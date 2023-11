[株式会社アニメイトホールディングス]



■『アニメイトガールズフェスティバル2023』公式サイト >>https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2023/



アニメ・コミック・声優・グッズ・乙女ゲーム・コスプレなど“乙女のためのすべて”が集まる池袋の大型イベント『アニメイトガールズフェスティバル2023』が、11月3日~11月4日の2日間池袋・サンシャインシティを中心に開催されました。

今年は「ハート」をテーマに、感謝・愛・真心をお客様にお届けすべく様々な企画が池袋・サンシャインシティを中心に開催され、池袋・サンシャインシティ会場の入場者数は41,443人(昨年比135%)、街ナカ企画を含む全体来場者数は109,238人を記録し、過去最大規模での開催となりました。

なお、池袋・サンシャインシティ 噴水広場(アルパB1)にて開催した出展ステージの配信視聴者数を含むオンライン参加者は385,948人を動員しました。



100ブースが集結した池袋・サンシャインシティ内のメイン会場では、アニメ・ゲームなど様々な魅力的なコンテンツの物販や展示、ブースにて声優や着ぐるみが登場するブース内イベントも多数開催され、終日多くのお客様にお楽しみいただきました。



人気作品が集結した本年度の出展ステージは、池袋・サンシャインシティ 噴水広場(アルパB1)のオープンステージにて開催。<ゲーム「青山オペレッタ」スペシャルステージ>では出演者によるスペシャルパフォーマンスやアプリゲームの新規キャラクターの発表が行われたり、<『レモンスカッシュスコア』アニメイトガールズフェスティバル2023スペシャルステージ>ではミュージックビデオが初公開されるなど、大いに盛り上がりました。

ステージの模様は<2023年11月10日18:00まで>、ABEMAにて無料アーカイブ配信しておりますので、見逃した方はぜひこの機会にご覧ください。



●配信場所:ABEMA https://abema.tv/



さらに、アニメイトガールズフェスティバル2023メイン会場への入場チケットがなくても参加できる「街ナカ企画」として、「ツキノ芸能プロダクション」や「東京リベンジャーズ」など7つの大人気作品のコースターを配布する「コラボコースタープレゼントキャンペーン」や、『Fate/Grand Order』の限定ポップアップショップ「FGO MART@ANIMATE GIRLS FESTIVAL 2023」、同時開催イベントとして池袋西口公園のグローバルリング シアターにて4組のアーティストが出演した「池袋オータムカルチャー音楽祭 in AGF2023」など、様々な企画が多数実施され、池袋の街全体に賑わいが広がりました。



★メイン会場

メイン会場内では、100の出展社によるブースが展開され、様々なコンテンツによる展示や物販、ブース内イベントが実施されました。会場では、AGF2023限定グッズも多数販売され、一部商品はアフターAGF2023にて事後通販されます。











メイン会場に入場されたお客様には、【にじさんじ】・【3D LIVE「うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE -MUSIC UNIVERSE-」 / 泡沫のユークロニア】の特別ショッパーバッグが先着配布されました。



<11月3日>



<11月4日>



★池袋・サンシャインシティ噴水広場

豪華14作品のスペシャルなコンテンツが池袋・サンシャインシティ 噴水広場(アルパB1)に大集結!様々なコンテンツによるトークショーや歌唱ライブに加え新情報を解禁するステージもあるなど、噴水広場一帯が熱気に包まれました。





・出展ステージページ:https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2023/page/stage



★アニメイトガールズフェスティバル2023 開催記念 animate game fight!! Let’s ぷよぷよ!

アニメイトガールズフェスティバル2023の開催記念として、ゲーム大会【animate game fight!!】が初開催されました。記念すべき第1回目のゲームタイトルは、パズルゲーム「ぷよぷよeスポーツ」。ゲーム実況者4人によるグループ「オレ達の遊ビバ!」…略して「オレビバ!」より、プテラたかはしさん・めーやさん・ねろちゃんさん・アベレージさんにご出演いただき開催されました。

さらに、アニメイトガールズフェスティバル2023の出展企業の社員もチャレンジャーとして「オレビバ!」の4名に挑み、大いに盛り上がりを見せました。

本イベントの様子はYouTubeアニメイトタイムズチャンネルにて無期限アーカイブ配信中です!



・animate game fight!! Let’s ぷよぷよ!アーカイブ:

https://www.youtube.com/live/gX09BTpKDMo?si=v5iLYvtWpDrbFzHj



・animate game fight!! Let’s ぷよぷよ!ページ:

https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2023/group/detail/game_fight



★FGO MART@ANIMATE GIRLS FESTIVAL 2023

『Fate/Grand Order』のサーヴァントをモチーフにしたスペシャルデザイングッズのポップアップショップが、池袋・サンシャインシティ アルパB1催事場に限定オープンしました!特徴的なショップゲートと描きおろしスタンディーに迎えられながら入店した先には、15種のサーヴァントロゴ、FGO MARTロゴを使ったオリジナルグッズが並べられており、各日大盛況となりました。



