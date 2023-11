[東京都]

都は、スタートアップ戦略「Global Innovation with STARTUPS」に基づき、国内外からスタートアップや関係するプレイヤーが集まり、重点的に支援を行う拠点「Tokyo Innovation Base」(TIB)を2023年11月27日にプレオープンしました。

この度、世界の様々な拠点とTIBとのつながりにより、大きなイノベーションを生み出していくため、世界各都市のスタートアップ拠点で支援プログラムを展開している、アクセラレーター・ベンチャーキャピタルであるPlug and Play, LLC(本社:米国シリコンバレー)と「グローバル・スタートアップ・エコシステム形成に関する連携協定」を締結しましたので、お知らせします。





1 目的

東京都及びPlug and Play, LLCの密接な連携及び協力を通じて、それぞれが有するスタートアップ企業の支援機能を相互に活用し、都におけるグローバルなスタートアップ・エコシステムの形成を促進することにより、東京の経済を活性化する。





2 相互協力事項

・TIBにおける起業家コミュニティの発展

・国内外スタートアップの集積

・国内外スタートアップへのクロスボーダー支援プログラム

・起業家・スタートアップ企業の発展・育成・成長支援

・スタートアップ・エコシステムの国際的な認知度向上

・その他、スタートアップ・エコシステムの形成と発展





3 協定に基づく展開

TIBを核に、起業家に対するグローバルな支援プログラムの展開や、国内外のスタートアップが交流するイベントの開催などにより、東京からグローバルなスタートアップ・エコシステムを形成していく。



【参考】

○ 「Tokyo Innovation Base」について



東京都は、国内外からスタートアップや関係するプレイヤーが集まり、重点的にスタートアップを支援するイノベーション拠点「Tokyo Innovation Base」の構築を進めている。そこでは、アーリー以前のスタートアップや都市課題解決を目指すスタートアップをターゲットとして支援し、業種・分野にとらわれないイベント等を常時開催していく。各地の拠点等による支援プログラムとの連携や、スタートアップの成長過程に応じ都内各地の支援拠点等につなげるなど、大きなプラットフォームの構築を目指している。2023年11月27日に、有楽町駅前のSusHi Tech Squareの2・3階でプレオープン。





○ Plug and Play, LLC



世界トップレベルのアクセラレーター・ベンチャーキャピタル。2006年に米国シリコンバレーで創業。イノベーションプラットフォームとしてスタートアップ、大手企業、投資家をつなぎ、世界中のイノベーションを加速させることをミッションとして掲げる。世界50拠点以上に展開し、2017年に日本支社を設立。ベンチャーキャピタル投資やアクセラレータープログラムの提供を通じて、スタートアップの事業成長支援や大手企業のイノベーション支援を行う。



