大人気のシナモロールとクロミ、どっちを身につけてお出かけする?





サンコー株式会社より、メディアでも超話題になった、大ヒットのネッククーラーが今年もパワーアップ!さらに今回は、数量限定モデルで株式会社サンリオのキャラクター「シナモロール」と「クロミ」デザインモデルが登場!こちらをヴィレッジヴァンガードオンラインにて取り扱いを開始いたしました。





スイッチを入れたら2秒で冷える!

二つの冷却プレートで直接首を冷やして暑さを軽減!毎年大好評ネッククーラーの最新作。



■販売ページ

https://vvstore.jp/feature/detail/14719/?utm_source=press





ネッククーラーSlim シナモロール モデル/クロミ モデル







ペルチェ素子で冷やす、まるで首に掛けるクーラー

パワーアップして登場した「ネッククーラーSlim」。



体感温度-17℃!

冷えた缶ジュースのような新感覚冷却で、もう手放せない。

キンッと冷えた冷却プレートが首を冷やします。



改良を重ね続けて8年!

サンコー初代ネッククーラーから気付けば8年、より冷たく、より便利にお使いいただけるよう改良を重ねて参りました。そして最新作「ネッククーラーSlim」は、冷却機能の向上はもちろん今までにないスリムさとコンパクトさを兼ね備えることに成功しました。



室内でも屋外でも!シーンに合わせて使い分け!

アクティブ時にも安心のバッテリーロック機能付き。

サイクリングや軽いジョギングなどのアクティブなシーンにもお使いいただけます。



室内から炎天下の屋外まで、様々な環境で快適に過ごすための3つのモードを搭載。

ゆらぎモードは実用新案を取得した技術。

強~弱を繰り返すことで冷たさの感覚を保つことができます。



電源を入れて首にかけるだけ!

専用バッテリーを装着したら、電源を入れて首にかけるだけ。

軽量でスリムだから、男女問わず身につけられます。



オプションのリモコン付USBケーブル(別売)を使用すれば、より軽く使用することができるのでおすすめですよ。

アクティブな方には落下防止ストラップ(別売)もおすすめです。



■販売ページ

https://vvstore.jp/feature/detail/14719/?utm_source=press



■商品詳細

商品名:ネッククーラーSlim シナモロール モデル/クロミ モデル

価 格:各¥6,480円(税込)

種 類:2種(シナモロール モデル/クロミ モデル)

サイズ:最小 幅130×高さ45×奥行80(mm)、最大幅160×高さ45×奥行160(mm)

重 量:本体約140g、専用バッテリー約80g

付属品:本体、専用バッテリー、USB Type-Cケーブル、オリジナルプレート2種、(左右)日本語説明書



電 源:専用バッテリー(3.7V / 2000mAh / リチウムイオン)

使用時間: 専用バッテリー使用時:強モード 約1時間 弱モード 約2時間

モバイルバッテリー(別売):強モード 約5時間15分 弱モード 約10時間30分

※モバイルバッテリー10.000mAh使用時※強モード時、モバイルバッテリー

(別売)の容量に依存します。※周囲の環境により異なります。

専用バッテリー充電時間 約4時間(環境により変わります)



モード:強モード/弱モード/ゆらぎモード

冷却プレート温度目安 強モード:外気温より-10~-17℃ 弱モード:外気温より-4~-8.5℃

※外気温35℃で測定時。使用環境により温度が前後します。

推奨使用環境:外気温35℃以下

※36℃以上の場合、冷却プレートの冷えが悪くなったり、本体が温かくなることがあります



材 質:本体 ABS、冷却プレート アルミ

防塵防水等級IP33

※本製品は医療機器ではありません。患部を冷やすなどの医療行為には利用できません。



(C)2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L642700



