株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)は、大人気タイBL作品「TharnType Story(ターンタイプ ストーリー)」の日本語翻訳版小説の2巻を2024年2月22日(木)頃に発売します。









〇TharnType Storyとは

「Love By Chance」や「Love in The Air」など、

多くのタイBL作品を手掛けてきた、MAMEの代表作とも言える本作。

あるトラウマから、同性愛を素直に受け入れられない大学生・タイプと

彼に対し恋心を抱くようになるルームメイト・ターン。

喧嘩ばかりの関係性が、やがて愛へ変わっていく――…。



実写ドラマは数々の賞を受賞し大ヒット。

今もなお、多くのファンがターンとタイプから目が離せない。



〇ストーリー

入学とともに寮生活を始めた大学生・タイプは、

幼い頃の出来事がきっかけで、同性愛に対しトラウマを持っていた。

ある日、気が合うと思っていたルームメイト・ターンがゲイであることを知り、

彼を追い出すためにあれこれと策を企てる。



そんな嫌がらせに対して最初は怒っていたターンだが、

憎みきれないタイプの言動をだんだんと可愛らしく感じるように。

そして彼のことを知っていくにつれ、守りたいという思いが強くなっていく。



一方のタイプはターンからのアプローチに戸惑うも、

彼の真剣な気持ちに触れ、心が揺れ始めて――!?



そして2巻では、

身体の関係をもち「セフレ」となった彼らが

曖昧になったままの恋愛感情に向き合っていく過程を描きます!





〇キャラクター紹介

・ターン



音楽学部に所属する大学1年生。

甘いルックスで、人柄が良く周りからも信頼が篤いが、唯一タイプからは嫌われている。





・タイプ



スポーツ学部に所属する大学1年生。

明るい性格だが、素直すぎるところも。ある原因から、ターンのことが気に入らない。







書籍情報





タイトル:TharnType Story 2



著:MAME

装画:須坂紫那

翻訳:エヌ・エイ・アイ株式会社



定価:2,145円(税込)

判型:四六判

レーベル:ダリアシリーズユニ

発行:株式会社フロンティアワークス





<購入特典>

■全国アニメイト

ドラマのワンシーンブロマイド



■HMV&BOOKS online

※通販のみでの配布となります

2巻表紙イラストカード





<早期予約特典>

■コミコミスタジオ

期間中に「TharnType Story」2巻をご予約いただいた方全員に

1巻と2巻の書店用ポスターをプレゼント!

予約期間:2023年11月2日(木)~2024年1月24日(水)





※特典の配布状況は各店舗にお問い合わせください。

※すべての特典画像は実際のデザインとは異なる場合がございます。



〇特設HP

http://www.fwinc.jp/daria/uni/series/tts/





(C)MAME/SHINA SUZAKA/Frontier Works Inc.



