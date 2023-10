[株式会社アニメイトホールディングス]





2.5次元の芸能プロダクション、ツキノ芸能プロダクションからデビューした個性と魅力がいっぱいの噂の男(原石)たち、“VAZZY (ヴァジー)”と“ROCK DOWN(ロックダウン)”。そんな彼らが活躍する『VAZZROCK(バズロック)』シリーズが好評展開中です。





これまで、各キャラクターのソロ曲と、ゲストキャラクターとの掛け合いドラマ、同ゲストキャラとのデュエットソングを収録したシリーズ「bi-colorシリーズ」、ユニットの枠を超えタイプの違う3人で作り出す新しい1枚「play of colorシリーズ」、ユニットごとの日常ドラマと彼らが送るユニットソングを収録した「ユニットソングシリーズ」、青・赤・黄・緑の4色を表現したユニットソングとトリオ曲を、日常を描くミニドラマと共にお届けする「COLORシリーズ」を展開してきました。

そして、2022年10月~12月には「VAZZROCK THE ANIMATION」が放送されました。





「VAZZY」と「ROCK DOWN」それぞれ4枚目となる最新ユニットソングCD「VAZZROCK」ユニットソング7.「VAZZY vol.4 -Ambiguous future-」と「VAZZROCK」ユニットソング8.「ROCK DOWN vol.4 -There are many ways to go.-」の発売日が決定!

さらに、新規イラスト、トラックリスト、あらすじの他、ゲストキャラクターとして、「VAZZROCK」ユニットソング7.「VAZZY vol.4 -Ambiguous future-」には「VAZZY」のマネージャー高月理久(CV:駒田 航)が登場し、「VAZZROCK」ユニットソング8.「ROCK DOWN vol.4 -There are many ways to go.-」には大黒 岳と名積ルカの幼馴染・室戸裕也(CV:眞對友樹也)や立花 歩の高校時代のクラスメイト・木津道也(CV:市ノ瀬弘希)が登場など盛りだくさんでお届けします!



また、2024年5月に開催のライブイベント「VAZZROCK LIVE2024」に追加キャスト決定!

天羽玲司役の佐藤拓也さんの出演が決定しました!現在ツキプロファンクラブ先行の抽選申込受付中。奮ってご応募ください!



「VAZZROCK」ユニットソング7.「VAZZY vol.4 -Ambiguous future-」



【発売日】2024年1月26日(金)

【価格】3,300円(税込)/3,000円(税別)

【品番】TKPR-294

【収録内容】

1:ドラマ「聞かせて、君のこと 高月Ver.」

2:ドラマ「悩める青年」

3:ドラマ「重なる過去」

4:ドラマ「悩める青年は、これからも」

5: Battle Cry

6: 四季彩

7: Want&Love

【あらすじ】

とある日、不定期開催されるユニットミーティングで、高月マネージャーから「今後のタレント活動の方向性を話し合いたい」という提案がある。

特に個人マネージャーのいないメンバーたちは前のめりで賛成するが、ひとり優馬だけは思案顔だった。

一紗はそんな優馬の姿に、かつてバンドをやめたばかりの自分の姿を重ね、彼なりのアドバイスをすることに……。

【出演】

VAZZY/眞宮孝明(CV:新垣樽助)、吉良凰香(CV:小林裕介)、築 一紗(CV:山中真尋)、築 二葉(CV:白井悠介)、大山直助(CV:笹 翼)、白瀬優馬(CV:堀江 瞬)/高月理久(CV:駒田 航)他

【発売元・販売元】ムービック



「VAZZROCK」ユニットソング8.「ROCK DOWN vol.4 -There are many ways to go.-」







【発売日】2024年2月23日(金)

【価格】3,300円(税込)/3,000円(税別)

【品番】TKPR-295

【収録内容】

1:ドラマ「Memories abound.」

2:ドラマ「I was only good at being serious.」

3:ドラマ「When I longed for bad things.」

4:ドラマ「There are many ways to go.」

5:REVOLUTION

6:覚醒Meteor Striker

7:Everything to me

【あらすじ】

ROCK DOWN全員が揃ったとある日の『ばずらじ』で、メンバーたちの学生時代の思い出が話題になる。

岳が昔ヤンチャをしていたという話題で盛り上がり、興味津々だった歩は収録後に改めて話を聞くことに。

人に話を聞くなら自分から、というわけで、歩の数少ない学生時代の思い出話のあと、岳のヤンチャ時代の秘密が明かされる。

【出演】

ROCK DOWN/小野田 翔(CV:菊池幸利)、久慈川悠人(CV:長谷川芳明)、天羽玲司(CV:佐藤拓也)、立花 歩(CV:坂 泰斗)、大黒 岳(CV:増元拓也)、名積ルカ(CV:河本啓佑)/木津道也(CV:市ノ瀬弘希)、室戸裕也(CV:眞對友樹也) 他

【発売元・販売元】ムービック



VAZZROCKライブ情報



VAZZROCK LIVE2024 追加キャスト決定!

天羽玲司役の佐藤拓也さんの出演が決定しました!

現在ツキプロファンクラブ先行の抽選申込受付中。奮ってご応募ください!



■イベント名

VAZZROCK LIVE 2024





■日時

2024年5月26日(日)

【昼公演】12:45開場 13:30開演(予定)

【夜公演】17:00開場 17:45開演(予定)





■会場

FOSTERホール(昭島市民会館)

東京都昭島市つつじが丘3-7-7

https://www.city.akishima.lg.jp/s128/010/010/050/20140928160050.html





■出演

(キャラクター順・敬称略)

【VAZZY】

新垣樽助、小林裕介、山中真尋、白井悠介、笹 翼、堀江 瞬

【ROCK DOWN】

菊池幸利、長谷川芳明、佐藤拓也、坂 泰斗、増元拓也、河本啓佑





※公演日程・開催時間・出演者は変更になる可能性がございます。





■チケット

▼ツキプロファンクラブ先行(抽選)

https://tsukipro-fc.com/top.php

※お申込みには「ツキプロファンクラブ」の会員登録(月額330円/税込)が必要です。

※1回のお申込みでお一人様昼夜各公演2枚まで

【抽選申込期間】2023年10月6日(金)18:00~2023年11月12日(日)23:59

【抽選結果発表】2023年11月17日(金)13:00~





▼プレイガイド先行(抽選):イープラス

※1回のお申込みでお一人様昼夜各公演2枚まで

【抽選申込期間】2023年11月17日(金)18:00~2023年12月17日(日)23:59

【抽選結果発表】2023年12月22日(金)13:00~

【受付URL】https://eplus.jp/vazzrocklive2024/





▼一般販売(先着):イープラス

※お一人様昼夜各公演2枚まで

2024年1月13日(土)10:00~

【受付URL】https://eplus.jp/vazzrocklive2024/





※本告知内容は、イベント開催時の社会情勢や感染症対策等の諸般の事情により、予告なく変更となる可能性がございます。

予めご了承の上、お申込みをお願い致します。





イベント公式ページ:https://tsukino-pro.com/event/vazzrocklive2024/



<ツキプロ公式サイト>

https://tsukino-pro.com/

<VAZZROCK公式サイト>

https://tsukino-pro.com/vazzrock/

<ツキプロ公式X(旧Twitter)>

@tsukino_pro

<VAZZROCK公式X(旧Twitter)>

@vazzrock_info





(C)TSUKIPRO