・FGO MART@ANIMATE GIRLS FESTIVAL 2023 特設ページ:

https://www.aniplex.co.jp/fgo-mart/



★コラボコースタープレゼントキャンペーン

アニメイトガールズフェスティバル2023開催期間中、キャンペーン対象店舗をご利用いただいた方に先着でコラボコースター(全38種)を1枚プレゼントする【コラボコースタープレゼントキャンペーン】が、池袋街ナカの各スポットとアニメイト対象店舗にて実施されました。(※アニメイト対象店舗のみ11月12日まで実施中)



・コラボコースタープレゼントキャンペーンページ:

https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2023/group/detail/coaster



★池袋オータムカルチャー音楽祭 in AGF2023

池袋西口公園のグローバルリング シアターにて同時開催された【池袋オータムカルチャー音楽祭 in AGF2023】では、4組のアーティストによるステージイベントを実施いたしました。





・池袋オータムカルチャー音楽祭 in AGF2023ページ:

https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2023/group/detail/globalring



★IKEBUKURO オータムカルチャーマルシェ2023 / アニビズメイト!

様々な飲食店テントのおいしいフードで池袋の秋を楽しむ【IKEBUKURO オータムカルチャーマルシェ2023】が、今年もアニメイト前の公園(中池袋公園)内にて開催されました。また同公園内では、3年連続となる、お仕事を知る&体験できるイベント【アニビズメイト!】も開催され、アニメイトのオープンカンパニーやエンタメ業界の豪華ゲストによるトークステージ企画「アニビズステーション」など、様々なプログラムが実施されました。





・IKEBUKURO オータムカルチャーマルシェ2023ページ:

https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2023/group/detail/marche



・アニビズメイト!ページ:https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2023/group/detail/anibiz



★acosta!アニメイトガールズフェスティバル2023特別版

同時開催されたコスプレイベント【acosta! ~アニメイトガールズフェスティバル2023特別版~】当日は大勢のコスプレイヤーが参加しました。



・acosta!アニメイトガールズフェスティバル2023特別版ページ:

https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2023/group/detail/acosta



★アフターAGF2023

アニメイトガールズフェスティバル2023で販売された商品の一部を、アニメイト通販とAnimate International(日本国外向けECサイト)にて販売いたします。「AGF2023限定グッズ」が手に入るチャンスをお見逃しなく♪

さらに、アニメイトガールズフェスティバル2023の「チケットバンドル特典」として販売されたURADOL(ウラドル)・Kiramune Presents「Trignalのキラキラ☆ビートR」&「僕らのMusic Park」の音源の《通常版》をアフターAGF2023にて事後販売いたします。

※アフターAGF2023にて販売する「チケットバンドル特典」には特別音源が付きませんので、予めご了承ください。



〇開催期間:2023年11月23日10:00~12月10日23:59

〇開催店舗:アニメイト通販・Animate International(日本国外向けECサイト)



【注意事項】

※アフターAGF2023にてお取扱する商品は、アニメイト実店舗での販売予定はございません。

※アニメイトガールズフェスティバル2023で販売した商品の全てが、アフターAGF2023でお取扱いされるわけではございません。

※予約受付後、お客様都合のキャンセルによる在庫が発生した場合は、キャンセル分としてアフターAGF2023終了後に再販を行う場合がございます。

詳細は「アフターAGF2023」ページをご覧ください。



・アフターAGF2023ページ:https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2023/group/detail/after_agf



★アニメイトガールズフェスティバル2023 開催概要

【開催期間】 2023年11月3日~11月4日

【開催時間】 メイン会場:9:00~17:00(16:30新規最終入場)

【開催場所】 メイン会場:池袋・サンシャインシティ

【主催】 アニメイトガールズフェスティバル実行委員会

【協賛】※50音順

ゴールド協賛:株式会社 JTB / にじさんじ / 任天堂株式会社 / 株式会社ブロッコリー / 株式会社丸井グループ

シルバー協賛:時空の絵旅人 / 夢の光株式会社

ブロンズ協賛:ENGI-MONOGATARI / おんせんし / 株式会社 coly / 株式会社 日本ナレーション演技研究所 / Nintendo Switch用ソフト『ファッションドリーマー』 / (株)ハピネット・メディアマーケティング / Fate/Grand Order / フリュー株式会社 / マズル / 株式会社 MENU / ライフワンダーズ

【協力】豊島区商店街連合会 / 一般社団法人 豊島区観光協会 / 東京商工会議所豊島支部

一般社団法人Hareza池袋エリアマネジメント(東京建物株式会社・株式会社サンケイビル)

【共催】池袋オータムカルチャーフェスティバル実行委員会

【公式サイト】https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2023/

【公式X(旧:Twitter)】 『アニメイトガールズフェスティバル2023』 https://twitter.com/AGF_info

推奨ハッシュタグ #AGF_2023

【権利表記】(C)ANYCOLOR, Inc. (C)UP-ASSMU Illust.Frontier Works Inc. (C)BROCCOLI (C)TIS Creation (C)SEGA (C)E5esports Works CORP. (C)TYPE-MOON / FGO PROJECT (C)CYBIRD (C)animate (C)Dancing☆StarプリキュアThe Stage製作委員会 (C)TSUKIPRO (C)TSUKIUTA. (C)和久井健・講談社/アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会 (C) Bank of Innovation, Inc. (C)Project UniteUp! (C)LSS Project (C)yura (C)AGF2023



