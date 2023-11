[株式会社アニメイトホールディングス]









2023年10月28日~11月5日までアニメイト池袋本店 アニメイトシアターにて開催された「華Doll* THE STAGE -Another Universe-Part.II」(通称:華ST)。

原作は考察要素満載“知的興奮型”音楽ドラマCDコンテンツの『華Doll*』(読み:ハナドール)。体内に特殊な花の種を埋め込まれ、「完璧なアイドル」を人工的に作り出すプロジェクト:通称【華人形プロジェクト】に人生を捧げる少年達「Anthos*(アントス)」「Loulou*di(ルルディ)」を中心に、彼らの成長と人生を描いたストーリーが、ドラマパートと楽曲収録のCDシリーズで展開していくSFディストピア作品です。





舞台で描かれたのは原作ドラマCDの1stシーズン。本作に登場するアイドルユニット「Anthos」は結城眞紘役を北出流星さん、影河凌駕役を三島涼さん、チセ役を徳井太一さん、灯堂理人役を丸山ナオさん、如月 薫役を中島優斗さん、清瀬陽汰役を水瀬裕也さんが演じました。





そんな「華ST」から本公演のBlu-rayの発売情報が到着!

2024年5月3日(金)に発売予定です! アニメイト、ステラワース、ムービック通販共通 早期予約特典はメイキングスペシャル映像エムカード(ランダム6種から1種)。

早期予約期間は2023年11月5日(日)~2024年3月10日(日)までなのでご予約はお早めにお願いします。





また、「華Doll* THE STAGE -Another Universe- Part.II」はアーカイブ配信中です! 本日の千秋楽は2023年11月12日(日)23:59までアーカイブ配信されておりますので、

ぜひチェックしてください。





さらに、「華Doll* THE STAGE -Another Universe- Part.II」の海外配信、国内ディレイ配信が決定しました! チケットの販売は近日公式HP、SNSにて発表させていただきます。





商品情報



【BD】 華Doll* THE STAGE -Another Universe- Part.II





<発売日>2024年5月3日(金)

<価格>9,900円(税込)

<品番>HNDL‐0043

<発売元・販売元>株式会社ムービック

<内容>

【本編DISC 収録予定映像】

「華Doll* THE STAGE -Another Universe- Part.II」本編映像、定点映像





【スペシャルDISC 収録予定映像】

メイキング映像・バックステージ映像





【スペシャルブックレット】





【出演】

Anthos/結城眞紘役:北出流星、影河凌駕役:三島涼、清瀬陽汰役:水瀬裕也、

如月薫役:中島優斗、チセ役:徳井太一、灯堂理人役:丸山ナオ

アンサンブル/森田陽大、森川大輝





<特典>

■アニメイト、ステラワース、ムービック通販共通 早期予約特典

メイキングスペシャル映像エムカード(ランダム6種から1種)

予約期間:2023年11月5日(日)~2024年3月10日(日)

※種類はお選び頂けません。予めご了承ください

※商品購入時にお渡しとなります





■アニメイトオリジナル特典

オリジナルブロマイド6枚セット(アイドル衣装Ver.)





■ムービック通販オリジナル特典

オリジナルブロマイド6枚セット(白シャツVer.)





■ステラワースオリジナル特典

オリジナルカード1枚(灯堂理人) ※名刺サイズ





■アマゾンオリジナル特典

リジナルカード1枚(結城眞紘) ※名刺サイズ





■タワーレコード(一部店舗を除く)オリジナル特典

オリジナルカード1枚(如月薫) ※名刺サイズ





■HMV,HMV&BOOKS(オンライン含む)オリジナル特典

オリジナルカード1枚(清瀬陽汰) ※名刺サイズ



■楽天ブックスオリジナル特典

オリジナルカード1枚(チセ)※名刺サイズ





■セブンネットショッピングオリジナル特典

オリジナルカード1枚(影河凌駕) ※名刺サイズ





特典などの詳細は後日公式HPやSNSにて発信します。

<アニメイト通販>

https://www.animate-onlineshop.jp/products/list.php?mode=search&smt=%E8%8F%AFDoll





<ムービック通販>

https://www.movic.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%89%D8Doll&image.x=14&image.y=15





【HP】https://hanadoll-stage.com

【X(旧Twitter)】@hanadollstage

【Instagram】ID:hanadollstage





華Doll* THE STAGE -Another Universe- Part.IIアーカイブ配信中



配信対象公演:

▼10月30日(月)18:30公演【スイッチング映像】

・2023年10月30日(月)18:30

※アーカイブ期間:2023年11月6日(月)23:59まで

スイッチング映像/配信チケット料金:3,800円(税込)





▼11月5日(日)12:00公演【全景(定点)映像】

・2023年11月5日(日)12:00

※アーカイブ期間:2023年11月12日(日)23:59まで

全景(定点)映像/配信チケット料金:2,500円(税込)





チケット申込はこちら:https://eplus.jp/hanadoll2-st/





華Doll* THE STAGE -Another Universe- Part.II国内&海外ディレイ配信決定!





■配信期間:2023年11月17日(金)16:00~2023年11月23日(木・祝)23:59

※配信可能期間:最大一週間

※国内のアーカイブ定点配信は11/12(日)23:59まで実施





詳細は近日公式HP、SNSにて発表させていただきます。





【原作HP/SNS紹介】

■天霧プロダクション『華Doll*』公式サイト

https://www.hana-doll.com/

■天霧プロダクション『華Doll*』公式Twitter

@Amagiri_Prod

■Anthos*メンバー公式Twitter

@Anthos_twt

■天霧プロダクション『華Doll*』YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCxAHYHVXlnenUHmGzt4HOTA/playlists?app=desktop

■『華Doll*』公式Instagram

@amagiri_production

■『華Doll*』公式TikTok

@amagiri_production





(C)HANA-ST.AU02



