[東京都]

「THINK ABOUT 考えてみる。そこから始まる。」



国際連合は、世界人権宣言の採択を記念して、12 月10 日を「人権デー」と定めています。日本では、毎年12 月4日から10 日までを「人権週間」とし、人権尊重思想の普及高揚を図るため、全国各地で様々なキャンペーンが行われます。東京都でも、この人権週間を中心として、東京で働き、暮らす誰もが、共に交流し、支え合う共生社会「インクルーシブシティ東京」の実現に向けて、人権週間キャンペーンを実施します。今年度、「都民の人権川柳」を募集し、ご応募いただいた549句の中から7作品を決定しましたので、発表します。あわせて、「THINK ABOUT 考えてみる。そこから始まる。」をキャッチフレーズにCM放映等を実施します。

「都民の人権川柳」受賞作品発表





東京都では 、様々な偏見や差別などから人権を守る思いを5・7・5の言葉で表現することで、「人権とは何か」「差別とは何か」について考えるきっかけとなるよう、5つのテーマで人権川柳を募集し、計549句ご応募いただきました。

このたび、厳正な選考の結果、最優秀賞1作品及び優秀賞5作品(各テーマ1作品)に加え、未成年の方の応募作品から特別賞1作品の計7作品を決定しましたので、発表します。

なお、選定作品については、人権週間の期間中、デジタルサイネージ等で活用します。

たくさんのご応募、ありがとうございました。



(1)最優秀賞

「当たり前」 誰にとっての 「当たり前」?

テーマ:身のまわりの人権



(2)特別賞(未成年からの応募作品)

スマイルは 何マイルでも 越え届く

テーマ:世界中に笑顔があふれるように



(3)優秀賞

認めあう 笑顔が世界の 共通語

テーマ:世界中に笑顔があふれるように



その親切 人も自分も 救われる

テーマ:困っている人を見かけたら



一言に 覚悟を持って 投稿を

テーマ:インターネットを正しく使うために



多様性 ひとりひとりが オリジナル

テーマ:一人ひとりの個性を大切にしよう



冗談で 言った言葉が 深い傷

テーマ:身のまわりの人権



(4)主催

東京都人権啓発活動ネットワーク協議会

(東京都・東京法務局・東京都人権擁護委員連合会・公益財団法人人権擁護協力会)



CM放映等





今年度のテーマを「インクルーシブシティ東京」に設定。身近にある人権について考えるきっかけとなるよう、キャッチフレーズに「THINK ABOUT 考えてみる。そこから始まる。」を採用し、当事者の思いが伝わるメッセージで構成。また、6名の異なる画風のイラストレーターを起用し多様性を伝えました。広告は6秒動画を6種と15秒動画を1種制作し、15秒動画では、アニメの声優などで活躍中の石川由依さんにナレーションを務めていただきました。これらの動画はテレビCM、ウェブ広告等で展開予定です。



※人権週間特設ページでは、全7種の動画を配信中ですので、ぜひご覧ください

https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/10jinken/page/jinken_syukan2023.html







THINK ABOUT「アンコンシャス・バイアス」

イラスト:中島ミドリさん













THINK ABOUT 「心のバリア」

イラスト:Jenny Kaoriさん













THINK ABOUT 「SNS」

イラスト:オザキエミさん













THINK ABOUT 「児童虐待」

イラスト:神保賢志さん













THINK ABOUT 「外国人の暮らし」

イラスト:ともわかさん













THINK ABOUT 「性の多様性」

イラスト:あんのんさん









<15秒動画ナレーション>



【石川 由依さん】

1989年5月30日生まれ、兵庫県出身。

主な代表作に、『進撃の巨人』のミカサ・アッカーマン役、『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』のヴァイオレット・エヴァーガーデン役など。



