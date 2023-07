[ヴィレッジヴァンガード]









2023年7月24日(月)より、人気イラストレーター【Pirako】とヴィレッジヴァンガードのコラボグッズ企画第2弾が発売決定!!とんでもなく愛くるしいキャラクターたちがとってもかわいくデザインされております!しかも…!!第2弾発売を記念して、大好評だった第1弾アイテムの再販も決定!「あぁ、あれもゲットしとけばよかったなぁ、、」と思っていたあのアイテムをこの機会にぜひお買い求めください!

さらに!!特典キャンペーンも開催決定!!抽選で5名様にここでしか「手に入らない【限定ハンドタオル】をプレゼントいたしますので、奮ってご参加ください!!

めちゃんこかわいい!抽選で5名様に『ハンドタオル』プレゼント!







受注期間中、『Pirako×ヴィレッジヴァンガード』コラボグッズ第1弾・第2弾を税込¥10,000以上ご購入いただいた方の中から、抽選で5名様に【限定ハンドタオル】をプレゼント致します!

■注意事項(※必ずお読みください)

※当選者の発表は商品の発送をもって代えさせていただきます。

※税込10,000円の会計1回に付き1回応募とさせていただきます。

※同一のお客様が複数回に分けて税込10,000円以上のご購入の際は複数エントリー可とさせていただきます。

※20,000円以上のご購入でも1会計分では1回の応募となります。

※賞品の発送時期は2023年10月上旬以降となります。

※賞品・抽選・当選に関するお問い合わせ等にはお答えできません。

※対象賞品のキャンセルまたはお受け取りが確認できない場合、当選権利は無効とさせていただきます。

※賞品は、株式会社ヴィレッジヴァンガードより発送します。

※賞品のお届けは、日本国内のみです。対象商品と同住所へお送りさせていただきます。

※賞品の交換・返品・再発送はできません。

※当選の権利および賞品の第三者への譲渡・換金・転売・オークション等への出品等はご遠慮ください。

※上記の注意事項は、ご応募いただいた時点でご了承いただいたものとします。

海外のお客様向け通販もあります!!





Order for overseas shoppinng(海外在住のお客様向け販売サイトはこちら!)

※This product will be listed from July 25

※海外向け通販は、日本時間の7月25日(火)よりご利用可能となります。

▼For overseas customers

https://shop.buyee.jp/vvstore

「Pirako」さんとは?





インスタメインで活躍中のイラストレーター。

インスタだけではなく、Twitter、TikTokでもたくさんのかわいいイラストやグッズが見られるんです!生み出されるキャラクターたちはとっても個性的でかわいい!色使い、フォルム、表情、ファッション、ぜーーーんぶかわいくて、ほっこりした気持ちになれます!さらにPirakoさん自身もとってもかわいらしくて、センスのかたまりなんです!!ぜひぜひインスタチェックしてみてください!!

▼『Pirako』のInstagramはこちら!

https://www.instagram.com/pirachuns03/

【商品詳細】





■【第2弾】チェキホルダー ¥1,600(税込)



【素材】

塩ビ

【サイズ】

本体:約縦118mm×横74mm

透明部分:約縦71mm×横47mm



■【第2弾】クッション 全2種 各¥6,000(税込)





【素材】

ポリエステル

【サイズ】

約40cm×40cm



■【第2弾】キラキラステッカー 全4種 各¥550(税込)



【素材】

合成紙

【サイズ】

約50mm×50mm



■【第2弾】ラウンドプレート 全2種 各¥1,300(税込)



※食器としての使用はできません。

【素材】

AS樹脂

【サイズ】

Φ155mm×厚み11mm



■【第2弾】ステンレスタンブラー ¥3,600(税込)



【素材】

ステンレス(18-8)/PP/AS他

【サイズ】

φ72mm×H189mm

【容量】

350ml



■【第2弾】ヘアゴム 全2種 各¥900(税込)



【素材】

ゴム/合金/アクリル

【サイズ】

φ25mm(貼り付け部分)×厚み2mm(アクリル含まず)



■【第2弾】クリアトートバッグ 全2種 各¥3,200(税込)



【素材】

PVC

【サイズ】

約H50.5cm×W33.5cm



■【第1弾】アクリルキーホルダー 全4種 各¥900(税込)



【素材】

アクリル

【サイズ】

左上:約H68mm×W41mm

右上:約H70mm×W41mm

左下:約H63mm×W43mm

右下:約H55mm×W57mm



■ファブリックパネル 全2種 各¥9,700(税込)



【素材】

木/塩ビ

【サイズ】

H410mm×W410mm



■コンパクトミラー ¥1,100(税込)



【素材】

PUレザー/合金

【サイズ】

約H62mm×W70mm×厚み9mm



■ビニールポーチ ¥2,750(税込)



※前回の受注時とは仕様が一部変更しております。

【素材】

PVC

【サイズ】

縦140mm×横172mm×厚み55mm



■ポストカード(4枚セット) ¥1,000(税込)



【素材】

合成紙

【サイズ】

100mm×148mm



■ステッカー 全4種 各¥450(税込)



【素材】

合成紙

【サイズ】

左上:約H70mm×W41mm

右上:約H68mm×W41mm

左下:約H63mm×W43mm

右下:約H55mm×W57mm



■コットンバッグ 全2種 各¥3,000(税込)



【素材】

綿100%

【サイズ】

H37cm×W24cm×D12cm、持ち手55cm

【内容量】

約10L



(C)pirakohouse

【受注期間】





2023年7月24日(月)17:00~2023年8月6日(日)23:59

【お届け予定日】





9月下旬~10月上旬

【販売店舗】





オンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/18202/



