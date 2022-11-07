『Virtua Fighter esports』「EVO J…
［株式会社セガ］
株式会社セガは、2022年11月6日（日）に開催されたセガ公式「VIRTUA FIGHTER esports CHALLENGE CUP SEASON_1【2nd】FREE FINAL／3on3 FINAL」にて、『Virtua Fighter esports』が国内最大規模の格闘ゲームトーナメント「EVO Japan 2023」のメインタイトルへの採用が決定したことを発表いたしました。
また、今回のメインタイトル採用に際して「EVO」Global Business Development Director Mark “MarkMan” Julio氏からのメッセージ動画も公開いたしました。
詳細は、「EVO Japan 2023」公式サイトや公式Twitterにて順次発表されますのでお待ちください。
■「EVO Japan 2023」公式サイト
https://www.evojapan.gg/
■「EVO Japan 2023」公式Twitter（@evojapan2023）
https://twitter.com/evojapan2023
■「EVO」Global Business Development Director / Mark “MarkMan” Julio メッセージ動画
https://youtu.be/aWNXDje88YY
メイントーナメントのエントリー開始日も決定！たくさんのご応募をお待ちしております。
■参加登録開始日
2022年11月20日（日）12:00 ～
【Evolution Championship Series（EVO）】
Evolution Championship Series（以下、EVO）は、長い歴史を持つ世界最大規模の対戦格闘ゲームトーナメント。世界中の格闘ゲームプレイヤー達がラスベガスに集まり、公平なルールと競技精神、そしてそれまで磨いてきた最高の技術で競い合い、チャンピオンの座を決める戦いに挑みます。EVO Japanはその理念を受け継いだ、もう一つの世界大会です。
(C)EVO Japan 2023
■PlayStation(R)4『Virtua Fighter esports』好評配信中！
ゲーム本編と追加ダウンロードコンテンツ（DLC）がセットになった『Virtua Fighter esports ゲーム本編＆DLCパック』『Virtua Fighter esports ゲーム本編＆DLC「龍が如く」パック』をそれぞれ3,300円（税込）、キャラクターカスタマイズアイテムなどを収録した追加DLC第一弾「レジェンダリーパック」、第二弾「『龍が如く』シリーズコラボパック」をそれぞれ1,100円（税込）にて販売しております。
【商品概要】
商品名 ： Virtua Fighter esports
対応機種 ： PlayStation(R)4
発売日 ： 配信中（2021年6月1日（火）配信）
希望小売価格 ：
『Virtua Fighter esports ゲーム本編＆DLCパック』：3,300円（税込）
追加DLCコンテンツ『レジェンダリーパック』：1,100円（税込）
ジャンル ： 対戦型格闘アクション
プレイ人数 ： 1～2人（最大16人のオンラインプレイ対応※）
※ルームマッチにて、ホストが観戦者としてルームを作成した時のみ17人（観戦者1人＋16人）のプレイとなります。
発売・販売 ： 株式会社セガ
CERO表記 ： B区分（12歳以上対象）
著作権表記 ： (C)SEGA
公式サイト ： https://www.virtuafighter.jp/
公式Twitter ： https://twitter.com/vf_official
【アーケード版概要】
商品名 ： Virtua Fighter esports
対応機種 ： ALL.Net P-ras MULTIバージョン3
稼働日 ： 全国稼働中
ジャンル ： 対戦型格闘アクション
プレイ人数 ： 1～2人
発売・販売 ： 株式会社セガ
著作権表記 ： (C)SEGA
公式サイト ： https://www.virtuafighter.jp/
公式Twitter ： https://twitter.com/vf_official
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
企業プレスリリース詳細へ （2022/11/07-13:46）
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