscene: Ascent of Fallen Warriors



<Disc 4>

1. Ares Island: 6th Mvt.

2. Cutscene: Another tomorrow

3. Cyber Space 2-6: Transparent Highway

4. Guardian: SUMO

5. Cyber Space 2-7: Floating in the Blue

6. Ares Island: 7th Mvt.

7. Titan: WYVERN

8. Break Through It All (feat. Kellin Quinn)

9. Cutscene: To Another Frontier

10. Chaos Island: 1st Mvt.

11. Cutscene: Intangible Tails

12. Cyber Space 3-1: Escape the Loop

13. Guardian: SPIDER

14. Chaos Island: 2nd Mvt.

15. Cutscene: Star Crossed

16. Cutscene: Beyond the past

17. Island Mystery: Hacking Mission

18. Jingle: Hacking Mission - Clear

19. Jingle: Hacking Mission - Fail

20. Jingle: Mystery Solved

21. Cyber Space 3-2: Go Slap

22. Chaos Island: 3rd Mvt.

23. Cyber Space 3-3: Memory will tell



<Disc 5>

1. Chaos Island: 4th Mvt.

2. Guardian: FORTRESS

3. Cyber Space 3-4: Constructure

4. Cutscene: Resolution of Sage

5. Cutscene: EQ

6. Chaos Island: 5th Mvt.

7. Cyber Space 3-5: BMB

8. Quest: Bridge the Gap

9. Chaos Island: 6th Mvt.

10. Cutscene: Heart and Soul

11. Chaos Island: 7th Mvt.

12. Cyber Space 3-6: Enjoy this World

13. Island Mystery: Pinball

14. Cyber Space 3-7: All Reality

15. Titan: KNIGHT

16. Find Your Flame (feat. Kellin Quinn & Tyler Smyth)

17. Cutscene: Last Ordeal

18. Cutscene: The Six Wedges

19. Rhea Island

20. Cutscene: Chaos Engine

21. Cutscene: Fallen Ancestrial Star

22. Cutscene: Inextinguishable Doubt

23. Cutscene: The Will of the Emeralds

24. Cutscene: The Beginning of the End

25. Cutscene: Titan Finale

26. Cutscene: Sealing

27. Cutscene: The Losing Soul

28. Cutscene: Time to unite



<Disc 6>

1. Ouranos Island

2. Cyber Space 4-1: Exceed Mach

3. Enemy: WOLF

4. Cyber Space 4-2: Ephemeral

5. Cyber Space 4-3: Rumble Rave

6. Guardian: CATERPILLAR

7. Cyber Space 4-4: Wishes in the Wind

8. Cyber Space 4-5: Arrow of Time

9. Cyber Space 4-6: Fog Funk

10. Theme of Starfall Islands

11. Guardian: GHOST

12. Cyber Space 4-7: Rewind to go ahead

13. Cyber Space 4-8: No Pain, No Gain

14. Cyber Space 4-9: Signs

15. Cutscene: Face-off

16. Titan: SUPREME - I’m Here [Re-Edit]

17. Cutscene: Fake Moon

18. I’m with you

19. Cutscene: Unheard

20. Cutscene: Lost Friend

21. Dear Father (feat. Quinn Barnitt)

22. Cutscene: A Wonderful World

23. One Way Dream (feat. Nathan Sharp)



以上、全150曲



【レーベル公式サイト】http://www.wave-master.com/





■『ソニックフロンティア』とは





『ソニックフロンティア』は、ソニックならではの超音速アクションで広大な島を自由に駆け回る、縦横無尽な新境地アクションアドベンチャーです。

メインストーリーの舞台は、古代文明が眠る未知の島々「スターフォール諸島」。謎に満ちた遺跡と不気味な敵が徘徊する島で、ソニックの新たな冒険が始まります。



本作は、ワールドマップ自体に遊びを拡張し、遊べるワールドマップ「オープンゾーン」として進化させた、次世代のステージクリア型アクションゲームです。各マップに設置されたギミックにより、コースという概念にとらわれない、全方位へのハイスピードゲームプレイが楽しめます。

「オープンゾーン」に用意された要素は、「バトル」「謎解き」「サイドクエスト」「電脳空間」などさまざま。これらの要素は、プレイスタイルによって自由な順番で遊ぶことが可能です。





【製品概要】

商品名 : ソニックフロンティア

対応機種 : PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4 / Nintendo Switch™ / Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

※Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam)はデジタル版の販売のみ

対応言語 :

PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Nintendo Switch™版

音声:日本語、英語/字幕:日本語、英語、韓国語、中国語(繁体字、簡体字)

Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)版

音声:日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語(スペイン)/字幕:日本語、英語、韓国語、中国語(繁体字、簡体字)、ポルトガル語(ブラジル)、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語(スペイン)、ロシア語、ポーランド語

発売日 : 発売中(2022年11月8日(火)発売)

希望小売価格 :

パッケージ版・デジタル版:5,990円(税込6,589円)

デジタルデラックス:6,990円(税込7,689円)

ジャンル : 新境地アクションアドベンチャー

プレイ人数 : 1人

発売・販売 : 株式会社セガ

CERO表記 : A区分(全年齢対象)

著作権表記 : (C)SEGA

公式サイト : https://sonic.sega.jp/SonicFrontiers



■デジタルデラックスセット内容

・『ソニックフロンティア』ゲーム本編

・追加ダウンロードコンテンツ「探求者トレジャーボックス」

メモリーアイテム(エミー):40個

ポータルギア:1個

エメラルドキー:10個

ソニック衣装「冒険家のグローブ&シューズ」:1セット

・デジタルアートブック&デジタルミニサウンドトラック





■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



