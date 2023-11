[株式会社アニメイトホールディングス]

2023年12月6日(水)に発売が決定している、あんさんぶるスターズ!!アルバムシリーズ 『TRIP』2wink のダイジェスト動画が本日公開となりました♪













ダイジェスト動画URL

https://youtu.be/reeOSLiAmnw











【CD情報】



[タイトル]:

あんさんぶるスターズ!!アルバムシリーズ 『TRIP』 2wink [初回限定生産盤] / [通常盤]



[キャスト]:

【2wink】

葵 ひなた & 葵 ゆうた (CV:斉藤 壮馬)



[収録予定]:

01. J△MMinG☆ (Instrumental)



02. トゥウィンクル空中戦

作詞 / 作曲 / 編曲:ナユタン星人



03. Fighting Dreamer

作詞:松井 洋平 作曲:SHOW & Dirty Orange (Digz, Inc. Group) 編曲:Dirty Orange (Digz, Inc. Group)



04. Love×me⇄monsteR

作詞:こだま さおり 作曲:SHOW & Dirty Orange (Digz, Inc. Group) 編曲:Dirty Orange (Digz, Inc. Group)



05. Turbulent Storm

作詞:松井 洋平 作曲 / 編曲:原田 雄一



06. POLYPHONIC WORLD

作詞:松井 洋平 作曲:浅利 進吾 編曲:陶山 隼



07. Swee2wink Love Letter

作詞:こだま さおり 作曲 / 編曲:kz (livetune)



08. ∞AB+DUCT+I→ON∞ (Instrumental)



09. GO-AHEAD SIGNAL (葵 ひなた Solo)

作詞:こだま さおり 作曲 / 編曲:福島 貴夫



10. A WAY OF LIGHT (葵 ゆうた Solo)

作詞:松井 洋平 作曲 / 編曲:玉木 千尋





■SPECIAL DISC TRACK LIST (※初回限定生産盤のみ)

01. BRAND NEW STARS!! (2wink ver.)

作詞:こだま さおり 作曲:桑原 聖 (Arte Refact) 編曲:脇 眞富 (Arte Refact)



02. Walk with your smile (2wink ver.)

作詞:松井 洋平 作曲 / 編曲:中土 智博 (APDREAM)



03. FUSIONIC STARS!! (2wink ver.)

作詞:こだま さおり 作曲:大熊 淳生 (Arte Refact) 編曲:大熊 淳生 & 矢鴇 つかさ (Arte Refact)



04. Surprising Thanks!! (2wink ver.)

作詞:松井 洋平 作曲 / 編曲:伊藤 和馬 (Arte Refact)



05. One with One (2wink ver.)

作詞:こだま さおり 作曲 / 編曲:佐藤 厚仁 (Dream Monster)





[発売日]:2023年12月6日(水)



[価格]:

初回限定生産盤 5,500円(税込)

通常盤 3,300円(税込)



[店舗特典]:

【アニメイト全店(通販含む)・あんさんぶるスターズ!!ストア】

●購入者特典

A3クリアポスター(ジャケットイラスト使用)

●有償特典

『2wink』アイドルスクエア缶バッジセット(ジャケットイラスト使用/58mm)

税込:880円(税抜:800円)

※ユニットに所属するアイドル全員分(全2個)の缶バッジセットです



【Amazon.co.jp】

長方形缶バッジ(ジャケットイラスト使用)



【タワーレコード(※一部店舗除く)】

レプリカ・トラベルチケット(ジャケットイラスト使用)



【TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)/TSUTAYAオンラインショッピング】

2L版ブロマイド(ジャケットイラスト使用)



【楽天ブックス】

ポストカード(ジャケットイラスト使用)



【HMV,HMV&BOOKS online】

L版ブロマイド(ジャケットイラスト使用)



【ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)】

マルチクロス(ジャケットイラスト使用/縦15cm×横18cm)



※特典はなくなり次第終了となります。特典の在庫状況等、詳細は各販売店へお問い合わせください。



[商品コード]:

初回限定生産盤 FFCG-0249・JAN:4589644785826

通常盤 FFCG-0250・JAN:4589644785833



[発売元]:フロンティアワークス・Happy Elements



[販売元]:フロンティアワークス







=================================================================================

『あんさんぶるスターズ!!』DISC LINEUP ポータルサイト(https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/)

『あんさんぶるスターズ!!』Disc Information(https://X.com/ES_Disc_info)

『あんさんぶるスターズ!!』公式サイト(https://ensemble-stars.jp/)

『あんさんぶるスターズ!!』公式X(https://X.com/ensemble_stars)





(C) 2014-2019 Happy Elements K.K





