[ヴィレッジヴァンガード]

サウナをもっと楽しく可愛く!





株式会社ヒューネットより、ディズニーキャラクターのサウナグッズが登場!

ヴィレッジヴァンガードオンラインにてお取り扱い開始いたしました。









▼販売ページ

https://vvstore.jp/feature/detail/20217/?utm_source=press





「サウナのある生活にもっとカワイイを!」がコンセプトの

ディズニーキャラクターのサウナグッズが登場しました!



レトロでポップな実用的なサウナハットやスパバッグなどのサウナグッズから

サウナのモチーフとデザインされたディズニーキャラクターのマスコットやキーホルダーをご用意しました!





お気に入りのキャラクターと一緒に「サ活(サウナ活動)」を楽しんじゃいましょう!





・【ディズニー】サウナハット ミッキー/ミニー/ドナルド/プー 各 3,960円(税込)

ディズニーキャラクターになりきりできるサウナハット!

耳や帽子がかわいい!



サイズ:FREE・素材:ポリエステル、ナイロン





・【ディズニー】サウナマット MIX 1,980円(税込)

サウナアイテムとミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダックの3キャラクターが集合!

サウナ室に持っていこう!



サイズ:W312×H220mm・素材:ウレタンフォーム、ポリエステル





・【ディズニー】スパバッグ MIX 2,860円(税込)

シャンプーや石鹸など、スパグッズをまとめて持ち運びできるバッグです!

濡れたものを入れても大丈夫♪







サイズ:W180×H260×D120mm・素材:ポリエステル





・【ディズニー】シュシュポーチ MIX 1,320円(税込)

サッと取り出し簡単!アクセ感覚で使えるポーチです。

収納機能が付いているので小銭やロッカーの鍵など、ちょっとした物を入れるのに便利♪



サイズ:W140×H140mm・素材:ポリエステル





・【ディズニー】手ぬぐい MIX 1,320円(税込)

ディズニーの手ぬぐいが登場!

タペストリーとしても使えます!!



サイズ:W350×H900mm・素材:綿100%





・【ディズニー】銭湯タオル ミッキー/ミニー/ドナルド/プー 各 990円(税込)

レトロなディズニーの銭湯タオル!

キャラクターがプリントされていて可愛い!



サイズ:W350×H880mm、素材:綿





・【ディズニー】コインホルダー ミッキー/ミニー/ドナルド/プー 各 880円(税込)

サッと取り出し簡単!小銭入れるのに便利♪

ラバー素材だから濡れても安心!



サイズ:W70×H110mm・素材:ソフトビニール





・【ディズニー】Tシャツ ミッキー 3,850円(税込)

シンプルデザインがかわいいです。サウナに行く時、是非着てください!



サイズ:胸囲96~104cm ユニセックスL・素材:綿





・【ディズニー】ヘアバンド ミッキー/ミニー/ドナルド/プー 各 1,650円(税込)

ディズニーのヘアバンドが登場!

ミニーマウスになりきれるヘアバンドが可愛い!



サイズ:FREE・素材:ポリエステル、ナイロン





・【ディズニー】マスコットホルダー ミッキー/ミニー/ドナルド/プー 各 1,320円(税込)

サウナを楽しんでいるキャラクターたちがマスコットになりました!

バックなどに付けて一緒にお出かけしよう!



ミッキー:サイズ:W38×H115×D18mm・素材:ポリエステル

ミニー:サイズ:W36×H115×D18mm・素材:ポリエステル

ドナルド:サイズ:W41×H113×D18mm・素材:ポリエステル

プー:サイズ:W44×H103×D18mm・素材:ポリエステル





・【ディズニー】アクリルキーホルダー ミッキー/ミニー/ドナルド/プー 各 770円(税込)

銭湯のロッカーキー風のキーホルダーです!

キャラクターの下に書かれている数字は、なんとキャラクターの誕生日!



サイズ:W40×H116mm・素材:アクリル





・【ディズニー】ワッペンホルダー ミッキー/ミニー/ドナルド/プー 各 990円(税込)

キャラクタープリントの刺繍ワッペンホルダー!

カバンやチャームとしてかわいい!



サイズ:W80×H104mm・素材:ポリエステル





お気に入りのキャラクターと楽しく素敵なサ活をお過ごし下さい~♪





▼販売ページ

https://vvstore.jp/feature/detail/20217/?utm_source=press





(C)Disney

(C)DISNEY

Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.





-----------------------------------

ヴィレッジヴァンガードオンライン

http://vvstore.jp/?utm_source=press

【twitter】

https://twitter.com/vgvd

【Facebook】

http://www.facebook.com/VillageVanguardOnline

【instagram】

http://instagram.com/village_vanguard

---------------------------------



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/16-00:40)