考察要素満載“知的興奮型”音楽ドラマCDコンテンツ『華Doll*』(読み:ハナドール)。体内に特殊な花の種を埋め込まれ、「完璧なアイドル」を人工的に作り出すプロジェクト:通称【華人形プロジェクト】に人生を捧げる少年達「Anthos*(アントス)」「Loulou*di(ルルディ)」を中心に、彼らの成長と人生を描いたストーリーが、ドラマパートと楽曲収録のCDシリーズで展開していくSFディストピア作品です。





2023年10月28日(土)より公演が始まる続編の「華Doll* THE STAGE -Another Universe-Part.II」を記念して、2023年3月に公演開催された華Doll*初の舞台化、「華Doll* THE STAGE-Another Universe-」の特別上映会を10月24日(火)に開催します。





また、この特別上映会では会場特典としてフォトカード6枚セットをお渡しします。

この上映会でしか手に入らない特典を是非お手元でお楽しみください!

















「華Doll* THE STAGE -Another Universe-」上映中、その後の舞台挨拶ではマスク着用のうえ歓声、ペンライトや応援グッズを使用した声出しも解禁されています。上映後には出演キャストの北出流星さん、三島涼さん、水瀬裕也さん、中島優斗さん、徳井太一さん、丸山ナオさんによる舞台挨拶や、お見送りもございますので、ぜひご来場ください。





公式HP:https://www.hanadoll-stage.com/

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/hanadollstage(@hanadollstage)





「華Doll* THE STAGE -Another Universe-」上映会公演概要



【日時】2023年10月24日(火)18:30開演 ※開場:18:00予定

【会場】アニメイトシアター

東京都豊島区東池袋1-20-7 アニメイト池袋本店 B2F

【チケット価格】全席指定2,000円(税込)※特典付





【チケット発売日】10月7日(土)一般発売(先着)

https://eplus.jp/hanadoll2/





【舞台挨拶登壇者】北出流星、三島 涼、水瀬裕也、中島優斗、徳井太一、丸山ナオ





▼上映会チケット詳細はこちらから

https://eplus.jp/hanadoll2/





「華Doll* THE STAGE -Another Universe- Part.II」公演概要







2023年3月に公演開催された「華Doll* THE STAGE-Another Universe-」の

続編となる本作。物語は前作の続きとなり、原作『華Doll*』ドラマCD1stシーズン(Floweringシリーズ)をベースとした世界観を描きます。





【ストーリー】

1年以内に全員が開花しないとAnthosは解散-―!?





体内に「特殊な花の種」を模したカプセルを埋め込まれた6人のアイドル達。

亡くなった兄との大切な約束のため

もう会えない親友が願った未来のため

自身が最も求めるものを手に入れるため

過去とコンプレックスから解放されるため

大切な人たちとの夢を叶えるため

純粋な自分の夢を追いかけるため

それぞれの想いや目的のため、彼らは人生をかけてこの残酷で美しい世界に足を踏み入れた。





彼らは果たして、期間内に全員開花して6人で正式デビューすることができるのだろうか?





【公演期間】2023年10月28日(土)~11月5日(日)





【キャスト】

結城眞紘役:北出流星

影河凌駕役:三島 涼

清瀬陽汰役:水瀬裕也

如月 薫役:中島優斗

チセ役:徳井太一

灯堂理人役:丸山ナオ





【会場】

アニメイトシアター(東京都豊島区東池袋1-20-7 アニメイト池袋本店 B2F)





【チケット価格】

パンフレット付き全席指定:10,800円 ※会場入場特典付

全席指定:8,700円 ※会場入場特典付

※会場入場特典:4コマフォトカード/全3種(ランダムでのお渡しになります)





▼上映会チケット詳細はこちらから

https://eplus.jp/hanadoll2/





華Doll*とは

「華Doll*ハナドール」はアイドル達のユニット楽曲と彼らの活動を記録するドラマパートが収録されたドラマCDシリーズコンテンツです。





従来の「アイドル」というイメージを違った視点から切り、タブーとも取れるテーマにあえて踏み込んだ“知的興奮型コンテンツ”。

アイドルを夢見る少年たちの成長と人生を描いたドラマパートやMVを追っていくと、様々な伏線や裏設定に繋がるメッセージを見つけられるかもしれません。

彼らのファンとして、本作品が提供するコンテンツをそのままお楽しみいただくか、作品の奥深いテーマまで辿り着くために考察するかはあなた次第。





この招待状を受け取るか、選択をするのはあなたです。

我々は常に問いかけます。





Are you a thinking reed?

(あなたは考える葦ですか?)





【原作HP/SNS紹介】

■天霧プロダクション『華Doll*』公式サイト

https://www.hana-doll.com/

■天霧プロダクション『華Doll*』公式Twitter

@Amagiri_Prod

■Anthos*メンバー公式Twitter

@Anthos_twt

■天霧プロダクション『華Doll*』YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCxAHYHVXlnenUHmGzt4HOTA/playlists?app=desktop

■『華Doll*』公式Instagram

@amagiri_production

■『華Doll*』公式TikTok

@amagiri_production





(C)HANA-ST.AU

(C)HANA-ST.AU02



