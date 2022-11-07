［株式会社セガ］

株式会社セガは、2022年11月6日（日）に開催されたセガ公式「VIRTUA FIGHTER esports CHALLENGE CUP SEASON_1【2nd】FREE FINAL／3on3 FINAL」にて、『Virtua Fighter esports』が国内最大規模の格闘ゲームトーナメント「EVO Japan 2023」のメインタイトルへの採用が決定したことを発表いたしました。









また、今回のメインタイトル採用に際して「EVO」Global Business Development Director Mark “MarkMan” Julio氏からのメッセージ動画も公開いたしました。

詳細は、「EVO Japan 2023」公式サイトや公式Twitterにて順次発表されますのでお待ちください。



■「EVO Japan 2023」公式サイト

https://www.evojapan.gg/



■「EVO Japan 2023」公式Twitter（@evojapan2023）

https://twitter.com/evojapan2023



■「EVO」Global Business Development Director / Mark “MarkMan” Julio メッセージ動画

https://youtu.be/aWNXDje88YY



メイントーナメントのエントリー開始日も決定！たくさんのご応募をお待ちしております。



■参加登録開始日

2022年11月20日（日）12:00 ～





【Evolution Championship Series（EVO）】

Evolution Championship Series（以下、EVO）は、長い歴史を持つ世界最大規模の対戦格闘ゲームトーナメント。世界中の格闘ゲームプレイヤー達がラスベガスに集まり、公平なルールと競技精神、そしてそれまで磨いてきた最高の技術で競い合い、チャンピオンの座を決める戦いに挑みます。EVO Japanはその理念を受け継いだ、もう一つの世界大会です。



(C)EVO Japan 2023





■PlayStation(R)4『Virtua Fighter esports』好評配信中！





ゲーム本編と追加ダウンロードコンテンツ（DLC）がセットになった『Virtua Fighter esports ゲーム本編＆DLCパック』『Virtua Fighter esports ゲーム本編＆DLC「龍が如く」パック』をそれぞれ3,300円（税込）、キャラクターカスタマイズアイテムなどを収録した追加DLC第一弾「レジェンダリーパック」、第二弾「『龍が如く』シリーズコラボパック」をそれぞれ1,100円（税込）にて販売しております。





【商品概要】

商品名 ： Virtua Fighter esports

対応機種 ： PlayStation(R)4

発売日 ： 配信中（2021年6月1日（火）配信）

希望小売価格 ：

『Virtua Fighter esports ゲーム本編＆DLCパック』：3,300円（税込）

追加DLCコンテンツ『レジェンダリーパック』：1,100円（税込）

ジャンル ： 対戦型格闘アクション

プレイ人数 ： 1～2人（最大16人のオンラインプレイ対応※）

※ルームマッチにて、ホストが観戦者としてルームを作成した時のみ17人（観戦者1人＋16人）のプレイとなります。

発売・販売 ： 株式会社セガ

CERO表記 ： B区分（12歳以上対象）

著作権表記 ： (C)SEGA

公式サイト ： https://www.virtuafighter.jp/

公式Twitter ： https://twitter.com/vf_official



【アーケード版概要】

商品名 ： Virtua Fighter esports

対応機種 ： ALL.Net P-ras MULTIバージョン3

稼働日 ： 全国稼働中

ジャンル ： 対戦型格闘アクション

プレイ人数 ： 1～2人

発売・販売 ： 株式会社セガ

著作権表記 ： (C)SEGA

公式サイト ： https://www.virtuafighter.jp/

公式Twitter ： https://twitter.com/vf_official





■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ （2022/11/07-13:46）