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アニメ制作プロダクション「ボンズ」25周年を記念したメモリアルアイテムがボンズストアにて登場！

［株式会社アニメイトホールディングス］



アニメ制作プロダクション「ボンズ」が手掛けた作品のビッグブロマイドが25周年ロゴの箔押しがされ豪華仕様の記念商品として登場いたします。こちらの商品は公式通販bones storeにて2024年2月上旬頃発売予定。現在ご予約受付中！

【ボンズストアURL】
HP：https://www.bones-onlinestore.com/shop/
X:@bonesstore_info　https://twitter.com/bonesstore_info

■新商品情報（一部）　発売元：ムービック
【商品名】ボンズ25周年記念ビッグブロマイド（全13種）
【価格】各1,650円（税込）
【サイズ】ブロマイドサイズ：約20.3×30.5cm　台紙サイズ：約26×39cm
【発売日】2024年2月上旬

■権利表記：
(C)BONES・會川昇 (C)ヒヲウ製作委員会
(C)2001 BONES・出渕裕／Rahxephon project
(C)BONES・信本敬子／BV
(C)2003 すてプリ製作委員会
(C)荒川弘／スクウェアエニックス・毎日放送・アニプレックス・ボンズ・電通2003
(C)BONES/KURAU PROJECT
(C)2005 BONES/Project EUREKA
(C)1993,2006 INA,Inc. ／白泉社／獣王星製作委員会
(C)葉鳥ビスコ／白泉社・VAP・NTV・BONES
(C)會川昇・BONES／毎日放送・アニプレックス・電通
(C)BONES・岡村天斎/DTB製作委員会
(C)BONES／ストレンヂア製作委員会2007
(C)大久保篤／スクウェアエニックス・テレビ東京・KADOKAWA・ボンズ・電通 2008

企業プレスリリース詳細へ （2023/10/27-18:46）

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